США решили навсегда избавиться от батарей из Китая: их просто "отправят на свалку"

Новый завод по производству аккумуляторов будет выпускать 10 000 тонн анодных материалов для электромобилей, чтобы зависимость от китайского импорта.

США стремятся снизить зависимость от импорта графита из КНР, благодаря новому заводу по производству аккумуляторных материалов в штате Огайо, пишет interestingengineering.com.

Американская компания Graphite One объявила о строительстве нового предприятия в Огайо, которое будет производить 10 000 тонн аккумуляторов. Завершение строительства ожидается к концу 2027 года, а второй этап расширения предусматривает увеличение мощности по графитизации до 25 000 тонн к 2028 году.

США по-прежнему полностью зависят от импортного природного графита. Китай доминирует как в добыче графита, так и, что особенно важно, в его переработке. Это вызывает все большую озабоченность у политиков и производителей, стремящихся снизить уязвимость цепочек поставок, связанных с производством электромобилей и энергетической инфраструктурой.

Месторождение Graphite Creek на Аляске будет поставлять сырье на предприятие в Огайо через порт Ном и судоходные маршруты Великих озер. Предприятие будет не только перерабатывать сырую графитовую руду, но и производить на месте алюминиевые композиты. Это гораздо более совершенный и ценный продукт, для использования которого в батареях требуется очистка, формовка, покрытие и графитизация графита.

Graphite One уже поставила образцы анодного материала коммерческого класса трем крупным производителям электромобилей и трем компаниям-производителям батарей. Эти образцы, предположительно весом до 20 килограммов, в настоящее время проходят испытания на соответствие техническим требованиям. Это важно, поскольку квалификация батарей, как известно, является медленным и трудоемким процессом. Автопроизводители и производители элементов питания требуют проведения обширных испытаний перед утверждением новых поставщиков, особенно для материалов, непосредственно влияющих на производительность и безопасность батарей.

В совокупности этот проект отражает более широкую тенденцию в США к развитию внутренних возможностей по всей цепочке поставок батарей.

