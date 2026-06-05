Найдешевший телефон Google виявився геніальним: що показали тести Pixel 10а (фото)

Експерт протестував Pixel 10a і Nothing Phone 4a Pro і дійшов висновку, що один із них — фантастична покупка.

Тестувальник Енді Боксалл вирішив з'ясувати, чи зможе Pixel 10a скласти конкуренцію Nothing Phone (4a) Pro. Своїми спостереженнями він поділився з виданням androidpolice.com.

Робота камер

Pixel 10a має основну камеру 48 Мп з діафрагмою f/1.7 і оптичною стабілізацією зображення (OIS) та ширококутну камеру 13 Мп з діафрагмою f/2.2. Phone (4a) Pro має основну камеру 50 Мп з діафрагмою f/1.9 та OIS, ширококутну камеру 8 Мп з діафрагмою f/2.2 і телеоб'єктив-перископ 50 Мп з OIS для 3,5-кратного оптичного зуму.

Основна камера Phone (4a) Pro робить фотографії більш різкими і з більш глибоким контрастом, ніж камера Pixel 10a. На великих планах глибина різкості Pixel 10a набагато природніша, а кольори реалістичніші. Однак фотографії, зроблені на Nothing Phone 4a Pro, виходять дуже яскравими і відмінно підходять для публікації в соціальних мережах.

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Ширококутна камера Pixel 10a значно краща, ніж у Nothing Phone (4a) Pro, що вкотре доводить, що 8-мегапіксельна ширококутна камера — це здебільшого даремний додаток.

Смартфон Nothing Phone 4a Pro Фото: androidpolice.com

При збільшенні Phone (4a) Pro дійсно демонструє цінність своєї перископічної телеоб'єктивної камери. У Pixel 10a є 2-кратне збільшення, і можна вручну збільшити масштаб до 3,5x, щоб зрівнятися з Phone 4a Pro.

Nothing Phone робить більш деталізовані та якісні фотографії зі збільшенням порівняно з Pixel 10a, але іноді може страждати від проблем з експозицією.

"Телеоб'єктив Phone (4a) Pro — це причина купити Phone (4a) Pro замість Pixel 10a, оскільки він забезпечує більшу універсальність, але основна камера Pixel 10a чудова", — підсумував Енді Боксалл.

Порівняння ПЗ Google Pixel 10a і Nothing Phone (4a) Pro

Версія Android від Google, встановлена на Pixel 10a, не тільки красиво оформлена, а й логічна, а також уникає багатьох проблем, з якими стикаються інші версії Android. Наприклад, не завалює повідомленнями від небажаних додатків або вбудованих у телефон сервісів.

"Це не One UI 8.5 з усіма ввімкненими функціями Galaxy AI, які можуть бути надто складними, але Gemini завжди готовий допомогти, коли це необхідно. Вона плавна, чуйна і приємна у використанні", — пише фахівець.

Екрани телефонів Pixel 10a і Nothing Phone 4a Pro Фото: androidpolice.com

Nothing OS на Nothing Phone (4a) Pro дуже схожа на Android. Можна вибрати між стандартним зовнішнім виглядом Android або дизайном Nothing OS. Потрібно трохи звикнути до постійно увімкненого екрана з годинником і безлічі віджетів.

"На щастя, це не кричуща або неохайна версія Android, а зріла і ретельно продумана інтерпретація", — дійшов висновку тестувальник.

Продуктивність Pixel 10a і Phone (4a) Pro

У Google Pixel 10a використовується процесор Google Tensor G4 і 8 ГБ оперативної пам'яті. У Nothing Phone (4a) Pro використовується процесор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 і 12 ГБ оперативної пам'яті.

Під час запуску тестів Geekbench 6 для процесора і відеокарти було отримано такі результати, що демонструють деякі відмінності між двома платформами та об'ємом оперативної пам'яті.

Віджети Pixel 10a Фото: androidpolice.com

Продуктивність Wi-Fi у Nothing Phone (4a) Pro і його здатність обробляти великі завантаження кращі, ніж у Pixel 10a. Помітно швидше завантажилася гра розміром 3,54 ГБ з Google Play.

Nothing Phone (4a) Pro здатний запускати Asphalt Legends зі швидкістю 90 кадрів за секунду, в той час як Pixel 10a досягає максимуму в 60 кадрів за секунду. При максимальних налаштуваннях графіки обидва телефони впоралися з грою без проблем, що суперечить результатам бенчмарків.

Обидва смартфони не перегрілися ні під час бенчмарк-тестів, ні під час інтенсивної гри.

Акумулятор і зарядка

Nothing Phone (4a) Pro має акумулятор ємністю 5080 мАг, а Pixel 10a — ємністю 5100 мАг, тож на перший погляд, різниця невелика.

Pixel 10a підтримує дротову зарядку потужністю до 45 Вт, а також бездротову зарядку Qi потужністю 10 Вт, що є приємним доповненням і чого не вистачає Nothing Phone (4a) Pro. Nothing Phone підтримує дротову зарядку потужністю до 50 Вт.

Nothing Phone (4a) Pro заряджали за допомогою зарядного пристрою Anker потужністю близько 47 Вт, і зарядка до 50% тривала 25 хвилин, а до 100% — трохи більше години.

Смартфони Pixel 10a і Nothing Phone 4a Pro Фото: androidpolice.com

Pixel 10a більш чутливий до зарядних пристроїв і не завжди добре працює з потужними зарядками. Це впливає на ефективність, — для повного заряджання акумулятора потрібно близько 90 хвилин. Google стверджує, що заряд до 50% можна досягти за 30 хвилин.

Батарея Nothing Phone (4a) Pro насилу витримувала другий день без підзарядки за помірного використання: приблизно 3 години роботи екрана. Pixel 10a пропрацював довше і легко "доживав" до кінця другого дня за аналогічного використання.

Купити Pixel 10a чи Phone (4a) Pro?

Базова ціна Google Pixel 10a у 499 доларів робить його вигідною покупкою, незважаючи на те, що він менший за розміром і має менше оперативної та вбудованої пам'яті, ніж Nothing Phone (4a) Pro. Він легкий, компактний, привабливий і оснащений відмінним програмним забезпеченням. Час роботи батареї перевищує час роботи Phone (4a) Pro, а для зручності є бездротова зарядка.

Загальна перевага Phone (4a) Pro полягає в камері, і, незважаючи на невисокі результати бенчмарків, продуктивність і можливості чипсета, розмір екрана та чудові динаміки роблять його кращим телефоном для ігор і мультимедіа, ніж Pixel 10a. Покупців також може привабити дизайн, металевий корпус і підсвічування Glyph Lights у Phone (4a) Pro. Але доведеться заплатити 600 доларів за 12 ГБ оперативної пам'яті, що на 100 доларів більше, ніж ціна базової версії (також 12 ГБ) Pixel 10a.

"Я користуюся Pixel 10a останній тиждень і поки що не відчув необхідності міняти SIM-карту на Phone (4a) Pro або будь-який інший телефон. Думаю, це говорить про геніальність найдешевшого телефону Pixel 10", — підсумував Енді Боксалл.

Раніше писали, що старий і дешевий смартфон Pixel 8 виявився кращим за флагман. Порівнявши старий Pixel 8 з новим Pixel 10, тестувальник Джон Гілберт виявив напрочуд мало причин для купівлі нової моделі.