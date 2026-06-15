Чому смартфони Pixel серії A такі дешеві: експерт розкрив секрет популярних гаджетів

Найбільша відмінність між Pixel 10a та Pixel 10, окрім розміру рамок і заявлених характеристик, — це система камер.

Телефони Pixel A виготовляються з використанням дешевших матеріалів, мають менший обсяг оперативної пам'яті, дещо менш потужний процесор, слабші камери, а іноді й не мають преміальних програмних функцій, які є у флагманській серії, пише bgr.com.

Залежно від потреб користувача, економія на якості може або виправдатися, або стати вирішальним фактором — або ж відмінності між дешевшими та дорожчими альтернативами можуть бути навіть непомітними.

На чому саме економлять?

Як основний приклад було розглянуто модель Google Pixel 10a, яку часто вважають конкурентоспроможною та вигідною порівняно з аналогічними за ціною варіантами. Вона продається за 500 доларів, тоді як стартова ціна стандартного Google Pixel 10 зі 128 ГБ пам'яті становить 700 доларів. У базовій комплектації цей телефон працює на процесорі Tensor G4 і постачається з 8 ГБ оперативної пам'яті, 128 ГБ вбудованої пам'яті та акумулятором ємністю 5100 мА·год. Він також оснащений 6,3-дюймовим дисплеєм Actua pOLED з частотою оновлення 120 Гц. Камера використовує подвійну задню камеру та фронтальну камеру з роздільною здатністю 48 Мп, 13 Мп та 13 Мп відповідно.

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Смартфон Pixel 10a Фото: Android Authority

Що стосується Pixel 10, для порівняння, то базова версія працює на процесорі Google Tensor G5, має 12 ГБ оперативної пам'яті (частина якої зарезервована для функцій штучного інтелекту), 128 ГБ вбудованої пам'яті та акумулятор ємністю 4970 мА·год. Також він оснащений 6,3-дюймовим OLED-дисплеєм Actua LTPS із частотою оновлення до 120 Гц. Камери більш досконалі, оскільки телефон використовує потрійну камеру на задній панелі, включаючи телеоб'єктив, якого немає у Pixel 10a, та фронтальну камеру з роздільною здатністю 50 МП, 13 МП, 10,8 МП (телеоб'єктив) та 13 МП (фронтальна).

Нарешті, дизайн: Pixel 10a має товстіші рамки та менш міцне захисне скло, ніж Pixel 10 (у першому використовується Corning Gorilla Glass 7i, а в другому — Corning Gorilla Glass Victus 2).

Смартфон Pixel 10 Фото: Android Police

Чи варто купувати дешевший телефон

Недоліки серії "A" іноді все ж виправдовують себе. Все залежить від особистих потреб і пріоритетів при виборі телефону. Найбільша відмінність між Pixel 10a та Pixel 10, окрім розміру рамок і заявлених характеристик, — це система камер. Хоча типи панелей (пластикові або скляні підкладки), захист скла та чіп Tensor також відрізняються, і Pixel 10a поступається у всіх цих аспектах, різниця не надто помітна для звичайного користувача під час повсякденного використання.

Що стосується фото та відео, то хоча Pixel 10 має додатковий телеоб'єктив, який розширює можливості, знімки все одно виглядатимуть практично однаково. Таким чином, загалом, стрибок ціни на 200 доларів може виявитися недоцільним — хоча це все одно залежатиме від ситуації, оскільки Pixel 10 технічно кращий майже в усіх аспектах, — але насправді це досить велика сума. Звичайно, іноді можна пощастити і знайти його зі значною знижкою, в цьому випадку ви просто купите Pixel 10, який об'єктивно кращий.

Раніше ми писали про те, як довго насправді служать смартфони iPhone. Якщо 10 років тому люди просто були змушені купувати новий iPhone кожні 2 роки, то сьогодні смартфон можна не міняти 6, а то й 8 років.