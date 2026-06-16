Смартфон 7-летней давности Xiaomi Mi Note 10 поразил эксперта: ему нет равных до сих пор (фото)

Специалист говорит, что до сих пор на рынке не появился среднебюджетный телефон, который хотя бы приблизится к Xiaomi Mi Note 10 по качеству.

Речь идет о Xiaomi Mi Note 10, выпущенном в конце 2019 года. Он стоил примерно 260 долларов. Спустя более 6 лет эксперт Том Бедфорд все еще им пользуется. Почему? Об этом он рассказал на страницах издания androidpolice.com.

Специалист уверен, что с тех пор ни один телефон не приблизился к этой модели в данном ценовом сегменте, а Бедфорд протестировал немало устройств за это время.

Смартфон Xiaomi Mi Note 10

Xiaomi Mi Note 10 вышел до того, как гигантские телефоны стали стандартом — с 6,47-дюймовым дисплеем.

Несмотря на относительно доступную цену, он обладает несколькими премиальными дизайнерскими чертами, которые считаются редкими. Изогнутый дисплей в сочетании с небольшим размером делает телефон очень приятным на ощупь, а конструкция из стекла и металла придает Note 10 изысканный вид.

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Сбоку кнопки заметно выступают, совсем не так, как в современных Android-смартфонах, где их максимально сплющили, что значительно облегчает быстрое нажатие. Также аппарат имел интересное покрытие корпуса — глянцевое, с переливами, — что выгодно выделяло его на фоне "скучных" конкурентов.

Экран Xiaomi Mi Note 10 Фото: gsmarena.com

Это был первый в истории смартфон с 108-мегапиксельной камерой, положивший начало движению бесчисленных Android-фонов, пока 50-мегапиксельные камеры не стали невероятно популярны.

Некоторое время это был единственный способ получать фотографии сверхвысокого разрешения с помощью карманного устройства — и теперь, когда большинство мобильных телефонов вернулись к 50-мегапиксельным камерам, это уникальное преимущество снова подтверждается.

"Для большинства это может показаться не слишком полезным, но я делаю большую часть своих обзоров с помощью других телефонов, поэтому возможность делать снимки высокого разрешения для меня важна", — подчеркивает Том Бедфорд.

Комплект поставки Xiaomi Mi Note 10 Фото: gsmarena.com

Но впечатляющей камерой телефона было не только большое количество пикселей. У него было 5 задних камер, что просто неслыханно для бюджетников. Это основная камера, 2-мегапиксельная макрокамера, 20-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и 2 телеобъективные камеры: одна 12-мегапиксельная для 2-кратного оптического зума и одна 8-мегапиксельная для 3,7-кратного оптического зума.

"Это намного универсальнее, чем любой другой Android-смартфон того времени, да и сейчас тоже. В 2026 году найти доступный мобильный телефон без основной и сверхширокоугольной камер сложно", — уверяет автор.

"Нельзя утверждать, что Xiaomi Mi Note 10 может конкурировать с большинством современных мобильных телефонов по потенциалу в области фотографии. Его оптимизация снимков отстает на 6 лет, а небольшой размер сенсора означает, что изображения легко становятся зернистыми и шумными", — пишет тестировщик.

И тем не менее, он считает, что данная модель предоставляет гораздо больше возможностей для съемки, чем какой-либо другой современный смартфон. Только Samsung Ultra-смартфон может с ним сравниться.

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