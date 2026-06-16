Негайно перевірте свій Android-смартфон: 5 ознак зараження вірусом (фото)

Пам’ятайте, що хакерська атака або зараження вірусом шкодять не лише продуктивності смартфона, це також призводить до витоку важливої інформації користувача.

Сучасні Android-телефони оснащені численними засобами захисту від атак, проте в інтернеті щодня з’являються нові загрози. Існує кілька ознак, на які слід звернути увагу, якщо ви підозрюєте, що смартфон заражений, пише bgr.com.

Ознаки зараження Android-смартфона

Ознак атаки на пристрій може бути кілька:

нетипова "поведінка" телефону,

виявлення додатків або контенту, які ви не встановлювали,

підозріла активність у ваших облікових записах без вашого відома.

Залежно від механізму нападу можуть бути й фізичні ознаки:

перегрів пристрою,

швидше розряджання батареї, ніж зазвичай.

Несподівана або незвична поведінка: якщо телефон надсилає повідомлення або здійснює дзвінки без вашого відома чи підтвердження, це може бути серйозним тривожним сигналом, так само як і самовільне відкриття програм. Випадкові спливаючі вікна або навіть самостійна інсталяція додатків можуть бути дуже підозрілими, особливо якщо ви отримуєте більше спливаючих вікон, ніж зазвичай, або з тих джерел, звідки ви зазвичай їх не отримуєте.

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Якщо ви помітили, що хтось, крім вас, отримує доступ до ваших онлайн-облікових записів, це може бути серйозною ознакою того, що пристрій перебуває під загрозою, і навіть може свідчити про викрадення облікових даних. Також стежте за надмірним використанням даних або раптовим стрибком споживання, що може призвести до збільшення рахунків за телефон, за інтернет або списання з картки.

Ознаками несправностей можуть бути швидше розряджання батареї або частіше нагрівання телефону. Отже, шкідливе ПЗ розряджає акумулятор (якщо мова не йде про "стародавній" телефон).

Якщо батарея нового смартфона швидко розряджається — це ознака атаки Фото: asurion.com

Що робити, якщо вас атакували хакери

Пам’ятайте: хакерська атака або зараження вірусом шкодить не лише продуктивності смартфона, це також призводить до витоку важливої інформації користувача.

Якщо ви вважаєте, що стали жертвою вірусу або атаки, зверніться до свого оператора, щоб дізнатися, що можна зробити для захисту пристрою. Повідомте фінансові установи, послугами яких ви користуєтеся, щоб вони були в курсі будь-яких потенційних проблем. Обов'язково змініть паролі.

Спробуйте завантажити телефон на Android у безпечному режимі Фото: Xiaomi

Як захиститися від онлайн-загроз

Спробуйте запустити телефон на Android у безпечному режимі. Цей режим вимикає сторонні програми, тому, якщо ви перебуваєте в безпечному режимі й нічого підозрілого не відбувається, то, найімовірніше, варто видалити нещодавно встановлені сторонні програми. Google також пропонує функцію розширеного захисту, яка забезпечує додаткову безпеку, включаючи блокування виявлення крадіжки та захист від невідомих додатків. Тож варто увімкнути розширений захист Google. Також рекомендується перевірити дозволи для всіх додатків. Для цього відкрийте "Налаштування" і виберіть "Додатки". Виберіть додаток (або виберіть "Переглянути всі додатки", а потім торкніться додатка) і виберіть "Дозволи". Перевірте, чи є у будь-яких додатків дозволи, які їм не потрібні. Також перевірте, чи є в цьому списку якісь незнайомі вам додатки. Нарешті, переконайтеся, що ви завантажуєте додатки лише з надійних джерел, таких як Google Play Store. По можливості уникайте використання загальнодоступних мереж Wi-Fi або небезпечних інтернет-з’єднань і регулярно оновлюйте додатки та операційну систему Android. Також періодично очищайте кеш Android і використовуйте унікальні паролі для всіх облікових записів (і виходите з сайтів після завершення роботи). Пам'ятайте, що Google пропонує власний менеджер паролів. Найголовніше — уникайте підозрілих посилань, особливо в електронних листах. Якщо посилання здається підозрілим, краще довіритися інтуїції.

Раніше ми писали про те, які смартфони отримають Android 17, а які — ні. Якщо пристрою більше 4–5 років, існує велика ймовірність того, що він більше не отримуватиме основні оновлення Android.