Непомітно з'явився дешевий смартфон з батареєю 7500 мАг: що ще приховує Honor X7e (відео)

Смартфон Honor X7e коштує всього 225 доларів США, але пропонує непоганий функціонал і потужний акумулятор.

Компанія Honor непомітно представила новий бюджетний 4G-смартфон на деяких ринках. Телефон називається Honor X7e, і його ключовою перевагою є велика батарея ємністю 7500 мАг, пише gsmarena.com.

Honor X7e працює на чипсеті MediaTek Helio G81 Ultra і операційній системі MagicOS 10.0 на базі Android 16.

Як уже згадувалося раніше, головною особливістю гаджета є велика батарея ємністю 7500 мАг, що підтримує дротову зарядку потужністю 45 Вт. У деяких регіонах телефон буде поставлятися з батареєю ємністю 7000 мАг.

Пристрій оснащений 6,6-дюймовим РК-дисплеєм з роздільною здатністю HD+ і частотою оновлення до 120 Гц.

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На задній панелі новинки розташована основна 50-мегапіксельна камера в парі з допоміжним об'єктивом. Для селфі та відеодзвінків телефон оснащений 5-мегапіксельною камерою.

Смартфони Honor X7e Фото: Honor

Крім того, пристрій пропонує бічний сканер відбитків пальців, захист від води і пилу за стандартом IP64, 3,5-мм роз'єм для навушників і виділену кнопку управління одним дотиком з використанням штучного інтелекту.

Що стосується можливостей підключення, то користувачі отримують Bluetooth 5.1, дводіапазонний Wi-Fi, дві SIM-карти 4G, GPS і порт USB 2.0 Type-C.

В даний час Honor X7e доступний для покупки в Малайзії в єдиному варіанті 6 ГБ/256 ГБ. Його ціна становить 225 доларів США, і він продається в кольорах "Опівнічний чорний" і "Західний помаранчевий".

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