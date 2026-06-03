Что такое "правило 20-20-20" для генераторов и почему это важно: ответ эксперта удивил

Существует простой способ обслуживания, который гарантирует бесперебойную работу даже старого генератора во время отключения электроэнергии.

Круглогодичное техническое обслуживание генератора — залог его готовности к работе в случае необходимости, будь то поход или отключение электроэнергии, пишет издание slashgear.com. Независимо от типа устройства, профилактическое техническое обслуживание — лучший способ обеспечить его готовность к работе в чрезвычайных ситуациях, предотвратить распространенные проблемы или дорогостоящий ремонт и продлить срок службы.

Существует "правило 20-20-20" — стратегия техобслуживания, согласно которой генератор должен работать 20 минут при 20% нагрузке каждые 20 дней. Это правило можно и нужно применять ко всем типам генераторов, говорит специалист Эрик Хамильтон.

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Понимание метода "20-20-20" и почему он полезен

Генераторы с двигателем внутреннего сгорания — это машины, которые преобразуют механическую энергию в электрическую. Но по своей сути они прежде всего двигатели и нуждаются в техническом обслуживании для правильной работы — так же, как и двигатель в автомобиле.

Работа двигателя генератора в течение 20 минут — оптимальное время Фото: popularmechanics.com

Работа двигателя генератора в течение 20 минут — оптимальное время. Этого достаточно, чтобы двигатель достиг рабочей температуры, прогрело масло и смазало движущиеся части. Но просто работа двигателя на холостом ходу недостаточна; двигатели созданы для работы, и без нагрузки генераторный двигатель не может по-настоящему работать. При работе на 20% нагрузке генератор начинает работать, двигатель сжигает избыток углерода и влаги внутри, а регулятор напряжения проходит проверку на прочность.

"Проводя это каждые 20 дней (примерно раз в месяц), вы предотвращаете порчу топлива и поддерживаете заряд батареи. Это также дает возможность выявить любые необычные явления: странные запахи, чрезмерную вибрацию или шум, дым или перегрев, исходящие от генератора", — пишет эксперт.

Многие резервные генераторы, постоянно подключенные к источнику топлива и электросети, часто имеют возможность программирования цикла работы, при котором генератор включается и работает в течение нескольких секунд или минут еженедельно или ежемесячно, в зависимости от производителя и предпочтений по частоте.

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