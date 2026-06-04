Старий і дешевий смартфон Pixel 8 виявився кращим за флагман Pixel 10 Pro: чому так (фото)

Порівнявши старий Pixel 8 з новим Pixel 10, тестувальник Джон Гілберт виявив напрочуд мало причин для купівлі нової моделі.

Протестувавши Pixel 8 два дні поспіль, Гілберт прийшов до думки, що у 2026 році купувати абсолютно новий Pixel не потрібно. Про це він написав на сторінках androidpolice.com.

Дизайн Pixel 8 виявився кращим

Pixel 8 був останнім флагманським телефоном Pixel із закругленими краями. Починаючи з Pixel 9, телефони Google мають плоскі, незграбні рамки, які виглядають як у всіх інших телефонів. Але справа не тільки в естетиці. Щойно експерт узяв 8-му модель у руки, він був вражений тим, наскільки зручніше його тримати, ніж Pixel 10 Pro.

Ще одна помітна відмінність у дизайні — панель камери, яка збирає менше пилу.

Смартфон Pixel 8 Фото: Скриншот

Продуктивність не поступається

Справжня причина, з якої фахівець міг би спокійно повернутися до Pixel 8, — це продуктивність. Телефони Pixel не можуть конкурувати з продуктивністю інших флагманів, і це нормально. Але вони можуть конкурувати між собою.

Відео дня

Хоча у тестувальника є претензії до можливостей чипів Tensor у плані обробки ШІ, проблем із продуктивністю з часів Pixel 7 він не відзначає.

"Я не помітив зниження продуктивності при переході з Pixel 10 Pro (Tensor G5) на Pixel 8 (Tensor G3)", — написав він.

І це не тільки особистий досвід Гілберта. За результатами тестів NanoReview, Tensor G5 випереджає Tensor G3 всього на 5 позицій (35 і 40 відповідно). Ця різниця не впливає на повсякденну роботу.

Смартфон Pixel 10 Pro Фото: Tech Advisor

Перегрів і якість камери: основні проблеми

Хоча Google не зробила помітних кроків для поліпшення продуктивності чипа Tensor, вона (в основному) виправила проблеми з перегрівом, які переслідували ранні моделі. Часом Pixel 8 перегрівався під час перегляду відео або ігор, на відміну від Pixel 10 Pro.

Друга проблема — час автономної роботи. Модель 10 Pro може спокійно пропрацювати цілий день, але Pixel 8 була потрібна підзарядка ближче до вечора. Ця оцінка заснована на інтенсивному використанні, коли тестувальник постійно робив фотографії та тестував застосунки. А загалом і в цілому, батареї 8-ки більш ніж достатньо для повсякденного використання.

Третя проблема — камера. Фотографії виходили бляклими.

Підтримка ПЗ і конкурентоспроможність

У Pixel 8 залишилося 4 роки програмної підтримки, а це означає, що його можна використовувати до 2030 року, отримуючи регулярні оновлення Android, патчі безпеки і нові функції Pixel.

Чипсет Pixel 8 прослужить так довго, і, якщо не буде серйозних поломок, батарея теж повинна прослужити весь зазначений термін.

"Так, проблеми з перегрівом і бляклі фотографії є, але якби я купував новий телефон у 2026 році, це був би справедливий компроміс заради величезної економії. Я можу знайти відновлений Pixel 8 за 250-300 доларів, що набагато дешевше, ніж Pixel 10 за 800 доларів", — підсумував Гілберт.

Раніше писали про 5-ть прихованих функцій YouTube. Відеохостинг дає змогу шукати пісні, просто наспівуючи їх, встановлювати таймер сну, знаходити потрібний момент відео за транскриптами і багато іншого.