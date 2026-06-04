Топ-5 прихованих функцій YouTube, про які ви не знали: перегляд відео стане крутішим

YouTube дає змогу шукати пісні, просто наспівуючи їх, встановлювати таймер сну, знаходити потрібний момент відео за транскриптами і багато іншого.

Тестувальниця Ану Джой виявила функції відеохостингу, які раніше не були відомі. Вона поділилася своїм досвідом, щоб розповісти, наскільки вони корисні, пише androidpolice.com.

Таймер сну YouTube

Одна з функцій YouTube, яку багато хто ігнорує, — це вбудований таймер сну. Вона дає змогу налаштувати відеохостинг перед сном на автоматичну зупинку відтворення через певний час або після закінчення поточного відео.

Щоб отримати доступ до таймера, потрібно відкрити відео, натиснути на значок налаштувань і вибрати "Таймер сну". YouTube зупинить відтворення через певний інтервал часу.

Щоб отримати доступ до таймера, потрібно відкрити відео, натиснути на значок налаштувань і вибрати "Таймер сну" Фото: howtogeek.com

Анімація кнопки "Подобається"

Виявляється лайки певних відео спричиняють абсолютно різні ефекти. У музичних кліпах можуть бути анімовані музичні ноти, а в спортивних відео — тематичні анімації, наприклад, баскетбольних або футбольних м'ячів. У відео про подорожі можуть бути показані літаки, а у відео з кішками або собаками виникає кумедна мордочка.

Відео дня

Ці ефекти додають YouTube трохи індивідуальності.

Масштабування за допомогою жесту "щипок"

Відеохостинг уже давно підтримує масштабування відео за допомогою жесту "щипок". Це корисно там, де важливі дрібні деталі, як-от порівняння камер, ігрові відео, навчальні ролики з монтажу, мапи, покрокові керівництва з користувацького інтерфейсу або великі плани товарів.

Замість того щоб жмуритися на дрібні деталі або обертати телефон, можна просто наблизити потрібну частину кадру. Щоб використати цю функцію, варто відкрити відео в мобільному застосунку і розсунути пальці, як при збільшенні фотографії.

Можна переміщатися по збільшеному кадру, перетягуючи палець по екрану. При цьому, при зсуванні пальців, масштаб повертається до нормального.

Відеохостинг уже давно підтримує масштабування відео за допомогою жесту "щипок" Фото: unsplash.com

Голосовий пошук пісень на YouTube

Більше не знадобиться окремий додаток для розпізнавання музики — вбудований пошук пісень на YouTube виявився напрочуд гарним у визначенні треків за простим наспівуванням.

Потрібно в застосунку перейти в рядок пошуку, натиснути на значок мікрофона і вибрати "Пісня": хостинг запропонує наспівати пісню і тут же її знайде.

Джой протестувала це з піснями, де вона пам'ятала тільки крихітні фрагменти мелодії, і YouTube все одно зміг знайти правильний трек або, принаймні, щось дуже схоже.

Більше не знадобиться окремий додаток для розпізнавання музики Фото: Medium

Пошук за транскриптами

Одна з найкращих прихованих функцій YouTube — вбудована система транскриптів. Багато хто знає про існування розшифровок, але не всі розуміють, що за ними можна здійснювати пошук, щоб одразу перейти до конкретних моментів відео.

Інакше кажучи, більше не потрібно прокручувати часову шкалу в пошуках певного моменту, тому що варто лише відкрити розшифровку, виконати пошук за ключовими словами і відразу перейти до потрібного розділу. Це також робить відеохостинг набагато кориснішою платформою для навчання.

Щоб отримати доступ до цієї функції, потрібно відкрити відео, натиснути "Показати розшифровку", якщо вона доступна, і ввести пошуковий запит.

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