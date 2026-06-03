Незаметно появился дешевый смартфон с батареей 7500 мАч: что еще скрывает Honor X7e (видео)

Смартфон Honor X7e стоит всего 225 долларов США, но предлагает неплохой функционал и мощный аккумулятор.

Компания Honor незаметно представила новый бюджетный 4G-смартфон на некоторых рынках. Телефон называется Honor X7e, и его ключевым преимуществом является большая батарея емкостью 7500 мАч, пишет gsmarena.com.

Honor X7e работает на чипсете MediaTek Helio G81 Ultra и операционной системе MagicOS 10.0 на базе Android 16.

Как уже упоминалось ранее, главной особенностью гаджета является большая батарея емкостью 7500 мАч, поддерживающая проводную зарядку мощностью 45 Вт. В некоторых регионах телефон будет поставляться с батареей емкостью 7000 мАч.

Устройство оснащено 6,6-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления до 120 Гц.

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На задней панели новинки расположена основная 50-мегапиксельная камера в паре со вспомогательным объективом. Для селфи и видеозвонков телефон оснащен 5-мегапиксельной камерой.

Смартфоны Honor X7e Фото: Honor

Кроме того, устройство предлагает боковой сканер отпечатков пальцев, защиту от воды и пыли по стандарту IP64, 3,5-мм разъем для наушников и выделенную кнопку управления одним касанием с использованием искусственного интеллекта.

Что касается возможностей подключения, то пользователи получают Bluetooth 5.1, двухдиапазонный Wi-Fi, две SIM-карты 4G, GPS и порт USB 2.0 Type-C.

В настоящее время Honor X7e доступен для покупки в Малайзии в единственном варианте 6 ГБ/256 ГБ. Его цена составляет 225 долларов США, и он продается в цветах "Полуночный черный" и "Закатный оранжевый".

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