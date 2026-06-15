Почему смартфоны Pixel серии A такие дешевые: эксперт раскрыл секрет популярных гаджетов

Самое большое различие между Pixel 10a и Pixel 10, помимо размера рамок и заявленных характеристик, — это система камер.

Телефоны Pixel A производятся с использованием менее дорогих материалов, имеют меньший объем оперативной памяти, немного менее мощный процессор, более слабые камеры, а иногда и без премиальных программных функций, которые есть во флагманской серии, пишет bgr.com.

В зависимости от потребностей пользователя, экономия на качестве может либо оправдать себя, либо стать решающим фактором — или же различия между более дешевыми и дорогими альтернативами могут быть даже незаметны.

На чем именно экономят?

В качестве основного примера была рассмотрена модель Google Pixel 10a, которая часто считается конкурентоспособной и выгодной по сравнению с аналогичными по цене вариантами. Она продается за 500 долларов, в то время как стартовая цена стандартного Google Pixel 10 со 128 ГБ памяти составляет 700 долларов. В базовой комплектации этот телефон работает на процессоре Tensor G4 и поставляется с 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти и аккумулятором емкостью 5100 мАч. Он также оснащен 6,3-дюймовым дисплеем Actua pOLED с частотой обновления 120 Гц. Камера использует двойную заднюю камеру и фронтальную камеру с разрешением 48 Мп, 13 Мп и 13 Мп соответственно.

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Смартфон Pixel 10a Фото: Android Authority

Что касается Pixel 10, для сравнения, то базовая версия работает на процессоре Google Tensor G5, имеет 12 ГБ оперативной памяти (часть ее зарезервирована для ИИ-функций), 128 ГБ встроенной памяти и аккумулятор емкостью 4970 мАч. Также он оснащен 6,3-дюймовым OLED-дисплеем Actua LTPS с частотой обновления до 120 Гц. Камеры более совершенны, поскольку телефон использует тройную камеру на задней панели, включая телеобъектив, которого нет у Pixel 10a, и фронтальную камеру с разрешением 50 МП, 13 МП, 10,8 МП (телеобъектив) и 13 МП (фронтальная).

Наконец, дизайн: Pixel 10a имеет более толстые рамки и более слабую защиту стекла, чем Pixel 10 (в первом используется Corning Gorilla Glass 7i, а во втором — Corning Gorilla Glass Victus 2).

Смартфон Pixel 10 Фото: Android Police

Стоит ли покупать более дешевый телефон

Недостатки серии "A" иногда все же оправдывают себя. Все зависит от личных потребностей и ценностей при выборе телефона. Самое большое различие между Pixel 10a и Pixel 10, помимо размера рамок и заявленных характеристик, — это система камер. Хотя типы панелей (пластиковые или стеклянные подложки), защита стекла и чип Tensor также различаются, и Pixel 10a хуже во всех этих областях, разница не слишком заметна для обычного пользователя при повседневном использовании.

Что касается фото и видео, хотя Pixel 10 имеет дополнительный телеобъектив, расширяющий возможности, снимки все равно будут выглядеть практически идентично. Таким образом, в целом, скачок цены на 200 долларов может оказаться нецелесообразным — хотя это все равно будет зависеть от ситуации, поскольку Pixel 10 технически лучше почти во всех аспектах, — но на самом деле это довольно большая сумма. Конечно, иногда можно повезти и найти его со значительной скидкой, в этом случае вы просто купите Pixel 10, который объективно лучше.

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