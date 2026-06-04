Старый и дешевый смартфон Pixel 8 оказался лучше флагмана Pixel 10 Pro: почему так (фото)

Сравнив старый Pixel 8 с новым Pixel 10, тестировщик Джон Гилберт обнаружил удивительно мало причин для покупки новой модели.

Протестировав Pixel 8 два дня подряд, Гилберт пришел ко мнению, что в 2026 году покупать совершенно новый Pixel не нужно. Об этом он написал на страницах androidpolice.com.

Дизайн Pixel 8 оказался лучше

Pixel 8 был последним флагманским телефоном Pixel с закругленными краями. Начиная с Pixel 9, телефоны Google имеют плоские, угловатые рамки, которые выглядят как у всех остальных телефонов. Но дело не только в эстетике. Как только эксперт взял 8-ю модель в руки, он был поражен тем, насколько удобнее его держать, чем Pixel 10 Pro.

Еще одно заметное отличие в дизайне — панель камеры, которая собирает меньше пыли.

Смартфон Pixel 8 Фото: Скриншот

Производительность не уступает

Настоящая причина, по которой специалист мог бы спокойно вернуться к Pixel 8, — это производительность. Телефоны Pixel не могут конкурировать с производительностью других флагманов, и это нормально. Но они могут конкурировать между собой.

Відео дня

Хотя у тестировщика есть претензии к возможностям чипов Tensor в плане обработки ИИ, проблем с производительностью со времен Pixel 7 он не отмечает.

"Я не заметил снижения производительности при переходе с Pixel 10 Pro (Tensor G5) на Pixel 8 (Tensor G3)", — написал он.

И это не только личный опыт Гилберта. По результатам тестов NanoReview, Tensor G5 опережает Tensor G3 всего на 5 позиций (35 и 40 соответственно). Эта разница не влияет на повседневную работу.

Смартфон Pixel 10 Pro Фото: Tech Advisor

Перегрев и качество камеры: основные проблемы

Хотя Google не предприняла заметных шагов для улучшения производительности чипа Tensor, она (в основном) исправила проблемы с перегревом, которые преследовали ранние модели. Временами Pixel 8 перегревался во время просмотра видео или игр, в отличие от Pixel 10 Pro.

Вторая проблема — время автономной работы. Модель 10 Pro может спокойно проработать целый день, но Pixel 8 требовалась подзарядка ближе к вечеру. Данная оценка основана на интенсивном использовании, когда тестировщик постоянно делал фотографии и тестировал приложения. А в общем и целом, батареи 8-ки более чем достаточно для повседневного использования.

Третья проблема — камера. Фотографии получались блеклыми.

Поддержка ПО и конкурентоспособность

У Pixel 8 осталось 4 года программной поддержки, а это значит, что его можно использовать до 2030 года, получая регулярные обновления Android, патчи безопасности и новые функции Pixel.

Чипсет Pixel 8 прослужит так долго, и, если не будет серьезных поломок, батарея тоже должна прослужить весь указанный термин.

"Да, проблемы с перегревом и блеклые фотографии есть, но если бы я покупал новый телефон в 2026 году, это был бы справедливый компромисс ради огромной экономии. Я могу найти восстановленный Pixel 8 за 250-300 долларов, что намного дешевле, чем Pixel 10 за 800 долларов", — подытожил Гилберт.

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