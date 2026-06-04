Топ 5 найкращих флагманських смартфонів Samsung, Xiaomi, Google: повний розбір польотів (фото)

Експерт протестував 5 найкращих флагманських телефонів від Samsung, Google та інших компаній — ось які моделі я він рекомендує для кожного типу користувачів...

Нарешті настав той момент, коли всі найбільші технологічні бренди випустили свої флагманські телефони на сезон 2025/26, тож немає кращого часу, щоб підбити підсумки за останні кілька місяців, пише Аксель Метц на сторінках видання techradar.com.

Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi 17 Ultra — орієнтований на фотозйомку смартфон із Китаю. Модель конкурує з Oppo Find X9 Ultra, маючи 50-мегапіксельну основну камеру з 1-дюймовим сенсором, 50-мегапіксельний надширококутний об'єктив і один 200-мегапіксельний телеоб'єктив, але не варто обманюватися меншою кількістю камер у Xiaomi порівняно з його конкурентом.

Смартфон Xiaomi 17 Ultra Фото: PhoneArena

200-мегапіксельний телеоб'єктив цього телефону має механічний оптичний зум, що забезпечує безперервний діапазон оптичного збільшення від 3,2x до 4,3x. 17 Ultra також підтримує оптичне збільшення до 17,2x, тож це справді ще один чемпіон у сфері зум-фотографії.

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Партнерство Xiaomi з Leica означає, що кольори, зафіксовані на 17 Ultra, яскраві, але не мають карикатурного вигляду, відтінки шкіри відтворюються добре, а рівень шуму мінімальний навіть в умовах низької освітленості.

17 Ultra не такий гарний у відеозйомці, як Oppo Find X9 Ultra, але тільки щодо дуже специфічних функцій, таких як перемикання об'єктивів у 4K і використання механічного зуму для певних частот кадрів і відеокодеків.

Що стосується характеристик телефону, то він оснащений чипсетом Snapdragon 8 Elite Gen 5, 6,9-дюймовим OLED-дисплеєм і кремнієво-вуглецевим акумулятором ємністю 6000 мАг.

Під час тестів Метцу вдалося використовувати телефон протягом двох днів на одному заряді, що відповідає більшості інших моделей у цьому списку, за винятком OnePlus 15, який неймовірно довго працює.

Samsung Galaxy S26 Ultra

З усіх телефонів у цьому списку Samsung Galaxy S26 Ultra пропонує найунікальніші функції, включно зі спеціальними інструментами для фотографів, художників — і навіть тих, хто просто любить гортати TikTok.

Він використовує новітній чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, має більш ніж цілоденний час автономної роботи, тож за продуктивністю та витривалістю перебуває на одному рівні з найкращими телефонами на ринку. Але де ще можна знайти вбудований стилус для нотаток і точного редагування відео? Або функцію Privacy Display, яка не дозволяє стороннім переглядати контент на екрані?

Смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: gsmarena.com

Є функція Super Steady Horizontal Lock для стабілізації відео навіть під час повороту телефону на 360 градусів, а також DeX для перетворення мобільного інтерфейсу на настільний ПК.

Galaxy S26 Ultra пропонує щось особливе для кожного типу користувачів, і хоча програмне забезпечення Samsung OneUI часом може бути складним, цей телефон винагороджує за дослідження і тих, хто готовий вивчити безліч варіантів персоналізації.

І, звичайно ж, будучи флагманом, Ultra володіє одними з найкращих камер на ринку: 200-мегапіксельна основна камера вловлює стільки кольору й деталей, що знімки ніколи не виходять зернистими, навіть за слабкого освітлення, і є дві телеоб'єктивні камери на вибір, чого не можна сказати про багато телефонів у цьому списку.

Функції штучного інтелекту Samsung, як-от Audio Eraser і Object Eraser, також є найкращими в галузі, тож є багато можливостей для поліпшення фотографій і відео після зйомки.

Google Pixel 10 Pro XL

Google Pixel 10 Pro XL працює на найчистішій версії Android. Тут немає зайвого ПЗ або непотрібних додатків. Смартфон отримує найновіші та найкращі функції штучного інтелекту прямо з "конвеєра" Google.

Завдяки справді корисним функціям, як-от "Екран виклику", "Чарівна гумка" і "Розмиття фотографій", цей телефон відчувається як пристрій, який перебуває на передньому краї програмного забезпечення для смартфонів, а його вбудований помічник Gemini набагато перевершує Siri від Apple і Bixby від Samsung.

Смартфон Pixel 10 Pro XL Фото: cnet.com

"Однак Pixel 10 Pro XL не володіє такою ж продуктивністю, як Galaxy S26 Ultra, тому це не той телефон, який варто купувати, якщо ви плануєте багато редагувати відео у форматі 4K або грати у високопродуктивні мобільні ігри", — зазначає тестувальник.

Проте чипсет Google Tensor G5 абсолютно достатній для більшості користувачів, і у вас не буде проблем з потоковою передачею, прокручуванням та іграми в більшості ігор.

Що стосується камер, об'єктиви 10 Pro XL надзвичайно універсальні, навіть без використання вищезазначених функцій редагування за допомогою ШІ. Вони забезпечують точне перенесення кольорів і високу деталізацію на всіх фокусних відстанях, а за допомогою 48-мегапіксельного телеоб'єктива телефона з 5-кратним оптичним зумом можна робити справді чудові знімки.

OnePlus 15

OnePlus 15 — універсальний вибір серед найкращих флагманських телефонів. Він не рясніє ефектними функціями штучного інтелекту і не відрізняється особливою оригінальністю, але цей телефон перевершує практично всі очікування. Наприклад, його дисплей такий же яскравий і барвистий, як і в інших, а частота оновлення до 165 Гц робить OnePlus 15 особливо придатним для високопродуктивних ігор.

Смартфон OnePlus 15 Фото: PhoneArena

Під капотом знаходиться чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5, здатний впоратися з будь-якими завданнями, а в парі з ним працює потужна батарея ємністю 7300 мАг, найбільша і найдовговічніша з усіх протестованих Метцем телефонів.

Тестувальнику вдалося отримати майже три дні роботи від одного заряду. Він також може заряджатися потужністю до 100 Вт (або 80 Вт у США), і OnePlus справді включає зарядний пристрій у комплект постачання, що сьогодні, безумовно, є розкішшю.

Що стосується камер, OnePlus 15 оснащений трьома 50-мегапіксельними камерами, кожна з яких забезпечує деталізовані і добре збалансовані фотографії. Це не такий вражаючий камерофон, як деякі інші телефони в цьому списку, але OnePlus 15 особливо гарний як екшн-камера для зйомки об'єктів, що швидко рухаються.

Що стосується недоліків, то в ньому немає вбудованих магнітів, а програмне забезпечення OnePlus не таке багатофункціональне, як інші ОС. Але загалом, OnePlus 15, ймовірно, є найкращим за співвідношенням ціни та якості флагманським телефоном, який можна купити за гроші.

Oppo Find X9 Ultra

Смартфон Oppo Find X9 Ultra, ймовірно, найкращий камерофон на ринку. Як і OnePlus 15, він може похвалитися чипсетом Snapdragon 8 Elite Gen 5, чудовим 6,8-дюймовим дисплеєм і довговічним кремнієво-вуглецевим акумулятором.

Смартфон Oppo Find X9 Ultra Фото: tomsguide.com

На задній панелі розташовані чотири камери з високою роздільною здатністю: основна 200-мегапіксельна, надширококутна 50-мегапіксельна, телеоб'єктив 200-мегапіксельний з 3-кратним зумом і друга 50-мегапіксельна з 10-кратним зумом. Остання з цієї четвірки — найцікавіша, оскільки вона практично еквівалентна вбудованому зовнішньому телеконвертеру для Find X9 Ultra, хоча Oppo справді продає 300-мм телеконвертер для телефона, якщо потрібно ще більше розширити його можливості зуму.

Незалежно від того, який об'єктив використовується, можна очікувати виняткової деталізації та чіткості від Find X9 Ultra в будь-яких умовах освітлення.

"Його стандартна обробка зображень забезпечує яскраві та контрастні знімки, але якщо хочете фотографії, які виглядають так, ніби зняті на дзеркальну камеру, то можете переключитися в режим Hasselblad Master, чого ви не знайдете ніде більше", — зауважив експерт.

Oppo навіть додала 50-мегапіксельну селфі-камеру, тож Find X9 Ultra справді перебуває на вершині, коли йдеться про мобільну фотографію.

Раніше повідомляли, що з червня 2026 року всі смартфони працюватимуть по-іншому. Сім нових функцій Android з'являться на кожному телефоні, включно з виявленням спам-дзвінків і оновленням Google Фото.