Топ-3 проблемы с микроволновыми печами: на что обратить внимание при покупке (фото)

Скорость и равномерность нагрева, тусклое внутреннее освещение и непонятный интерфейс — вот с какими проблемами могут столкнуться покупатели микроволновок.

Множество компаний производят огромный ассортимент товаров для кухни и многого другого, но не все они имеют ряд проблем. О них рассказали эксперты slashgear.com.

Равномерность нагрева

Когда дело доходит до приготовления пищи в микроволновой печи, равномерность нагрева, возможно, является более важной проблемой, чем его скорость. Может быть неудобно ждать дольше, пока еда приготовится, но неравномерное приготовление может испортить блюдо.

К сожалению, у многих микроволновых печей проблемы с равномерным приготовлением пищи. По крайней мере, три модели LG, протестированные Consumer Reports, получили низкие оценки: MVEM1825F, MVEM1721F и MVEM1621Y.

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Парень включает микроволновую печь

Проблема настолько распространена, что на YouTube-канале LG DIY Service есть видео, посвященное ее устранению. Неравномерность нагрева одна из частых проблем микроволновок, с которой могут столкнуться покупатели. Специалисты советуют перемешивать или переворачивать еду, чтобы решить проблему, а также размещать ее в микроволновой печи строго по центру.

Скорость нагрева

Еще одна проблема — скорость нагрева. Хотя она не настолько раздражает, как неравномерность нагрева, тем не менее ее наличие противоречит самой концепции отказа от духовок и плит, ведь микроволновки позиционируются, как устройства для быстрого приготовления пищи.

Эксперты считают, что на скорость нагрева влияют частички продуктов во внутренней части печи. Поэтому они рекомендуют хорошо ее очищать после каждого использования. Также скорость страдает при попытке приготовить слишком много еды одновременно.

Микроволновая печь на кухне Фото: LG

Однако проблема может быть и в аппаратной части — некоторые микроволновки нагревают еду медленнее, чем об этом заявляют производители. Тут стоит обратить внимание на независимые тесты, чтобы убедиться в том, что ваша печь будет работать как следует.

Простота использования и освещение

Это еще один пример проблемы, которая выглядит еще хуже, потому что весь смысл использования микроволновой печи заключается в том, что это должно быть проще, чем готовить на плите или в духовке. Так, некоторые владельцы испытывают трудности с пользовательским интерфейсом и читабельностью. Читабельность касается как дизайна панели управления, так и тусклой подсветки, из-за которой надписи на кнопках.

Еда в микроволновке Фото: blog.eldorado

Некоторые владельцы сообщают о проблемах с функцией блокировки от детей, которая есть в некоторых микроволновых печах. Даже в 5-звездочных обзорах отмечается, что "отключить блокировку от детей может быть немного сложно". Многие пользователи также считают внутреннее освещение слишком тусклым.

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