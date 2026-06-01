Як часто ви повинні повністю вимикати або перезавантажувати ноутбук: відповідь експертів

Постійне використання режимів енергозбереження та відсутність повного перезавантаження ноутбука може призвести до уповільнення роботи або навіть несподіваних вимкнень. Експерти сайту slashgear.com рекомендують користувачам робити такі дії...

Ноутбук слід регулярно перезавантажувати - оптимально раз на тиждень. Щотижневі перезавантаження також є одним зі способів продовжити термін служби пристрою.

Для користувачів, які активно використовують ноутбуки для роботи, перезавантаження двічі на тиждень все ж краще. "Якщо ви не плануєте використовувати пристрій тривалий час, то вимкнення буде ідеальним варіантом". — кажуть фахівці.

Регулярні перезавантаження забезпечують безперебійну роботу ОС і можуть запобігти поширеним уповільненням.

Повне перезавантаження очищає кеш і пам'ять, повторно ініціалізує операційну систему, гарантує правильне застосування оновлень. Зокрема, для комп'ютерів це також гарантує застосування оновлень драйверів та їхній правильний перезапуск, що може запобігти поширеним апаратним або програмним збоям. Багато оновлень ОС також вимагають повного перезавантаження для правильного застосування.

Витоки пам'яті, що виникають через додатки, які занадто довго перебувають у фоновому режимі, є ще однією проблемою під час надмірного використання сплячого режиму або режиму глибокого сну. Витоки пам'яті відбуваються, коли програма виділяє пам'ять, але потім не звільняє її, що зрештою може призвести до вичерпання системної пам'яті та збоїв. Регулярні перезавантаження можуть запобігти цьому.

Залежно від сценаріїв використання, можна налаштувати автоматичні перезавантаження. У Windows 11 є кілька способів, але планувальник завдань — найпростіший. У macOS можна використовувати команду "pmset" у Terminal, щоб запланувати перезавантаження або вимкнення вашого Mac за заданим розкладом.

"Перезавантажуйте ноутбук завжди, коли він працює повільно або зависає. Регулярні перезавантаження продовжать його термін служби", — підсумували експерти.

