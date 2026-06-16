Які смартфони отримають Android 17, а які — ні: повний список та аналіз причин (фото)

Якщо пристрою більше 4–5 років, існує велика ймовірність того, що він більше не отримуватиме основні оновлення Android.

Android 17 — це наступна велика версія мобільної операційної системи Google. Фокус публікує перелік пристроїв, сумісних з Android 17, очікувані терміни випуску та все, що вам варто знати про оновлення.

Варто пам’ятати: якщо пристрою більше 4–5 років, існує велика ймовірність того, що він більше не отримуватиме основні оновлення Android, йдеться в матеріалі cashify.in.

Операційна система нового покоління забезпечить:

Більш інтелектуальні функції

Покращені засоби контролю конфіденційності додатків

Підвищена ефективність використання батареї

Швидші анімації

Покращена оптимізація ігор

Покращена підтримка складних пристроїв

Покращена багатозадачність

Нові інструменти налаштування

Відео дня

Крім того, Google може інтегрувати більше функцій Gemini AI безпосередньо в Android 17 для оптимізації голосової допомоги та підвищення продуктивності.

Смартфони Google Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL Фото: Wired

Пристрої Google Pixel

Пристрої Pixel зазвичай отримують оновлення Android першими. Телефони Pixel також отримують найтривалішу та найшвидшу підтримку програмного забезпечення безпосередньо від компанії-розробника. Ось перелік пристроїв Google Pixel, сумісних з Android 17:

Pixel 10 Pro

Pixel 10

Pixel 9 Pro

Pixel 9

Pixel 8 Pro

Pixel 8

Pixel 7 Pro

Pixel 7

Pixel 6 Pro

Pixel 6

Pixel Fold

Pixel Tablet

Очікується, що смартфони Google Pixel першими отримають Android 17 у вигляді бета-версій та стабільної версії.

Смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: sammobile.com

Пристрої Samsung

Наразі Samsung пропонує одну з найкращих політик оновлення програмного забезпечення Android на ринку смартфонів. Очікується, що більшість найновіших флагманських і преміальних смартфонів середнього цінового сегмента Galaxy отримають Android 17 з One UI 9.

Серія Galaxy S:

Samsung Galaxy S26 Ultra,

Samsung Galaxy S25 Ultra,

Samsung Galaxy S24 Ultra,

Samsung Galaxy S23 Ultra,

Samsung Galaxy S25+,

Samsung Galaxy S24+,

Samsung Galaxy S24 FE

Смартфони Fold:

Samsung Galaxy Z Fold 7,

Samsung Galaxy Z Fold 6,

Samsung Galaxy Z Fold 5,

Samsung Galaxy Z Flip 7,

Samsung Galaxy Z Flip 6,

Samsung Galaxy Z Flip 5

Смартфони серії A:

Samsung Galaxy A56,

Samsung Galaxy A55,

Samsung Galaxy A36,

Samsung Galaxy A35

Смартфон OnePlus 13 Фото: OnePlus

Телефони OnePlus

Компанія OnePlus значно покращила свою політику оновлень за останні роки. Очікується, що багато нових пристроїв OnePlus отримають Android 17 з оновленнями OxygenOS.

OnePlus 15

OnePlus 13

OnePlus 12

OnePlus 11

OnePlus Nord 5

OnePlus Nord CE 5

Смартфон Xiaomi 14 Фото: phonearena.com

Смартфони Xiaomi

Компанія Xiaomi випустить Android 17 із новими оновленнями HyperOS для флагманських і середньоцінових смартфонів.

Пристрої Xiaomi:

Xiaomi 15 Ultra,

Xiaomi 15,

Xiaomi 14 Ultra,

Xiaomi 14

Смартфони Redmi:

Redmi K70 Ultra,

Redmi Note 15 Pro+,

Redmi Note 15 Pro,

Redmi Note 15

Телефони POCO:

POCO F7 Ultra,

POCO F7,

POCO X7 Pro,

POCO X7

Смартфон Motorola Edge 70 Фото: tomsguide.com

Телефони Motorola

Motorola стала більш послідовною в оновленнях програмного забезпечення, особливо для пристроїв серії Edge. Ось перелік пристроїв Motorola, сумісних з Android 17:

Motorola Edge 70 Ultra

Motorola Edge 70

Motorola Edge 60 Fusion

Moto G86

Moto G86 Power

Смартфон CMF Phone 2 Pro Фото: gsmarena.com

Пристрої Nothing

Очікується, що смартфони Nothing отримають Android 17 разом з оновленнями Nothing OS.

Nothing Phone (3)

Nothing Phone (2)

CMF Phone 2 Pro

Інші бренди, сумісні з Android 17

Кілька інших брендів, таких як Oppo, Vivo, iQOO, Realme, Sony, Honor, Asus, випустять оновлення Android 17 для своїх найновіших смартфонів. Тобто більшість флагманських пристроїв, випущених у 2025 та 2026 роках цими брендами, відповідатимуть вимогам для отримання Android 17.

Смартфони, які не отримають Android 17

Деякі старіші смартфони можуть не відповідати вимогам для оновлення до Android 17, оскільки термін підтримки програмного забезпечення вже закінчився.

Моделі Samsung Galaxy S21 та новіші

Моделі OnePlus 10 та новіші

Серія Xiaomi 12 та новіші

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