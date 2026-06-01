Как часто вы должны полностью выключать или перезагружать ноутбук: ответ экспертов

Постоянное использование режимов энергосбережения и отсутствие полной перезагрузки ноутбука может привести к замедлению работы или даже неожиданным выключениям. Эксперты сайта slashgear.com рекомендуют пользователям предпринимать следующие действия…

Ноутбук следует регулярно перезагружать — оптимально раз в неделю. Еженедельные перезагрузки также являются одним из способов продлить срок службы устройства.

Для пользователей, активно использующих ноутбуки для работы, перезагрузка два раза в неделю все же предпочтительнее. "Если вы не планируете использовать устройство длительное время, то выключение будет идеальным вариантом". — говорят специалисты.

Регулярные перезагрузки обеспечивают бесперебойную работу ОС и могут предотвратить распространенные замедления.

Полная перезагрузка очищает кэш и память, повторно инициализирует операционную систему, гарантирует правильное применение обновлений. В частности, для компьютеров это также гарантирует применение обновлений драйверов и их правильный перезапуск, что может предотвратить распространенные аппаратные или программные сбои. Многие обновления ОС также требуют полной перезагрузки для правильного применения.

Утечки памяти, возникающие из-за приложений, которые слишком долго находятся в фоновом режиме, являются еще одной проблемой при чрезмерном использовании спящего режима или режима гибернации. Утечки памяти происходят, когда приложение выделяет память, но затем не освобождает ее, что в конечном итоге может привести к исчерпанию системной памяти и сбоям. Регулярные перезагрузки могут предотвратить это.

В зависимости от сценариев использования, можно настроить автоматические перезагрузки. В Windows 11 есть несколько способов, но планировщик задач — самый простой. В macOS можно использовать команду "pmset" в Terminal, чтобы запланировать перезагрузку или выключение вашего Mac по заданному расписанию.

"Перезагружайте ноутбук всегда, когда он работает медленно или зависает. Регулярные перезагрузки продлят его срок службы", — заключили эксперты.

