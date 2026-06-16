Негайно перевірте свій Android-смартфон: 5 ознак зараження вірусом (фото)
Пам’ятайте, що хакерська атака або зараження вірусом шкодять не лише продуктивності смартфона, це також призводить до витоку важливої інформації користувача.
Сучасні Android-телефони оснащені численними засобами захисту від атак, проте в інтернеті щодня з’являються нові загрози. Існує кілька ознак, на які слід звернути увагу, якщо ви підозрюєте, що смартфон заражений, пише bgr.com.
Ознаки зараження Android-смартфона
Ознак атаки на пристрій може бути кілька:
- нетипова "поведінка" телефону,
- виявлення додатків або контенту, які ви не встановлювали,
- підозріла активність у ваших облікових записах без вашого відома.
Залежно від механізму нападу можуть бути й фізичні ознаки:
- перегрів пристрою,
- швидше розряджання батареї, ніж зазвичай.
Несподівана або незвична поведінка: якщо телефон надсилає повідомлення або здійснює дзвінки без вашого відома чи підтвердження, це може бути серйозним тривожним сигналом, так само як і самовільне відкриття програм. Випадкові спливаючі вікна або навіть самостійна інсталяція додатків можуть бути дуже підозрілими, особливо якщо ви отримуєте більше спливаючих вікон, ніж зазвичай, або з тих джерел, звідки ви зазвичай їх не отримуєте.
Якщо ви помітили, що хтось, крім вас, отримує доступ до ваших онлайн-облікових записів, це може бути серйозною ознакою того, що пристрій перебуває під загрозою, і навіть може свідчити про викрадення облікових даних. Також стежте за надмірним використанням даних або раптовим стрибком споживання, що може призвести до збільшення рахунків за телефон, за інтернет або списання з картки.
Ознаками несправностей можуть бути швидше розряджання батареї або частіше нагрівання телефону. Отже, шкідливе ПЗ розряджає акумулятор (якщо мова не йде про "стародавній" телефон).
Що робити, якщо вас атакували хакери
Пам’ятайте: хакерська атака або зараження вірусом шкодить не лише продуктивності смартфона, це також призводить до витоку важливої інформації користувача.
- Якщо ви вважаєте, що стали жертвою вірусу або атаки, зверніться до свого оператора, щоб дізнатися, що можна зробити для захисту пристрою.
- Повідомте фінансові установи, послугами яких ви користуєтеся, щоб вони були в курсі будь-яких потенційних проблем.
- Обов'язково змініть паролі.
Як захиститися від онлайн-загроз
- Спробуйте запустити телефон на Android у безпечному режимі. Цей режим вимикає сторонні програми, тому, якщо ви перебуваєте в безпечному режимі й нічого підозрілого не відбувається, то, найімовірніше, варто видалити нещодавно встановлені сторонні програми.
- Google також пропонує функцію розширеного захисту, яка забезпечує додаткову безпеку, включаючи блокування виявлення крадіжки та захист від невідомих додатків. Тож варто увімкнути розширений захист Google.
- Також рекомендується перевірити дозволи для всіх додатків. Для цього відкрийте "Налаштування" і виберіть "Додатки". Виберіть додаток (або виберіть "Переглянути всі додатки", а потім торкніться додатка) і виберіть "Дозволи". Перевірте, чи є у будь-яких додатків дозволи, які їм не потрібні. Також перевірте, чи є в цьому списку якісь незнайомі вам додатки.
- Нарешті, переконайтеся, що ви завантажуєте додатки лише з надійних джерел, таких як Google Play Store.
- По можливості уникайте використання загальнодоступних мереж Wi-Fi або небезпечних інтернет-з’єднань і регулярно оновлюйте додатки та операційну систему Android.
- Також періодично очищайте кеш Android і використовуйте унікальні паролі для всіх облікових записів (і виходите з сайтів після завершення роботи). Пам'ятайте, що Google пропонує власний менеджер паролів.
- Найголовніше — уникайте підозрілих посилань, особливо в електронних листах. Якщо посилання здається підозрілим, краще довіритися інтуїції.
Раніше ми писали про те, які смартфони отримають Android 17, а які — ні. Якщо пристрою більше 4–5 років, існує велика ймовірність того, що він більше не отримуватиме основні оновлення Android.