Негайно увімкніть розширений захист на Android-смартфоні: навіщо це робити і як

Нова функція безпеки автоматично виявляє і блокує шкідливі веб-сайти, шахрайські дзвінки, кібератаки та інші види хакерської діяльності.

Починаючи з версії ОС Android 16, з'явилася важлива функція безпеки для пристроїв Android — "Розширений захист" (Advanced Protection). Вона автоматично виявляє і блокує шкідливі веб-сайти, шахрайські дзвінки, кібератаки тощо. Про те, як увімкнути "Розширений захист" на Android-смартфоні розповіли експерти видання gadgets360.com.

Що таке "Розширений захист"

Представлений у червні 2025 року, розширений захист пристроїв діє як єдина точка управління налаштуваннями безпеки в таких додатках, як Google Chrome, Message і Phone. Нова функція здатна автоматично ідентифікувати та блокувати шкідливі вебсайти, які раніше були відзначені як підозрілі, а також відображати попередження про шкідливі посилання.

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Функція може блокувати підозрілі вхідні дзвінки та сповіщати користувачів про це. Стверджується, що це допомагає боротися зі зростаючою проблемою шахрайських дзвінків, спаму і фішингових атак.

Захист від шахрайства в Google Messages ідентифікує небажані та потенційно небезпечні повідомлення, допомагаючи людям уникати взаємодії з хакерами. Крім того, телефони з активованим розширеним захистом не будуть підключатися до стільникових мереж 2G, які вона вважає менш безпечними.

Як увімкнути "Розширений захист" на Android

Щоб увімкнути розширений захист, відкрийте додаток "Налаштування". Відкрийте меню налаштувань "Безпека та конфіденційність". Натисніть на кнопку "Розширений захист", розташовану в меню "Інші налаштування". Як альтернативу ви можете увімкнути розширений захист через налаштування Google, натиснувши на кнопку "Усі служби" в застосунку Google — натисніть на кнопку "Розширений захист" у меню "Особиста і технічна безпека". Потім натисніть на кнопку "Захист пристрою" в меню "Розширений захист". Тепер необхідно вибрати "Увімкнути". На цьому етапі телефон Android запропонує перезавантаження. Перезавантажте його. Готово.

Функція може блокувати підозрілі вхідні дзвінки та сповіщати користувачів про це Фото: freepik.com

Як вимкнути "Розширений захист"

Перш ніж відключати розширений захист, слід враховувати, що телефон може надіслати запит про перезавантаження для відновлення деяких налаштувань.

Щоб вимкнути розширений захист, відкрийте додаток "Налаштування". Потім відкрийте сторінку "Розширений захист". У застосунку "Налаштування" перейдіть у меню "Безпека та конфіденційність" — натисніть на кнопку "Розширений захист" у меню "Інші налаштування". Як альтернативу можете відкрити застосунок Google і натиснути кнопку "Усі сервіси" — потім натиснути кнопку "Розширений захист" у меню "Особиста безпека та безпека пристрою". Потім перейдіть у розділ "Розширений захист" і вимкніть "Захист пристрою". Тепер вам буде потрібно ввести біометричні дані або PIN-код безпеки вашого телефону. Можливо, ваш пристрій перезавантажиться для завершення процесу.

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