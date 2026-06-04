Топ-5 лучших флагманских смартфонов Samsung, Xiaomi, Google: полный разбор полетов (фото)

Эксперт протестировал 5 лучших флагманских телефонов от Samsung, Google и других компаний — вот какие модели я он рекомендует для каждого типа пользователей…

Наконец-то настал тот момент, когда все крупнейшие технологические бренды выпустили свои флагманские телефоны на сезон 2025/26, так что нет лучшего времени, чтобы подвести итоги за последние несколько месяцев, пишет Аксель Метц на страницах издания techradar.com.

Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi 17 Ultra — ориентированный на фотосъемку смартфон из Китая. Модель конкурирует с Oppo Find X9 Ultra, имея 50-мегапиксельную основную камеру с 1-дюймовым сенсором, 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и один 200-мегапиксельный телеобъектив, но не стоит обманываться меньшим количеством камер у Xiaomi по сравнению с его конкурентом.

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Смартфон Xiaomi 17 Ultra Фото: PhoneArena

200-мегапиксельный телеобъектив этого телефона имеет механический оптический зум, обеспечивающий непрерывный диапазон оптического увеличения от 3,2x до 4,3x. 17 Ultra также поддерживает оптическое увеличение до 17,2x, так что это действительно еще один чемпион в области зум-фотографии.

Партнерство Xiaomi с Leica означает, что цвета, запечатленные на 17 Ultra, яркие, но не выглядят карикатурно, оттенки кожи воспроизводятся хорошо, а уровень шума минимален даже в условиях низкой освещенности.

17 Ultra не так хорош в видеосъемке, как Oppo Find X9 Ultra, но только в отношении очень специфических функций, таких как переключение объективов в 4K и использование механического зума для определенных частот кадров и видеокодеков.

Что касается характеристик телефона, то он оснащен чипсетом Snapdragon 8 Elite Gen 5, 6,9-дюймовым OLED-дисплеем и кремниево-углеродным аккумулятором емкостью 6000 мАч.

В ходе тестов Метцу удалось использовать телефон в течение двух дней на одном заряде, что соответствует большинству других моделей в этом списке, за исключением невероятно долго работающего OnePlus 15.

Samsung Galaxy S26 Ultra

Из всех телефонов в этом списке Samsung Galaxy S26 Ultra предлагает самые уникальные функции, включая специальные инструменты для фотографов, художников — и даже тех, кто просто любит листать TikTok.

Он использует новейший чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, у него более чем целодневное время автономной работы, поэтому по производительности и выносливости он находится на одном уровне с лучшими телефонами на рынке. Но где еще можно найти встроенный стилус для заметок и точного редактирования видео? Или функцию Privacy Display, которая не позволяет посторонним просматривать контент на экране?

Смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: gsmarena.com

Есть функция Super Steady Horizontal Lock для стабилизации видео даже при повороте телефона на 360 градусов, а также DeX для превращения мобильного интерфейса в настольный ПК.

Galaxy S26 Ultra предлагает что-то особенное для каждого типа пользователей, и хотя программное обеспечение Samsung OneUI порой может быть сложным, этот телефон вознаграждает за исследование и тех, кто готов изучить множество вариантов персонализации.

И, конечно же, будучи флагманом, Ultra обладает одними из лучших камер на рынке: 200-мегапиксельная основная камера улавливает столько цвета и деталей, что снимки никогда не получаются зернистыми, даже при слабом освещении, и есть две телеобъективные камеры на выбор, чего нельзя сказать о многих телефонах в этом списке.

Функции искусственного интеллекта Samsung, такие как Audio Eraser и Object Eraser, также являются лучшими в отрасли, поэтому есть много возможностей для улучшения фотографий и видео после съемки.

Google Pixel 10 Pro XL

Google Pixel 10 Pro XL работает на самой чистой версии Android. Здесь нет лишнего ПО или ненужных приложений. Смартфон получает самые новые и лучшие функции искусственного интеллекта прямо с "конвейера" Google.

Благодаря действительно полезным функциям, таким как "Экран вызова", "Волшебный ластик" и "Размытие фотографий", этот телефон ощущается как устройство, находящееся на переднем крае программного обеспечения для смартфонов, а его встроенный помощник Gemini намного превосходит Siri от Apple и Bixby от Samsung.

Смартфон Pixel 10 Pro XL Фото: cnet.com

"Однако Pixel 10 Pro XL не обладает такой же производительностью, как Galaxy S26 Ultra, поэтому это не тот телефон, который стоит покупать, если вы планируете много редактировать видео в формате 4K или играть в высокопроизводительные мобильные игры", — отмечает тестировщик.

Тем не менее, чипсет Google Tensor G5 абсолютно достаточен для большинства пользователей, и у вас не будет проблем с потоковой передачей, прокруткой и играми в большинстве игр.

Что касается камер, объективы 10 Pro XL чрезвычайно универсальны, даже без использования вышеупомянутых функций редактирования с помощью ИИ. Они обеспечивают точную цветопередачу и высокую детализацию на всех фокусных расстояниях, а с помощью 48-мегапиксельного телеобъектива телефона с 5-кратным оптическим зумом можно делать действительно отличные снимки.

OnePlus 15

OnePlus 15 — универсальный выбор среди лучших флагманских телефонов. Он не изобилует эффектными функциями искусственного интеллекта и не отличается особой оригинальностью, но этот телефон превосходит практически все ожидания. Например, его дисплей такой же яркий и красочный, как и у остальных, а частота обновления до 165 Гц делает OnePlus 15 особенно подходящим для высокопроизводительных игр.

Смартфон OnePlus 15 Фото: PhoneArena

Под капотом находится чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5, способный справиться с любыми задачами, а в паре с ним работает мощная батарея емкостью 7300 мАч, самая большая и долговечная из всех протестированных Метцем телефонов.

Тестировщику удалось получить почти три дня работы от одного заряда. Он также может заряжаться мощностью до 100 Вт (или 80 Вт в США), и OnePlus действительно включает зарядное устройство в комплект поставки, что сегодня, безусловно, является роскошью.

Что касается камер, OnePlus 15 оснащен тремя 50-мегапиксельными камерами, каждая из которых обеспечивает детализированные и хорошо сбалансированные фотографии. Это не такой впечатляющий камерофон, как некоторые другие телефоны в этом списке, но OnePlus 15 особенно хорош в качестве экшн-камеры для съемки быстро движущихся объектов.

Что касается недостатков, то в нем нет встроенных магнитов, а программное обеспечение OnePlus не так многофункционально, как другие ОС. Но в целом, OnePlus 15, вероятно, является лучшим по соотношению цены и качества флагманским телефоном, который можно купить за деньги.

Oppo Find X9 Ultra

Смартфон Oppo Find X9 Ultra, вероятно, лучший камерофон на рынке. Как и OnePlus 15, он может похвастаться чипсетом Snapdragon 8 Elite Gen 5, великолепным 6,8-дюймовым дисплеем и долговечным кремниево-углеродным аккумулятором.

Смартфон Oppo Find X9 Ultra Фото: tomsguide.com

На задней панели расположены четыре камеры высокого разрешения: основная 200-мегапиксельная, сверхширокоугольная 50-мегапиксельная, телеобъектив 200-мегапиксельный с 3-кратным зумом и вторая 50-мегапиксельная с 10-кратным зумом. Последняя из этой четверки — самая интересная, поскольку она практически эквивалентна встроенному внешнему телеконвертеру для Find X9 Ultra, хотя Oppo действительно продает 300-мм телеконвертер для телефона, если нужно еще больше расширить его возможности зума.

Независимо от того, какой объектив используется, можно ожидать исключительной детализации и четкости от Find X9 Ultra в любых условиях освещения.

"Его стандартная обработка изображений обеспечивает яркие и контрастные снимки, но если хотите фотографии, которые выглядят так, будто сняты на зеркальную камеру, то можете переключиться в режим Hasselblad Master, чего вы не найдете нигде больше", — заметил эксперт.

Oppo даже добавила 50-мегапиксельную селфи-камеру, так что Find X9 Ultra действительно находится на вершине, когда речь идет о мобильной фотографии.

Ранее сообщали, что с июня 2026 года все смартфоны будут работать по-другому. Семь новых функций Android появятся на каждом телефоне, включая обнаружение спам-звонков и обновления Google Фото.