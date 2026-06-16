Які смартфони отримають Android 17, а які — ні: повний список та аналіз причин (фото)
Якщо пристрою більше 4–5 років, існує велика ймовірність того, що він більше не отримуватиме основні оновлення Android.
Android 17 — це наступна велика версія мобільної операційної системи Google. Фокус публікує перелік пристроїв, сумісних з Android 17, очікувані терміни випуску та все, що вам варто знати про оновлення.
Варто пам’ятати: якщо пристрою більше 4–5 років, існує велика ймовірність того, що він більше не отримуватиме основні оновлення Android, йдеться в матеріалі cashify.in.
Операційна система нового покоління забезпечить:
- Більш інтелектуальні функції
- Покращені засоби контролю конфіденційності додатків
- Підвищена ефективність використання батареї
- Швидші анімації
- Покращена оптимізація ігор
- Покращена підтримка складних пристроїв
- Покращена багатозадачність
- Нові інструменти налаштування
Крім того, Google може інтегрувати більше функцій Gemini AI безпосередньо в Android 17 для оптимізації голосової допомоги та підвищення продуктивності.
Пристрої Google Pixel
Пристрої Pixel зазвичай отримують оновлення Android першими. Телефони Pixel також отримують найтривалішу та найшвидшу підтримку програмного забезпечення безпосередньо від компанії-розробника. Ось перелік пристроїв Google Pixel, сумісних з Android 17:
- Pixel 10 Pro
- Pixel 10
- Pixel 9 Pro
- Pixel 9
- Pixel 8 Pro
- Pixel 8
- Pixel 7 Pro
- Pixel 7
- Pixel 6 Pro
- Pixel 6
- Pixel Fold
- Pixel Tablet
Очікується, що смартфони Google Pixel першими отримають Android 17 у вигляді бета-версій та стабільної версії.
Пристрої Samsung
Наразі Samsung пропонує одну з найкращих політик оновлення програмного забезпечення Android на ринку смартфонів. Очікується, що більшість найновіших флагманських і преміальних смартфонів середнього цінового сегмента Galaxy отримають Android 17 з One UI 9.
Серія Galaxy S:
- Samsung Galaxy S26 Ultra,
- Samsung Galaxy S25 Ultra,
- Samsung Galaxy S24 Ultra,
- Samsung Galaxy S23 Ultra,
- Samsung Galaxy S25+,
- Samsung Galaxy S24+,
- Samsung Galaxy S24 FE
Смартфони Fold:
- Samsung Galaxy Z Fold 7,
- Samsung Galaxy Z Fold 6,
- Samsung Galaxy Z Fold 5,
- Samsung Galaxy Z Flip 7,
- Samsung Galaxy Z Flip 6,
- Samsung Galaxy Z Flip 5
Смартфони серії A:
- Samsung Galaxy A56,
- Samsung Galaxy A55,
- Samsung Galaxy A36,
- Samsung Galaxy A35
Телефони OnePlus
Компанія OnePlus значно покращила свою політику оновлень за останні роки. Очікується, що багато нових пристроїв OnePlus отримають Android 17 з оновленнями OxygenOS.
- OnePlus 15
- OnePlus 13
- OnePlus 12
- OnePlus 11
- OnePlus Nord 5
- OnePlus Nord CE 5
Смартфони Xiaomi
Компанія Xiaomi випустить Android 17 із новими оновленнями HyperOS для флагманських і середньоцінових смартфонів.
Пристрої Xiaomi:
- Xiaomi 15 Ultra,
- Xiaomi 15,
- Xiaomi 14 Ultra,
- Xiaomi 14
Смартфони Redmi:
- Redmi K70 Ultra,
- Redmi Note 15 Pro+,
- Redmi Note 15 Pro,
- Redmi Note 15
Телефони POCO:
- POCO F7 Ultra,
- POCO F7,
- POCO X7 Pro,
- POCO X7
Телефони Motorola
Motorola стала більш послідовною в оновленнях програмного забезпечення, особливо для пристроїв серії Edge. Ось перелік пристроїв Motorola, сумісних з Android 17:
- Motorola Edge 70 Ultra
- Motorola Edge 70
- Motorola Edge 60 Fusion
- Moto G86
- Moto G86 Power
Пристрої Nothing
Очікується, що смартфони Nothing отримають Android 17 разом з оновленнями Nothing OS.
- Nothing Phone (3)
- Nothing Phone (2)
- CMF Phone 2 Pro
Інші бренди, сумісні з Android 17
Кілька інших брендів, таких як Oppo, Vivo, iQOO, Realme, Sony, Honor, Asus, випустять оновлення Android 17 для своїх найновіших смартфонів. Тобто більшість флагманських пристроїв, випущених у 2025 та 2026 роках цими брендами, відповідатимуть вимогам для отримання Android 17.
Смартфони, які не отримають Android 17
Деякі старіші смартфони можуть не відповідати вимогам для оновлення до Android 17, оскільки термін підтримки програмного забезпечення вже закінчився.
- Моделі Samsung Galaxy S21 та новіші
- Моделі OnePlus 10 та новіші
- Серія Xiaomi 12 та новіші
- Серія Pixel 5a та новіші
Раніше ми писали про те, чому смартфони Pixel серії A такі дешеві. Найбільша відмінність між Pixel 10a та Pixel 10, окрім розміру рамок і заявлених характеристик, — це система камер.