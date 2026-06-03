Ви цього не знали: як часто слід повністю перезавантажувати роутер і навіщо (фото)

Багато людей згадують про свій роутер тільки тоді, коли пропадає Wi-Fi. Але знання того, коли потрібно дати йому "нове життя", може істотно поліпшити ситуацію.

Якщо виникнуть проблеми з доступом до інтернету на телефоні або комп'ютері, то перезавантаження роутера вирішить проблему. Але як часто слід перезавантажувати роутер? На це запитання відповіли експерти slashgear.com.

Wi-Fi роутери, як і багато інших пристроїв, потребують повного перезавантаження раз на місяць, щоб переконатися в їхній оптимальній роботі. Перезавантаження змушує роутер очистити тимчасову пам'ять, також відому як кеш. Воно також перезавантажує всю операційну систему, що включає в себе завершення всіх процесів і їх повторний запуск. Будь-які проблеми з підключенням або швидкістю, швидше за все, будуть вирішені після перезапуску всіх процесів, якщо тільки проблема не пов'язана з самим роутером.

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Роутер треба перезавантажувати раз на місяць Фото: Freepik

Правильний спосіб перезавантаження роутера

Деякі Wi-Fi роутери оснащені вимикачем живлення, а інші — ні. У будь-якому разі, найпростіший спосіб повністю перезавантажити роутер — це вимкнути його з розетки, почекати щонайменше 30 секунд, а потім знову під'єднати. Це запустить повний цикл вимкнення/ввімкнення живлення, видаливши всі тимчасові дані і примусово запустивши всі процеси і мережеві служби на пристрої.

Не потрібно перезавантажувати роутер кожні кілька днів — це скоріше профілактичний захід. Можна просто запустити тест швидкості інтернету, щоб перевірити, чи забезпечує роутер швидкість, за яку платить абонент.

Якщо кілька циклів вимикання/вмикання живлення не вирішують проблеми з підключенням, варто перевірити інтернет-з'єднання на наявність інших вузьких місць.

Якщо фізичне перезавантаження роутера занадто складне, можна використовувати супутній застосунок на своєму телефоні для віддаленого перезавантаження. Деякі роутери також дають змогу встановити розклад автоматичного перезавантаження пристрою. Необхідно вибрати час, коли нікого немає вдома або хто активно користується інтернетом. Таким чином, роутер зможе почати роботу заново без помітних простоїв.

Також варто зазначити, що перезавантаження або вимкнення живлення сильно відрізняються від повного скидання налаштувань, яке повертає маршрутизатор до заводських параметрів. Використання кнопки скидання на маршрутизаторі рекомендується тільки в крайньому випадку під час розширеного усунення неполадок.

Раніше писали про те, як часто потрібно повністю вимикати або перезавантажувати ноутбук. Ноутбук слід регулярно перезавантажувати — оптимально раз на тиждень, вважає більшість фахівців.