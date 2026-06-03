Топ 3 проблеми з мікрохвильовими печами: на що звернути увагу під час купівлі (фото)

Швидкість і рівномірність нагріву, тьмяне внутрішнє освітлення і незрозумілий інтерфейс — ось з якими проблемами можуть зіткнутися покупці мікрохвильовок.

Безліч компаній виробляють величезний асортимент товарів для кухні та багато чого іншого, але не всі вони мають низку проблем. Про них розповіли експерти slashgear.com.

Рівномірність нагріву

Коли справа доходить до приготування їжі в мікрохвильовій печі, рівномірність нагріву, можливо, є важливішою проблемою, ніж його швидкість. Може бути незручно чекати довше, поки їжа приготується, але нерівномірне приготування може зіпсувати страву.

На жаль, у багатьох мікрохвильових печей проблеми з рівномірним приготуванням їжі. Принаймні три моделі LG, протестовані Consumer Reports, отримали низькі оцінки: MVEM1825F, MVEM1721F і MVEM1621Y.

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Хлопець вмикає мікрохвильову піч

Проблема настільки поширена, що на YouTube-каналі LG DIY Service є відео, присвячене її усуненню. Нерівномірність нагріву одна з найчастіших проблем мікрохвильовок, з якою можуть зіткнутися покупці. Фахівці радять перемішувати або перевертати їжу, щоб вирішити проблему, а також розміщувати її в мікрохвильовій печі строго по центру.

Швидкість нагріву

Ще одна проблема — швидкість нагріву. Хоча вона не настільки дратує, як нерівномірність нагріву, проте її наявність суперечить самій концепції відмови від духовок і плит, адже мікрохвильовки позиціонуються як пристрої для швидкого приготування їжі.

Експерти вважають, що на швидкість нагріву впливають частинки продуктів у внутрішній частині печі. Тому вони рекомендують добре її очищати після кожного використання. Також швидкість страждає в разі спроби приготувати занадто багато їжі одночасно.

Мікрохвильова піч на кухні Фото: LG

Однак проблема може бути і в апаратній частині — деякі мікрохвильовки нагрівають їжу повільніше, ніж про це заявляють виробники. Тут варто звернути увагу на незалежні тести, щоб переконатися в тому, що ваша піч працюватиме як слід.

Простота використання та освітлення

Це ще один приклад проблеми, яка виглядає ще гірше, тому що весь сенс використання мікрохвильової печі полягає в тому, що це має бути простіше, ніж готувати на плиті або в духовці. Так, деякі власники зазнають труднощів із користувацьким інтерфейсом і читабельністю. Читабельність стосується як дизайну панелі управління, так і тьмяного підсвічування, через яке написи на кнопках.

Їжа в мікрохвильовці Фото: blog.eldorado

Деякі власники повідомляють про проблеми з функцією блокування від дітей, яка є в деяких мікрохвильових печах. Навіть у 5-зіркових оглядах зазначається, що "відключити блокування від дітей може бути трохи складно". Багато користувачів також вважають внутрішнє освітлення занадто тьмяним.

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