С июня 2026 года все смартфоны будут работать по-другому: что изменится (фото)

7 новых функций Android появятся на каждом телефоне в июне, включая обнаружение спам-звонков и обновления Google Фото.

В прошлом месяце Google анонсировала множество программных функций на I/O 2026 и Android Show, но теперь появятся еще больше обновлений, и они либо будут внедрены немедленно, пишет techradar.com.

Выявление мошенников

Технологии все больше затрудняют определение того, является ли звонок настоящим или мошенническим, причем некоторые аферисты даже могут подделывать номера в телефонной книге абонентов, поэтому звонок может казаться звонком от друга или члена семьи, хотя на самом деле это не так.

Но Google запустила инструмент обнаружения фейковых звонков, который может автоматически проверить, действительно ли звонок поступает с устройства известных абоненту людей. Если это не так, на экране появится предупреждение, чтобы пользователи знали, что нужно завершить звонок.

Відео дня

Функция обнаружения ложных звонков уже доступна на устройствах под управлением Android 12 и выше, но для ее использования требуется приложение Phone by Google.

7 новых функций Android появятся на каждом телефоне в июне Фото: Google

Функция "Гардероб" в Google Фото

Это новая функция, которая поможет одеться стильно, скомпоновав комплекты из имеющейся у пользователя одежды.

Google Photos будет каталогизировать одежду, которую носят люди на фотографиях, позволяя фильтровать ее по категориям, таким как украшения или топы, а затем комбинировать в комплекты, которые можно будет виртуально примерить, при этом приложение покажет картинку того, как вы могли бы выглядеть в определенном луке.

Запуск этой функции начнется на следующей неделе для устройств под управлением Android 10 и выше, но первоначально она будет доступна только пользователям в США, Индии и Бразилии.

Поиск своего стиля

Некоторые устройства Android уже позволяют обвести весь комплект одежды с помощью функции "Обвести для поиска", а затем нажать "найти образ", чтобы найти каждую отдельную вещь, но теперь этот инструмент расширяется на большее количество телефонов, так что любое устройство под управлением Android 14 или выше, имеющее функцию "Обвести для поиска", сможет ею воспользоваться.

Смартфон на ОС Android Фото: Google

Поддержка AirDrop через Quick Share

Некоторое время назад на некоторых телефонах Android наконец-то появилась поддержка AirDrop через Quick Share, и теперь она становится более широко доступной.

Она уже была доступна на некоторых телефонах Samsung, Google, Oppo и Vivo, но теперь она распространяется на Xiaomi 17T Pro, OnePlus 15 и Honor Magic V6, а Motorola Razr Fold 2026, серию Oppo Find X8 и Honor Magic 8 Pro получат ее в ближайшее время.

"Личная безопасность" для детей

Приложение "Личная безопасность" позволяет хранить и обмениваться медицинской информацией, а также автоматически связываться с экстренными службами. Теперь некоторые из этих инструментов становятся доступны детям младше 13 лет.

Вскоре они смогут отображать свою медицинскую информацию и контакты для экстренной связи на экране блокировки телефона, а также включать функцию обнаружения ДТП, которая автоматически свяжется с экстренными службами в случае аварии.

Они также смогут планировать проверки безопасности — простые способы сообщить контактному лицу в экстренной ситуации, что с вами все в порядке. Эти инструменты скоро появятся во всем мире.

Смартфоны получат 7 новых обновлений Фото: androidauthority.com

Обновление Google Play Books

Если вы пользуетесь Google Play Books, то найдете там и несколько полезных новых функций, так как началось распространение обновления, позволяющего пересказывать прочитанное, нажав "Вспомнить".

Также теперь можно выделить отрывок и задать вопросы о нем, чтобы глубже понять темы и персонажей. Однако эти "подсказки по книге" будут работать только с некоторыми англоязычными произведениями, поэтому они доступны не всем.

Новые эмодзи

Emoji Kitchen позволяет комбинировать два эмодзи для создания нового, и теперь эта функция расширяется, появляются новые комбинации. Google привела два примера: сочетание пчелы и кольца для создания "блестящей пчелы" и сочетание мышки и сердца.

Ранее мы писали о том, что известно о новом смартфоне Redmi K100 Pro. Емкость аккумулятора K100 Pro будет начинаться с цифры 9, то есть она составит от 9000 до 9999 мАч, и он будет поддерживать проводную зарядку мощностью 100 Вт, а также беспроводную зарядку.