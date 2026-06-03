Що таке "правило 20-20-20" для генераторів і чому це важливо: відповідь експерта здивувала

Існує простий спосіб обслуговування, який гарантує безперебійну роботу навіть старого генератора під час відключення електроенергії.

Цілорічне технічне обслуговування генератора — запорука його готовності до роботи в разі потреби, чи то похід, чи то відключення електроенергії, пише видання slashgear.com. Незалежно від типу пристрою, профілактичне технічне обслуговування — найкращий спосіб забезпечити його готовність до роботи в надзвичайних ситуаціях, запобігти поширеним проблемам або дороговартісному ремонту і продовжити термін служби.

Існує "правило 20-20-20" — стратегія техобслуговування, згідно з якою генератор має працювати 20 хвилин при 20% навантаженні кожні 20 днів. Це правило можна і потрібно застосовувати до всіх типів генераторів, каже фахівець Ерік Гамільтон.

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Розуміння методу "20-20-20" і чому він корисний

Генератори з двигуном внутрішнього згоряння — це машини, які перетворюють механічну енергію на електричну. Але за своєю суттю вони насамперед двигуни і потребують технічного обслуговування для правильної роботи — так само, як і двигун в автомобілі.

Робота двигуна генератора протягом 20 хвилин — оптимальний час Фото: popularmechanics.com

Робота двигуна генератора протягом 20 хвилин — оптимальний час. Цього достатньо, щоб двигун досяг робочої температури, прогріло масло і змастило рухомі частини. Але просто робота двигуна на холостому ходу недостатня; двигуни створені для роботи, і без навантаження генераторний двигун не може по-справжньому працювати. Під час роботи на 20% навантаженні генератор починає працювати, двигун спалює надлишок вуглецю і вологи всередині, а регулятор напруги проходить перевірку на міцність.

"Проводячи це кожні 20 днів (приблизно раз на місяць), ви запобігаєте псуванню палива і підтримуєте заряд батареї. Це також дає можливість виявити будь-які незвичайні явища: дивні запахи, надмірну вібрацію або шум, дим або перегрів, що виходять від генератора", — пише експерт.

Багато резервних генераторів, постійно під'єднаних до джерела палива та електромережі, часто мають можливість програмування циклу роботи, за якого генератор вмикається та працює впродовж кількох секунд або хвилин щотижня або щомісяця, залежно від виробника та вподобань щодо частоти.

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