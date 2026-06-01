США вирішили назавжди позбутися батарей із Китаю: їх просто "відправлять на звалище"

Новий завод з виробництва акумуляторів випускатиме 10 000 тонн анодних матеріалів для електромобілів, щоб зменшити залежність від китайського імпорту.

США прагнуть знизити залежність від імпорту графіту з КНР, завдяки новому заводу з виробництва акумуляторних матеріалів у штаті Огайо, пише interestingengineering.com.

Американська компанія Graphite One оголосила про будівництво нового підприємства в Огайо, яке вироблятиме 10 000 тонн акумуляторів. Завершення будівництва очікується до кінця 2027 року, а другий етап розширення передбачає збільшення потужності з графітизації до 25 000 тонн до 2028 року.

США, як і раніше, повністю залежать від імпортного природного графіту. Китай домінує як у видобутку графіту, так і, що особливо важливо, в його переробці. Це викликає дедалі більшу стурбованість у політиків і виробників, які прагнуть знизити вразливість ланцюжків поставок, пов'язаних із виробництвом електромобілів та енергетичною інфраструктурою.

Родовище Graphite Creek на Алясці постачатиме сировину на підприємство в Огайо через порт Ном і судноплавні маршрути Великих озер. Підприємство не тільки перероблятиме сиру графітову руду, а й вироблятиме на місці алюмінієві композити. Це набагато досконаліший і цінніший продукт, для використання якого в батареях потрібне очищення, формування, покриття і графітизація графіту.

Graphite One вже поставила зразки анодного матеріалу комерційного класу трьом великим виробникам електромобілів і трьом компаніям-виробникам батарей. Ці зразки, імовірно вагою до 20 кілограмів, наразі проходять випробування на відповідність технічним вимогам. Це важливо, оскільки кваліфікація батарей, як відомо, є повільним і трудомістким процесом. Автовиробники і виробники елементів живлення вимагають проведення великих випробувань перед затвердженням нових постачальників, особливо для матеріалів, що безпосередньо впливають на продуктивність і безпеку батарей.

У сукупності цей проєкт відображає ширшу тенденцію в США до розвитку внутрішніх можливостей по всьому ланцюжку поставок батарей.

