Дизайн як у iPhone і батарея до 9999 мАг: що відомо про новий смартфон Redmi K100 Pro

Ємність акумулятора K100 Pro починатиметься з цифри 9, тобто вона становитиме від 9000 до 9999 мАг, і він підтримуватиме дротову зарядку потужністю 100 Вт, а також бездротову зарядку.

Передбачається, що смартфон Redmi K100 Pro буде оснащений екраном з надвисокою частотою оновлення і надвисокою роздільною здатністю, що, як припускають експерти, означає формат QHD+, пише gsmarena.com.

Телефон працюватиме на процесорі Snapdragon 8 Elite Gen 5, на відміну від Pro Max, який отримає Snapdragon 8 Elite Gen 6. K100 Pro матиме 200-мегапіксельну основну камеру, 50-мегапіксельну перископічну телеоб'єктивну камеру, симетричні подвійні стереодинаміки з найпотужнішим звуком у сегменті, великий вібромотор, ультразвуковий вбудований в екран сканер відбитків пальців і дизайн, натхненний iPhone.

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Ємність акумулятора K100 Pro починатиметься з цифри 9, тобто вона становитиме від 9000 до 9999 мАг, і він підтримуватиме дротову зарядку потужністю 100 Вт, а також бездротову зарядку (можливо, 50 Вт). Пристрій матиме "повну" водостійкість, що, ймовірно, означає рейтинг IP69 (або IP68 і IP69).

Сімейство Redmi K90 було анонсовано в жовтні минулого року, а пристрої K100 очікуються у вересні. Таким чином, є достатньо часу для появи ще більшої кількості подробиць про них. Однак не варто очікувати, що вони будуть дуже дешевими.

Раніше повідомляли, що з'явився дешевий смартфон з батареєю 7500 мАг — Honor X7e. Телефон Honor X7e коштує всього 225 доларів США, але пропонує непоганий функціонал і потужний акумулятор.