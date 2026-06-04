З червня 2026 року всі смартфони працюватимуть по-іншому: що зміниться (фото)

7 нових функцій Android з'являться на кожному телефоні в червні, включно з виявленням спам-дзвінків і оновленням Google Фото.

Минулого місяця Google анонсувала безліч програмних функцій на I/O 2026 і Android Show, але тепер з'являться ще більше оновлень, і вони або будуть впроваджені негайно, пише techradar.com.

Виявлення шахраїв

Технології дедалі більше ускладнюють визначення того, чи є дзвінок справжнім, чи шахрайським, до того ж деякі аферисти навіть можуть підробляти номери в телефонній книзі абонентів, тож дзвінок може здаватися дзвінком від друга або члена сім'ї, хоча насправді це не так.

Але Google запустила інструмент виявлення фейкових дзвінків, який може автоматично перевірити, чи справді дзвінок надходить із пристрою відомих абоненту людей. Якщо це не так, на екрані з'явиться попередження, щоб користувачі знали, що потрібно завершити дзвінок.

Відео дня

Функція виявлення помилкових дзвінків уже доступна на пристроях під управлінням Android 12 і вище, але для її використання потрібен додаток Phone by Google.

7 нових функцій Android з'являться на кожному телефоні в червні Фото: Google

Функція "Гардероб" у Google Фото

Це нова функція, яка допоможе одягнутися стильно, скомпонувавши комплекти з наявного у користувача одягу.

Google Photos каталогізуватиме одяг, який носять люди на фотографіях, даючи змогу фільтрувати його за категоріями, як-от прикраси або топи, а потім комбінувати в комплекти, які можна буде віртуально приміряти, водночас застосунок покаже картинку того, який би вигляд ви могли мати в певному луці.

Запуск цієї функції розпочнеться наступного тижня для пристроїв під управлінням Android 10 і вище, але спочатку вона буде доступна тільки користувачам у США, Індії та Бразилії.

Пошук свого стилю

Деякі пристрої Android вже дають змогу обвести весь комплект одягу за допомогою функції "Обвести для пошуку", а потім натиснути "знайти образ", щоб знайти кожну окрему річ, але тепер цей інструмент розширюється на більшу кількість телефонів, тож будь-який пристрій під управлінням Android 14 або вище, що має функцію "Обвести для пошуку", зможе нею скористатися.

Смартфон на ОС Android Фото: Google

Підтримка AirDrop через Quick Share

Деякий час тому на деяких телефонах Android нарешті з'явилася підтримка AirDrop через Quick Share, і тепер вона стає більш широко доступною.

Вона вже була доступна на деяких телефонах Samsung, Google, Oppo і Vivo, але тепер вона поширюється на Xiaomi 17T Pro, OnePlus 15 і Honor Magic V6, а Motorola Razr Fold 2026, серію Oppo Find X8 і Honor Magic 8 Pro отримають її найближчим часом.

"Особиста безпека" для дітей

Додаток "Особиста безпека" дає змогу зберігати та обмінюватися медичною інформацією, а також автоматично зв'язуватися з екстреними службами. Тепер деякі з цих інструментів стають доступні дітям молодше 13 років.

Незабаром вони зможуть відображати свою медичну інформацію та контакти для екстреного зв'язку на екрані блокування телефону, а також вмикати функцію виявлення ДТП, яка автоматично зв'яжеться з екстреними службами в разі аварії.

Вони також зможуть планувати перевірки безпеки — прості способи повідомити контактній особі в екстреній ситуації, що з вами все гаразд. Ці інструменти скоро з'являться в усьому світі.

Смартфони отримають 7 нових оновлень Фото: androidauthority.com

Оновлення Google Play Books

Якщо ви користуєтеся Google Play Books, то знайдете там і кілька корисних нових функцій, адже розпочалося поширення оновлення, що дає змогу переказувати прочитане, натиснувши "Згадати".

Також тепер можна виділити уривок і поставити запитання про нього, щоб глибше зрозуміти теми та персонажів. Однак ці "підказки по книзі" працюватимуть лише з деякими англомовними творами, тому вони доступні не всім.

Нові емодзі

Emoji Kitchen дає змогу комбінувати два емодзі для створення нового, і тепер ця функція розширюється, з'являються нові комбінації. Google навела два приклади: поєднання бджоли і кільця для створення "блискучої бджоли" і поєднання мишки і серця.

Раніше ми писали про те, що відомо про новий смартфон Redmi K100 Pro. Ємність акумулятора K100 Pro починатиметься з цифри 9, тобто вона становитиме від 9000 до 9999 мАг, і він підтримуватиме дротову зарядку потужністю 100 Вт, а також бездротову зарядку.