Вы этого не знали: как часто следует полностью перезагружать роутер и зачем (фото)

Многие люди вспоминают о своем роутере только тогда, когда пропадает Wi-Fi. Но знание того, когда нужно дать ему "новую жизнь", может существенно улучшить ситуацию.

Если возникнут проблемы с доступом в интернет на телефоне или компьютере, то перезагрузка роутера решит проблему. Но как часто следует перезагружать роутер? На этот вопрос ответили эксперты slashgear.com.

Wi-Fi роутеры, как и многие другие устройства, нуждаются в полной перезагрузке раз в месяц, чтобы убедиться в их оптимальной работе. Перезагрузка заставляет роутер очистить временную память, также известную как кэш. Она также перезагружает всю операционную систему, что включает в себя завершение всех процессов и их повторный запуск. Любые проблемы с подключением или скоростью, скорее всего, будут решены после перезапуска всех процессов, если только проблема не связана с самим роутером.

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Роутер надо перезагружать раз в месяц Фото: Freepik

Правильный способ перезагрузки роутера

Некоторые Wi-Fi роутеры оснащены выключателем питания, а другие — нет. В любом случае, самый простой способ полностью перезагрузить роутер — это отключить его от розетки, подождать не менее 30 секунд, а затем снова подключить. Это запустит полный цикл выключения/включения питания, удалив все временные данные и принудительно запустив все процессы и сетевые службы на устройстве.

Не нужно перезагружать роутер каждые несколько дней — это скорее профилактическая мера. Можно просто запустить тест скорости интернета, чтобы проверить, обеспечивает ли роутер скорость, за которую платит абонент.

Если несколько циклов выключения/включения питания не решают проблемы с подключением, стоит проверить интернет-соединение на наличие других узких мест.

Если физическая перезагрузка роутера слишком сложна, можно использовать сопутствующее приложение на своем телефоне для удаленной перезагрузки. Некоторые роутеры также позволяют установить расписание автоматической перезагрузки устройства. Необходимо выбрать время, когда никого нет дома или кто активно пользуется интернетом. Таким образом, роутер сможет начать работу заново без заметных простоев.

Также стоит отметить, что перезагрузка или отключение питания сильно отличаются от полного сброса настроек, который возвращает маршрутизатор к заводским параметрам. Использование кнопки сброса на маршрутизаторе рекомендуется только в крайнем случае при расширенном устранении неполадок.

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