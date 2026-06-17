Смартфон Motorola Edge 70 Pro оказался лучше, чем Xiaomi 17T: причина может удивить (фото)

Motorola предлагает более привлекательный общий набор функций и более выгодное соотношение цены и качества, считают эксперты.

Эксперты сравнили Motorola Edge 70 Pro и Xiaomi 17T. Они отметили, что Motorola фокусируется на дизайне, в Xiaomi стремится впечатлить камерами Leica. Специалисты, конечно, учли эти два аспекта, а также сравнили их по производительности и времени автономной работы, пишет gizmochina.com.

Качество дисплеев

Motorola оснащена AMOLED-панелью с частотой обновления 144 Гц, поддержкой HDR10+ и пиковой яркостью, что делает анимацию исключительно плавной. Xiaomi отвечает AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, поддержкой Dolby Vision, HDR10+, 68 млрд цветов и сверхвысокочастотным PWM-затемнением для большего комфорта при просмотре. Экран Xiaomi выглядит более насыщенным и кинематографичным, в то время как Motorola обеспечивает немного более плавную работу во время игр и прокрутки.

Відео дня

Motorola выигрывает по прочности и плавности работы, в то время как Xiaomi предлагает более премиальный мультимедийный опыт. Пользователи, ориентированные на развлечения, могут предпочесть Xiaomi, а Motorola лучше подходит для тех, кто хочет более прочного повседневного компаньона.

Смартфон Xiaomi 17T Фото: gsmarena.com

Производительность

Оба смартфона работают на чипе MediaTek Dimensity 8500 в паре с хранилищем UFS 4.1 и 12 ГБ оперативной памяти, что обеспечивает флагманский уровень производительности. Повседневные задачи, игры и ресурсоемкие ИИ-приложения работают без проблем на обоих устройствах. Чистый программный интерфейс Motorola может показаться быстрее и оптимизированнее, в то время как HyperOS 3 от Xiaomi предлагает более широкий спектр возможностей настройки. Те, кто предпочитает простой интерфейс, скорее всего, выберут Motorola.

Аккумулятор и зарядка

Каждый телефон оснащен большим аккумулятором емкостью 6500 мАч, обеспечивающим отличную автономность. Motorola явно лидирует в зарядке, предлагая проводную зарядку мощностью 90 Вт, а также беспроводную зарядку мощностью 15 Вт и обратную беспроводную зарядку. Xiaomi предлагает проводную зарядку мощностью 67 Вт и обратную проводную зарядку, но не поддерживает беспроводную зарядку. Зарядное устройство Motorola кажется более полным и удобным для покупателей премиум-класса.

Производительность практически одинакова, но Motorola выигрывает за счет более быстрой зарядки и возможности беспроводной зарядки. Для пользователей, стремящихся к максимальному удобству, Edge 70 Pro предлагает более сбалансированный аппаратный пакет.

Смартфоны Motorola Edge 70 Pro Фото: Motorola

Камера

Основной и дополнительный объективы

Motorola Edge 70 Pro оснащен необычно сбалансированной тройной 50-мегапиксельной камерой, состоящей из широкоугольного, перископического телеобъектива и сверхширокоугольного объективов. Это обеспечивает стабильность на разных фокусных расстояниях и в разных условиях съемки. В комплектацию Xiaomi входит мощный 50-мегапиксельный основной сенсор, 50-мегапиксельный перископический телеобъектив с 5-кратным оптическим зумом и 12-мегапиксельная сверхширокоугольная камера. Настройка Leica, поддержка Ultra HDR и профессиональные функции видеосъемки, такие как запись в формате Log, дают Xiaomi преимущество для энтузиастов. Более длинный оптический зум Xiaomi особенно полезен для съемки удаленных объектов, в то время как Motorola обеспечивает более равномерное качество изображения на всех камерах.

Фронтальная камера

Motorola включает 50-мегапиксельную фронтальную камеру с автофокусом, способную создавать более четкие и универсальные автопортреты. Xiaomi использует 32-мегапиксельную фронтальную камеру, которая хорошо работает, но ей не хватает гибкости автофокуса.

Xiaomi — лучший выбор для любителей фотографии благодаря обработке Leica и превосходным возможностям зума. Motorola отвечает более сбалансированным набором камер и заметно улучшенным качеством селфи.

Сартфоны Xiaomi 17T Фото: notebookcheck.com

Цена

Motorola Edge 70 Pro стоит около 29 450 грн, а Xiaomi 17T — около 31 500 грн. Разница есть, несмотря на то, что оба устройства имеют схожую производительность и емкость аккумулятора. Motorola удается включить такие функции, как беспроводная зарядка, более быстрая проводная зарядка, дисплей с высокой частотой обновления и универсальную тройную 50-мегапиксельную камеру, по заметно более низкой цене. Xiaomi частично оправдывает свою более высокую цену за счет технологии Leica, поддержки Dolby Vision, улучшенных возможностей зума и дополнительных программных функций. Однако разница в повседневной производительности вряд ли будет соответствовать разнице в цене.

С точки зрения общей ценности, Motorola предлагает больше функций. Xiaomi же ориентируется на покупателей, которые особенно ценят настройку камеры, улучшения мультимедиа и флагманский уровень качества.

Смартфон Motorola Edge 70 Pro Фото: Motorola

Общие выводы

Для большинства покупателей Motorola Edge 70 Pro оказывается более разумной покупкой. Он обеспечивает производительность флагманского уровня, премиальные функции, превосходные возможности зарядки и универсальную систему камер по значительно более низкой цене.

Xiaomi 17T остается отличным вариантом для пользователей, которые отдают приоритет фотографии по технологии Leica, продвинутым инструментам видеосъемки и расширенным мультимедийным возможностям.

Если же эти конкретные преимущества не являются приоритетными, Motorola предлагает более привлекательный общий набор функций и более выгодное соотношение цены и качества.

Ранее мы писали, что смартфон 7-летней давности Xiaomi Mi Note 10 поразил эксперта. Специалист говорит, что до сих пор на рынке не появился среднебюджетный телефон, который хотя бы приблизится к Xiaomi Mi Note 10 по качеству.