Дешевше й практичніше: Oppo A6 випередив у тестах популярний Samsung Galaxy A27 (фото)

Oppo A6 орієнтований на практичність. Покупці отримують потужний акумулятор на 7000 мА·год, швидшу зарядку, надійніший захист за стандартами IP68/IP69, стереодинаміки та розширені можливості пам’яті.

Samsung Galaxy A27 та Oppo A6 орієнтовані на покупців, які шукають функціональний смартфон середнього класу за доступною ціною. Експерти порівняли телефони та розглянули їхні ключові відмінності, щоб допомогти визначити, який гаджет пропонує найкраще співвідношення ціни та якості, пише gizmochina.com.

Дисплеї

Samsung явно лідирує за якістю дисплея завдяки своїй 6,7-дюймовій панелі Super AMOLED із частотою оновлення 120 Гц та роздільною здатністю Full HD+. Кольори виглядають насиченішими, чорний колір — глибшим, а загальна чіткість — помітно кращою.

Oppo A6 оснащений IPS LCD-дисплеєм із частотою оновлення 120 Гц і достатньою яскравістю, але нижча роздільна здатність HD+ призводить до меншої деталізації та чіткості. Повсякденне використання залишається плавним, але перегляд мультимедіа на AMOLED-екрані Samsung видається більш захоплюючим.

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Екран смартфона Samsung Galaxy A27 Фото: galaxy club

Продуктивність

Samsung Galaxy A27 працює на чіпсеті Snapdragon 6 Gen 3, який забезпечує вищу продуктивність процесора та графічного процесора, ніж Dimensity 6300 у Oppo A6. Повсякденні завдання, ігри та швидкість реагування на Galaxy A27 відчуваються більш досконалими.

Samsung також виграє завдяки підтримці програмного забезпечення, пропонуючи Android 16 та до 6 великих оновлень Android. Такий рівень підтримки рідко зустрічається в цьому ціновому сегменті та значно підвищує довгострокову цінність пристрою.

Oppo A6 без проблем справляється з повсякденними додатками та пропонує кілька варіантів обсягу вбудованої пам’яті й оперативної пам’яті, зокрема варіант на 512 ГБ. Однак його процесор Dimensity 6300 більше орієнтований на ефективність, ніж на максимальну продуктивність.

Акумулятор та зарядка

Час автономної роботи — саме в цьому Oppo A6 випереджає конкурентів. Його потужний акумулятор ємністю 7000 мА·год легко перевершує 5000-амперний акумулятор Galaxy A27. У поєднанні із зарядкою потужністю 45 Вт він створений для користувачів, які цінують витривалість.

Зарядка Samsung потужністю 25 Вт є достатньою, але не настільки вражаючою. Більшість користувачів зможуть комфортно користуватися ним цілий день, але Oppo A6, безперечно, є чемпіоном з витривалості.

Смартфон Oppo A6 Фото: Скріншот

Камери

Основний та додатковий об'єктиви

Samsung оснастила Galaxy A27 універсальною потрійною камерою, що включає 50-мегапіксельний основний сенсор з оптичною стабілізацією зображення, 5-мегапіксельну надширококутну камеру та макрооб'єктив. Оптична стабілізація зображення допомагає поліпшити якість фотографій і відео при слабкому освітленні, а надширококутний об'єктив забезпечує гнучкість під час зйомки пейзажів і групових знімків.

Oppo A6 оснащений 50-мегапіксельною основною камерою в поєднанні з додатковим сенсором. Фотографії при денному світлі можуть виглядати добре, але відсутність оптичної стабілізації та справжньої надширококутної камери обмежує універсальність пристрою. Відеозапис також обмежений роздільною здатністю 1080p, тоді як Samsung підтримує запис у форматі 4K та розширену стабілізацію.

"Galaxy A27 видається більш досконалим пристроєм, орієнтованим на камеру, особливо для користувачів, які регулярно знімають фото та відео", — зробили висновок тестувальники.

Фронтальна камера

Samsung знову має перевагу завдяки своїй 12-мегапіксельній камері для селфі з автофокусом. Автофокус допомагає отримувати чіткіші знімки, особливо на різних відстанях зйомки.

Восьмимегапіксельна фронтальна камера Oppo A6 підходить для відеодзвінків і звичайних селфі, але вона не може зрівнятися з деталізацією та стабільністю Samsung.

Смартфон Galaxy A27 Фото: sammobile.com

Вартість смартфонів в Україні

Samsung Galaxy A27 коштує близько 14 000 грн, а Oppo A6 — від 11 000 грн. Оскільки обидва пристрої належать до одного цінового діапазону, вибір залежить від пріоритетів, а не від доступності.

Samsung пропонує преміальний AMOLED-дисплей, швидший процесор, кращі камери, підтримку DeX та одну з найкращих політик оновлення програмного забезпечення у цьому сегменті. Ці переваги безпосередньо впливають на зручність користування та довгострокову цінність пристрою.

Oppo A6 орієнтований на практичність. Покупці отримують потужний акумулятор на 7000 мА·год, швидшу зарядку потужністю 45 Вт, надійніший захист за стандартами IP68/IP69, стереодинаміки та розширені можливості пам'яті. Ці функції можуть бути дуже привабливими для користувачів, які надають перевагу витривалості та довговічності.

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