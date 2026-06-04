Топ-5 скрытых функций YouTube, о которых вы не знали: просмотр видео станет круче

YouTube позволяет искать песни, просто напев их, устанавливать таймер сна, находить нужный момент видео по транскриптам и многое другое.

Тестировщица Ану Джой обнаружила функции видеохостинга, которые ранее не были известны. Она поделилась своим опытом, чтобы рассказать, насколько они полезны, пишет androidpolice.com.

Таймер сна YouTube

Одна из функций YouTube, которую многие игнорируют, — это встроенный таймер сна. Она позволяет настроить видеохостинг перед сном на автоматическую остановку воспроизведения через определенное время или после окончания текущего видео.

Чтобы получить к доступ к таймеру, нужно открыть видео, нажать на значок настроек и выбрать "Таймер сна". YouTube остановит воспроизведение через определенный интервал времени.

Чтобы получить к доступ к таймеру, нужно открыть видео, нажать на значок настроек и выбрать "Таймер сна" Фото: howtogeek.com

Анимация кнопки "Нравится"

Оказывается лайки определенных видео вызывают совершенно разные эффекты. В музыкальных клипах могут быть анимированные музыкальные ноты, а в спортивных видео — тематические анимации, например, баскетбольных или футбольных мячей. В видео о путешествиях могут быть показаны самолеты, а видео с кошками или собаками возникает забавная мордочка.

Відео дня

Эти эффекты добавляют YouTube немного индивидуальности.

Масштабирование с помощью жеста "щипок"

Видеохостинг уже давно поддерживает масштабирование видео с помощью жеста "щипок". Это полезно там, где важны мелкие детали, такие как сравнение камер, игровые видео, обучающие ролики по монтажу, карты, пошаговые руководства по пользовательскому интерфейсу или крупные планы товаров.

Вместо того чтобы щуриться на мелкие детали или вращать телефон, можно просто приблизить нужную часть кадра. Чтобы использовать эту функцию, стоит открыть видео в мобильном приложении и раздвинуть пальцы, как при увеличении фотографии.

Можно перемещаться по увеличенному кадру, перетаскивая палец по экрану. При этом, при сдвигании пальцев, масштаб возвращается к нормальному.

Видеохостинг уже давно поддерживает масштабирование видео с помощью жеста "щипок" Фото: unsplash.com

Голосовой поиск песен на YouTube

Больше не понадобится отдельное приложение для распознавания музыки — встроенный поиск песен на YouTube оказался на удивление хорош в определении треков по простому напеванию.

Нужно в приложении перейти в строку поиска, нажать на значок микрофона и выбрать "Песня": хостинг предложит напеть песню и тут же ее найдет.

Джой протестировала это с песнями, где она помнила только крошечные фрагменты мелодии, и YouTube все равно смог найти правильный трек или, по крайней мере, что-то очень похожее.

Больше не понадобится отдельное приложение для распознавания музыки Фото: Medium

Поиск по транскриптам

Одна из лучших скрытых функций YouTube — встроенная система транскриптов. Многие знают о существовании расшифровок, но не все понимают, что по ним можно осуществлять поиск, чтобы сразу перейти к конкретным моментам видео.

Иными словами, больше не нужно прокручивать временную шкалу в поисках определенного момента, т.к. стоит лишь открыть расшифровку, выполнить поиск по ключевым словам и сразу перейти к нужному разделу. Это также делает видеохостинг гораздо более полезной платформой для обучения.

Чтобы получить доступ к этой функции, нужно открыть видео, нажать "Показать расшифровку", если она доступна, и ввести поисковый запрос.

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