Дизайн как у iPhone и батарея до 9999 мАч: что известно о новом смартфоне Redmi K100 Pro

Емкость аккумулятора K100 Pro будет начинаться с цифры 9, то есть она составит от 9000 до 9999 мАч, и он будет поддерживать проводную зарядку мощностью 100 Вт, а также беспроводную зарядку.

Предполагается, что смартфон Redmi K100 Pro будет оснащен экраном со сверхвысокой частотой обновления и сверхвысоким разрешением, что, как предполагают эксперты, означает формат QHD+, пишет gsmarena.com.

Телефон будет работать на процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5, в отличие от Pro Max, который получит Snapdragon 8 Elite Gen 6. K100 Pro будет иметь 200-мегапиксельную основную камеру, 50-мегапиксельную перископическую телеобъективную камеру, симметричные двойные стереодинамики с самым мощным звуком в сегменте, большой вибромотор, ультразвуковой встроенный в экран сканер отпечатков пальцев и дизайн, вдохновленный iPhone.

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Емкость аккумулятора K100 Pro будет начинаться с цифры 9, то есть она составит от 9000 до 9999 мАч, и он будет поддерживать проводную зарядку мощностью 100 Вт, а также беспроводную зарядку (возможно, 50 Вт). Устройство будет обладать "полной" водостойкостью, что, вероятно, означает рейтинг IP69 (или IP68 и IP69).

Семейство Redmi K90 было анонсировано в октябре прошлого года, а устройства K100 ожидаются в сентябре. Таким образом, есть достаточно времени для появления еще большего количества подробностей о них. Однако не стоит ожидать, что они будут очень дешевыми.

Ранее сообщали, что появился дешевый смартфон с батареей 7500 мАч — Honor X7e. Телефон Honor X7e стоит всего 225 долларов США, но предлагает неплохой функционал и мощный аккумулятор.