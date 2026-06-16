Проверьте свой Android-смартфон немедленно: 5 признаков заражения вирусом (фото)

Помните, что хакерская атака или заражение вирусом вредит не только производительности смартфона, это приводит к компрометации важной пользовательской информации.

Современные Android-телефоны оснащены многочисленными средствами защиты от атак, однако в интернете каждый день появляются новые угрозы. Существует несколько признаков, на которые следует обратить внимание, если вы подозреваете, что смартфон заражен, пишет bgr.com.

Признаки заражения Android-смартфона

Признаков атаки на устройство может быть несколько:

нетипичное "поведение" телефона,

обнаружение приложений или контента, которые вы не устанавливали,

подозрительная активность в ваших учетных записях без вашего ведома.

В зависимости от механизма атаки могут быть и физические признаки:

перегрев устройства,

более быстрая разрядка батареи, чем обычно.

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Неожиданное или необычное поведение: если телефон отправляет сообщения или совершает звонки без вашего ведома/подтверждения, это может быть серьезным тревожным сигналом, как и самопроизвольное открытие приложений. Случайные всплывающие окна или даже самостоятельная установка приложений могут быть очень подозрительными, особенно если вы получаете больше всплывающих окон, чем обычно, или оттуда, откуда вы обычно их не получаете.

Если вы заметили, что кто-то, кроме вас, получает доступ к вашим онлайн-аккаунтам, это может быть серьезным признаком того, что устройство находится под угрозой, и даже может указывать на кражу учетных данных. Также следите за чрезмерным использованием данных или внезапным скачком потребления, что может привести к увеличению счетов за телефон, за интернет или списания с карты.

Признаками неполадок могут быть более быстрая разрядка батареи или более частый нагрев телефона. Значит, вредоносное ПО разряжает аккумулятор (если речь не идет о "древнем" телефоне).

Если батарея нового смартфона быстро разряжается - это признак атаки Фото: asurion.com

Что надо предпринять, если вас атаковали хакеры

Помните: хакерская атака или заражение вирусом вредит не только производительности смартфона, это приводит к компрометации важной пользовательской информации.

Если вы считаете, что стали жертвой вируса или атаки, свяжитесь со своим оператором, чтобы узнать, что можно сделать для защиты устройства. Уведомите финансовые учреждения, услугами которых вы пользуетесь, чтобы они были в курсе любых потенциальных проблем. Обязательно смените пароли.

Попробуйте загрузить Android-фон в безопасном режиме Фото: Xiaomi

Как защититься от онлайн-угроз

Попробуйте загрузить Android-фон в безопасном режиме. Этот режим отключает сторонние приложения, поэтому, если вы находитесь в безопасном режиме и ничего подозрительного не происходит, то, скорее всего, стоит удалить недавно установленные сторонние приложения. Google также предлагает функцию расширенной защиты, которая обеспечивает дополнительную безопасность, включая блокировку обнаружения кражи и защиту от неизвестных приложений. Так что стоит включить расширенную защиту Google. Также рекомендуется проверить разрешения для всех приложений. Для этого откройте "Настройки" и выберите "Приложения". Выберите приложение (или выберите "Посмотреть все приложения", а затем коснитесь приложения) и выберите "Разрешения". Посмотрите, есть ли у каких-либо приложений разрешения, которые им не нужны. Также проверьте, есть ли в этом списке какие-либо незнакомые вам приложения. Наконец, убедитесь, что вы загружаете приложения только из надежных источников, таких как Google Play Store. По возможности избегайте использования общедоступных сетей Wi-Fi или небезопасных интернет-соединений и регулярно обновляйте приложения и операционную систему Android. Также периодически очищайте кэш Android и используйте уникальные пароли для всех учетных записей (и выходите из сайтов после завершения работы). Помните, что Google предлагает собственный менеджер паролей. Самое главное, избегайте подозрительных ссылок, особенно в электронных письмах. Если ссылка кажется подозрительной, лучше довериться интуиции.

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