Cамый дешевый телефон Google оказался гениальным: что показали тесты Pixel 10а (фото)

Эксперт протестировал Pixel 10a и Nothing Phone 4a Pro и пришел к выводу, что один из них — фантастическая покупка.

Тестировщик Энди Боксалл решил выяснить, сможет ли ли Pixel 10a составить конкуренцию Nothing Phone (4a) Pro. Своими наблюдениями он поделился с изданием androidpolice.com.

Работа камер

Pixel 10a имеет основную камеру 48 Мп с диафрагмой f/1.7 и оптической стабилизацией изображения (OIS) и широкоугольную камеру 13 Мп с диафрагмой f/2.2. Phone (4a) Pro имеет основную камеру 50 Мп с диафрагмой f/1.9 и OIS, широкоугольную камеру 8 Мп с диафрагмой f/2.2 и телеобъектив-перископ 50 Мп с OIS для 3,5-кратного оптического зума.

Основная камера Phone (4a) Pro делает фотографии более резкими и с более глубоким контрастом, чем камера Pixel 10a. На крупных планах глубина резкости Pixel 10a гораздо естественнее, а цвета более реалистичны. Однако фотографии, сделанные на Nothing Phone 4a Pro, получаются очень яркими и отлично подходят для публикации в социальных сетях.

Відео дня

Широкоугольная камера Pixel 10a значительно лучше, чем у Nothing Phone (4a) Pro, что еще раз доказывает, что 8-мегапиксельная широкоугольная камера — это в основном бесполезное дополнение.

Смартфон Nothing Phone 4a Pro Фото: androidpolice.com

При увеличении Phone (4a) Pro действительно демонстрирует ценность своей перископической телеобъективной камеры. У Pixel 10a есть 2-кратное увеличение, и можно вручную увеличить масштаб до 3,5x, чтобы сравняться с Phone 4a Pro.

Nothing Phone делает более детализированные и качественные фотографии с увеличением по сравнению с Pixel 10a, но иногда может страдать от проблем с экспозицией.

"Телеобъектив Phone (4a) Pro — это причина купить Phone (4a) Pro вместо Pixel 10a, поскольку он обеспечивает большую универсальность, но основная камера Pixel 10a превосходна", — заключил Энди Боксалл.

Сравнение ПО Google Pixel 10a и Nothing Phone (4a) Pro

Версия Android от Google, установленная на Pixel 10a, не только красиво оформлена, но и логична, а также избегает многих проблем, с которыми сталкиваются другие версии Android. Например, не заваливает уведомлениями от нежелательных приложений или встроенных в телефон сервисов.

"Это не One UI 8.5 со всеми включенными функциями Galaxy AI, которые могут быть слишком сложными, но Gemini всегда готов помочь, когда это необходимо. Она плавная, отзывчивая и приятная в использовании", — пишет специалист.

Экраны телефонов Pixel 10a и Nothing Phone 4a Pro Фото: androidpolice.com

Nothing OS на Nothing Phone (4a) Pro очень похожа на Android. Можно выбрать между стандартным внешним видом Android или дизайном Nothing OS. Нужно немного привыкнуть к постоянно включенному экрану с часами и множеству виджетов.

"К счастью, это не кричащая или неряшливая версия Android, а зрелая и тщательно продуманная интерпретация", — пришел к выводу тестировщик.

Производительность Pixel 10a и Phone (4a) Pro

В Google Pixel 10a используется процессор Google Tensor G4 и 8 ГБ оперативной памяти. В Nothing Phone (4a) Pro используется процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 и 12 ГБ оперативной памяти.

При запуске тестов Geekbench 6 для процессора и видеокарты были получены следующие результаты, демонстрирующие некоторые различия между двумя платформами и объемом оперативной памяти.

Виджеты Pixel 10a Фото: androidpolice.com

Производительность Wi-Fi у Nothing Phone (4a) Pro и его способность обрабатывать большие загрузки лучше, чем у Pixel 10a. Заметно быстрее загрузилась игра размером 3,54 ГБ из Google Play.

Nothing Phone (4a) Pro способен запускать Asphalt Legends со скоростью 90 кадров в секунду, в то время как Pixel 10a достигает максимума в 60 кадров в секунду. При максимальных настройках графики оба телефона справились с игрой без проблем, что противоречит результатам бенчмарков.

Оба смартфона не перегрелись ни во время бенчмарк-тестов, ни во время интенсивной игры.

Аккумулятор и зарядка

Nothing Phone (4a) Pro имеет аккумулятор емкостью 5080 мАч, а Pixel 10a — емкостью 5100 мАч, поэтому на первый взгляд, разница невелика.

Pixel 10a поддерживает проводную зарядку мощностью до 45 Вт, а также беспроводную зарядку Qi мощностью 10 Вт, что является приятным дополнением и чего не хватает Nothing Phone (4a) Pro. Nothing Phone поддерживает проводную зарядку мощностью до 50 Вт.

Nothing Phone (4a) Pro заряжали с помощью зарядного устройства Anker мощностью около 47 Вт, и зарядка до 50% заняла 25 минут, а до 100% — чуть больше часа.

Смартфоны Pixel 10a и Nothing Phone 4a Pro Фото: androidpolice.com

Pixel 10a более чувствителен к зарядным устройствам и не всегда хорошо работает с мощными зарядками. Это влияет на эффективность, — для полной зарядки аккумулятора требуется около 90 минут. Google утверждает, что заряд до 50% можно достичь за 30 минут.

Батарея Nothing Phone (4a) Pro с трудом выдерживала второй день без подзарядки при умеренном использовании: примерно 3 часа работы экрана. Pixel 10a проработал дольше и легко "доживал" до конца второго дня при аналогичном использовании.

Купить Pixel 10a или Phone (4a) Pro?

Базовая цена Google Pixel 10a в 499 долларов делает его выгодной покупкой, несмотря на то, что он меньше по размеру и имеет меньше оперативной и встроенной памяти, чем Nothing Phone (4a) Pro. Он легкий, компактный, привлекательный и оснащен отличным программным обеспечением. Время работы батареи превышает время работы Phone (4a) Pro, а для удобства есть беспроводная зарядка.

Общее преимущество Phone (4a) Pro заключается в камере, и, несмотря на невысокие результаты бенчмарков, производительность и возможности чипсета, размер экрана и отличные динамики делают его лучшим телефоном для игр и мультимедиа, чем Pixel 10a. Покупателей также может привлечь дизайн, металлический корпус и подсветка Glyph Lights у Phone (4a) Pro. Но придется заплатить 600 долларов за 12 ГБ оперативной памяти, что на 100 долларов больше, чем цена базовой версии (также 12 ГБ) Pixel 10a.

"Я пользуюсь Pixel 10a последнюю неделю и пока не почувствовал необходимости менять SIM-карту на Phone (4a) Pro или любой другой телефон. Думаю, это говорит о гениальности самого дешевого телефона Pixel 10", — заключил Энди Боксалл.

Ранее писали, что старый и дешевый смартфон Pixel 8 оказался лучше флагмана. Сравнив старый Pixel 8 с новым Pixel 10, тестировщик Джон Гилберт обнаружил удивительно мало причин для покупки новой модели.