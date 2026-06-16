Новый смартфон от неожиданного бренда получил чип Snapdragon 8s Gen 4 и батарею 5100 мАч (фото)

Японский производитель Sharp анонсировал новый флагманский смартфон Aquos R11 с камерами от Leica.

Компания Sharp официально представила новейший смартфон Aquos R11 в Японии. Устройство оснащено процессором Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 и поступит в продажу с 9 июля. Компания пока не раскрыла цену разблокированной версии без SIM-карты, пишет gizmochina.com.

AQUOS R11 продолжает минималистичный дизайн Sharp, вдохновленный концепцией дизайна Мияке. Он доступен в трех цветовых вариантах: темно-синий, слоновая кость и терракотово-красный. Размеры смартфона составляют 156 x 74 x 8,9 мм, а вес — 195 граммов.

Смартфоны Sharp Aquos R11 Фото: Sharp

Технические характеристики Sharp Aquos R11

На передней панели телефона расположен 6,5-дюймовый Pro IGZO OLED-дисплей с разрешением 2340 x 1080 пикселей и вырезом в экране. Экран способен достигать пиковой яркости до 3600 нит и вмещает 50,3-мегапиксельную селфи-камеру в вырезе.

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Система камер — одна из главных особенностей Aquos R11. Она включает в себя тройную заднюю камеру, разработанную Leica, в том числе 50,3-мегапиксельный основной датчик, 50,3-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и 38,5-мегапиксельный телеобъектив.

Также в телефоне реализованы функции камеры на основе искусственного интеллекта, включая автоматическую регулировку зума, которая помогает пользователям делать более качественные снимки в различных ситуациях.

Смартфоны Sharp Aquos R11 доступны в трех цветах

Еще одно уникальное дополнение — "дышащая подсветка", встроенная в модуль задней камеры. Подсветка поддерживает восемь цветов, вдохновленных природой, и может работать в сочетании с новым режимом белого шума телефона, создавая успокаивающую атмосферу перед сном или во время отдыха.

Под капотом Aquos R11 работает на чипсете Snapdragon 8s Gen 4, в паре с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Устройство оснащено аккумулятором емкостью 5100 мАч и поддерживает проводную зарядку мощностью 36 Вт.

Что касается подключения, смартфон поддерживает Bluetooth 6.0 и Wi-Fi 7. Он также обладает высокой прочностью, имея рейтинги защиты от воды и пыли IPX5, IPX8, IPX9 и IP6X.

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