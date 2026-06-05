Немедленно включите расширенную защиту на Android-смартфоне: зачем это делать и как

Новая функция безопасности автоматически выявляет и блокирует вредоносные веб-сайты, мошеннические звонки, кибератаки и прочие виды хакерской деятельности.

Начиная с версии ОС Android 16, появилась важная функция безопасности для устройств Android — "Расширенная защита" (Advanced Protection). Она автоматически выявляет и блокирует вредоносные веб-сайты, мошеннические звонки, кибератаки и пр. О том, как включить "Расширенную защиту" на Android-смартфоне рассказали эксперты издания gadgets360.com.

Что такое "Расширенная защита"

Представленная в июне 2025 года, расширенная защита устройств действует как единая точка управления настройками безопасности в таких приложениях, как Google Chrome, Message и Phone. Новая функция способна автоматически идентифицировать и блокировать вредоносные веб-сайты, которые ранее были отмечены как подозрительные, а также отображать предупреждение о вредоносных ссылках.

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Функция может блокировать подозрительные входящие звонки и оповещать пользователей об этом. Утверждается, что это помогает бороться с растущей проблемой мошеннических звонков, спама и фишинговых атак.

Защита от мошенничества в Google Messages идентифицирует нежелательные и потенциально опасные сообщения, помогая людям избегать взаимодействия с хакерами. Кроме того, телефоны с активированной расширенной защитой не будут подключаться к сотовым сетям 2G, которые она считает менее безопасными.

Как включить "Расширенную защиту" на Android

Чтобы включить расширенную защиту, откройте приложение "Настройки". Откройте меню настроек "Безопасность и конфиденциальность". Нажмите на кнопку "Расширенная защита", расположенную в меню "Другие настройки". В качестве альтернативы вы можете включить расширенную защиту через настройки Google, нажав на кнопку "Все службы" в приложении Google — нажмите на кнопку "Расширенная защита" в меню "Личная и техническая безопасность". Затем нажмите на кнопку "Защита устройства" в меню "Расширенная защита". Теперь необходимо выбрать "Включить". На этом этапе телефон Android предложит перезагрузку. Перезагрузите его. Готово.

Функция может блокировать подозрительные входящие звонки и оповещать пользователей об этом Фото: freepik.com

Как отключить "Расширенную защиту"

Прежде чем отключать расширенную защиту, следует учитывать, что телефон может отправить запрос о перезагрузке для восстановления некоторых настроек.

Чтобы отключить расширенную защиту, откройте приложение "Настройки". Затем откройте страницу "Расширенная защита". В приложении "Настройки" перейдите в меню "Безопасность и конфиденциальность" — нажмите на кнопку "Расширенная защита" в меню "Другие настройки". В качестве альтернативы можете открыть приложение Google и нажать кнопку "Все сервисы" — затем нажать кнопку "Расширенная защита" в меню "Личная безопасность и безопасность устройства". Затем перейдите в раздел "Расширенная защита" и отключите "Защита устройства". Теперь вам потребуется ввести биометрические данные или PIN-код безопасности вашего телефона. Возможно, ваше устройство перезагрузится для завершения процесса.

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