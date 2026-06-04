Смартфонів поменшає: чому гряде тотальний дефіцит телефонів у 2026 році (фото)

Тривала криза поставок пам'яті загрожує витіснити з ринку недорогі смартфони, що призведе до проблем для всієї галузі.

2026 рік, схоже, стане поганим роком для індустрії смартфонів, оскільки прогнозується, що поставки скоротяться на 13,9% у річному обчисленні, йдеться у звіті аналітичної компанії Counterpoint. Це означатиме відвантаження 1,08 мільярда одиниць, що є найнижчим річним обсягом з 2013 року, пише techradar.com.

Раніше експерти з Counterpoint прогнозували падіння на 12,4%, але тепер називають інші цифри, оскільки ситуація стає ще гіршою, ніж передбачалося.

Ця тенденція до зниження значною мірою обумовлена триваючою кризою поставок пам'яті, оскільки штучний інтелект поглинає більшу частину доступної оперативної пам'яті, що призводить до різкого зростання цін. У результаті, за прогнозами Counterpoint, "сегмент телефонів дешевше 150 доларів фактично зникне назавжди на деяких ринках".

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Зі зникненням дешевих телефонів особливо важко доведеться брендам, орієнтованим на бюджетні пристрої та ринки, що розвиваються, що частково пояснює, чому Samsung і Apple вважаються "найбільш захищеними" брендами, — а також наявністю інтегрованих ланцюжків поставок.

Смартфон iPhone 17

У результаті, за прогнозами Counterpoint, поставки iPhone цього року залишаться приблизно на тому ж рівні, що і наступного, і зростуть на 5%. Samsung, тим часом, може зіткнутися з падінням на 4% цього року, що значно менше, ніж загалом по галузі.

Єдиний інший бренд, який, на думку Counterpoint, перебуває в хорошому стані, — це Huawei, якому вдалося зрости на 1% у першому кварталі року. Очевидно, це було досягнуто за рахунок збереження цін на колишньому рівні для збільшення частки ринку.

Навпаки, поставки Xiaomi в першому кварталі впали більше, ніж у будь-якого іншого з п'яти провідних брендів телефонів, — на 19%.

Смартфон Xiaomi 17 Ultra Фото: Скриншот

Однак головним переможцем у всій цій ситуації, схоже, стане ринок відновлених телефонів, який, за прогнозами, зросте на 13% цього року, оскільки нові телефони стають занадто дорогими для багатьох покупців.

Компанія Counterpoint прогнозує, що ринок не відновиться до 2028 року, але до того часу ситуація може сильно змінитися, якщо деякі бренди не зможуть пережити кризу.

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