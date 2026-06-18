Дешевле и практичнее: Oppo A6 обошел в тестах популярный Samsung Galaxy A27 (фото)

Oppo A6 ориентирован на практичность. Покупатели получают мощный аккумулятор на 7000 мАч, более быструю зарядку, более надежную защиту IP68/IP69, стереодинамики и расширенные возможности памяти.

Samsung Galaxy A27 и Oppo A6 ориентированы на покупателей, ищущих функциональный смартфон среднего класса и не за все деньги мира. Эксперты сравнили телефоны и рассмотрели их ключевые различия, чтобы помочь определить, какой гаджет предлагает лучшее соотношение цены и качества, пишет gizmochina.com.

Дисплеи

Samsung явно лидирует по качеству дисплея благодаря своей 6,7-дюймовой панели Super AMOLED с частотой обновления 120 Гц и разрешением Full HD+. Цвета выглядят насыщеннее, черный цвет глубже, а общая четкость заметно лучше.

Oppo A6 предлагает IPS LCD-панель с частотой обновления 120 Гц и достаточной яркостью, но более низкое разрешение HD+ приводит к меньшей детализации и четкости. Повседневное использование остается плавным, но просмотр мультимедиа ощущается более захватывающим на AMOLED-экране Samsung.

Відео дня

Экран смартфона Samsung Galaxy A27 Фото: galaxy club

Производительность

Samsung Galaxy A27 работает на чипсете Snapdragon 6 Gen 3, который обеспечивает более высокую производительность процессора и графического процессора, чем Dimensity 6300 в Oppo A6. Повседневные задачи, игры и отзывчивость ощущаются на Galaxy A27 более отточенными.

Samsung также выигрывает от поддержки ПО, предлагая Android 16 и до 6-ти крупных обновлений Android. Такой уровень поддержки редко встречается в этом ценовом сегменте и значительно повышает долгосрочную ценность аппарата.

Oppo A6 комфортно справляется с повседневными приложениями и предлагает несколько конфигураций памяти и оперативной памяти, включая вариант на 512 ГБ. Однако его Dimensity 6300 больше ориентирован на эффективность, чем на максимальную производительность.

Аккумулятор и зарядка

Время автономной работы — вот где Oppo A6 обходит конкурентов. Его мощный аккумулятор емкостью 7000 мАч легко превосходит 5000-амперный аккумулятор Galaxy A27. В сочетании с зарядкой мощностью 45 Вт он создан для пользователей, которые ценят выносливость.

Зарядка Samsung мощностью 25 Вт достаточна, но менее впечатляет. Большинство пользователей смогут комфортно пользоваться им целый день, но Oppo A6 явно является чемпионом по выносливости.

Смартфон Oppo A6 Фото: Скриншот

Камеры

Основной и дополнительный объективы

Samsung оснастила Galaxy A27 универсальной тройной камерой, включающей 50-мегапиксельный основной датчик с оптической стабилизацией изображения, 5-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и макрообъектив. Оптическая стабилизация изображения помогает улучшить качество фотографий и видео при слабом освещении, а сверхширокоугольный объектив обеспечивает гибкость при съемке пейзажей и групповых снимков.

Oppo A6 использует 50-мегапиксельную основную камеру в паре с дополнительным сенсором. Фотографии при дневном свете могут выглядеть хорошо, но отсутствие оптической стабилизации и настоящей сверхширокоугольной камеры ограничивает универсальность. Видеозапись также ограничена разрешением 1080p, в то время как Samsung поддерживает запись в формате 4K и расширенную стабилизацию.

"Galaxy A27 кажется более совершенным устройством, ориентированным на камеру, особенно для пользователей, которые регулярно снимают фото и видео", — сделали вывод тестировщики.

Фронтальная камера

Samsung снова имеет преимущество благодаря своей 12-мегапиксельной селфи-камере с автофокусом. Автофокус помогает поддерживать более четкие результаты, особенно на разных расстояниях съемки.

Восьмимегапиксельная фронтальная камера Oppo A6 подходит для видеозвонков и обычных селфи, но она не может сравниться с детализацией и стабильностью Samsung.

Смартфон Galaxy A27 Фото: sammobile.com

Стоимость смартфонов в Украине

Samsung Galaxy A27 стоит около 14 000 грн, а Oppo A6 — от 11 000 грн. Поскольку оба устройства находятся в одном ценовом диапазоне, выбор сводится к приоритетам, а не к доступности.

Samsung предлагает премиальный AMOLED-дисплей, более быстрый процессор, лучшие камеры, поддержку DeX и одну из лучших политик обновления программного обеспечения в сегменте. Эти преимущества напрямую влияют на удобство использования и долгосрочную ценность устройства.

Oppo A6 ориентирован на практичность. Покупатели получают мощный аккумулятор на 7000 мАч, более быструю зарядку мощностью 45 Вт, более надежную защиту IP68/IP69, стереодинамики и расширенные возможности памяти. Эти функции могут быть очень привлекательны для пользователей, которые отдают приоритет выносливости и долговечности.

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