Как долго служат смартфоны iPhone на самом деле: раньше пользователей обманывали (фото)

Если 10 лет назад новый iPhone люди просто были вынуждены покупать каждые 2 года, то сегодня смартфон можно не менять 6, а то и 8 лет.

Раньше 2-летний цикл обновления iPhone был вполне логичным. Apple быстро выпускала новые аппаратные улучшения и программные функции, при этом предыдущие модели начинали "тормозить". Следовательно, у пользователей не было другого выбора, кроме как обновиться, однако сегодня все изменилось, пишет bgr.com.

Пользователям, заинтересованным в использовании Touch ID или Face ID, приходилось переходить на iPhone 5s или iPhone X соответственно. Кроме того, старые модели iPhone заметно замедлялись через несколько лет. В целом, владельцы устройств в период с 2007 по 2012 гг. обычно пользовались своими телефонами около 2-3 лет. Однако за последние 10 лет динамика обновления значительно изменилась.

Відео дня

Смартфон iPhone 16 Pro Max Фото: phonearena.com

iPhone пользуются дольше, чем когда-либо

Сегодняшние iPhone обладают надежным аппаратным обеспечением и достаточно быстры, так что большинство пользователей даже не замечают снижения производительности со временем. А в сочетании с тем, что операторы мобильной связи и продавцы больше не предлагают абсурдно щедрые субсидии, потребители сегодня пользуются своими iPhone дольше, чем когда-либо прежде.

В первые годы существования iPhone автор этого материала, Йони Хайзлер, пользовался аппаратом около 2-х лет. Затем он обновлял его и пользовался субсидиями операторов. Даже в ситуациях, когда новая модель iPhone предлагала лишь незначительные улучшения, он приобретал новый гаджет, потому что понимал, что старый стал немного медленным, особенно после обновления до новых версий iOS, которые требовали более мощного оборудования для плавной работы.

Однако в последние годы график обновления значительно увеличился. Например, Хайзлер купил iPhone 11 Pro в конце 2019 года. Он отлично работал, и журналист решил обновиться до iPhone 17 только в 2025 году. В общей сложности Йони пользовался iPhone 11 Pro 6 лет, что было немыслимо в первые годы существования iPhone. "Для сравнения: я ждал 3 года, прежде чем обновиться с iPhone SE 2016 года до iPhone 11 Pro. По сути, частота моих обновлений изменилась с 2-х лет до 3-х, а затем до 6-ти лет", — пишет автор.

Смартфон iPhone 11 Фото: PhoneArena

Длительные циклы обновлений iPhone

Этот опыт с более длительными циклами обновления iPhone далеко не уникален. Скорее, это стало нормой. В посте на Reddit несколько лет назад проводился опрос пользователей о том, как долго обычно служат их устройства. Многие владельцы iPhone сказали, что обычно пользуются своими устройствами около 3-4 лет. Интересно, что даже среди тех, кто обновляет свои устройства через 3-4 года, многие говорили, что их телефоны все еще работают нормально, но они все же решили обновить их из-за таких проблем, как неисправный разъем зарядки или треснувший экран. Хотя некоторые юзеры утверждали, что пользовались своими iPhone 8 лет, но это явно исключение из правил.

Между тем, другие пользователи в аналогичной ветке на Reddit заявили, что смогли значительно продлить срок службы iPhone, заменив батарею. Действительно, это отличный и доступный способ, без трат огромных сумм на новое устройство.

Хотя некоторые аналитики утверждали, что более длительные циклы обновления iPhone повлияют на прибыль Apple, этот сценарий пока не подтвердился. Например, в марте 2026 года компания зафиксировала выручку в размере 111,2 млрд долларов, что стало новым рекордом второго квартала, по данным MacRumors.

Смартфон iPhone 12 Фото: Скриншот

Качество сборки iPhone улучшилось

Тот факт, что пользователи стали реже обновлять свои устройства, вполне ожидаем. Во-первых, аппаратное обеспечение iPhone стало настолько продвинутым, что оно легко может работать с обновлениями ПО, выпущенными спустя много лет после первого выхода устройства. Многие производители смартфонов обещали минимум 5 лет обновлений, прежде чем они прекратят их выпуск, поэтому ежегодно покупать новый аппарат нет смысла, пишет Йони Хейзлер.

Также стоит отметить, что качество сборки iPhone значительно улучшилось за эти годы. Взять, например, водостойкость. Модели iPhone вплоть до iPhone 6s даже не имели рейтинга IP для защиты от воды и пыли. Это делало устройства более подверженными повреждениям при повседневном использовании. iPhone 7 2016 года стал первым водостойким iPhone от Apple и имел рейтинг IP67. Несколько лет спустя iPhone XS получил рейтинг IP68. Он мог выдерживать погружение в воду на глубину 2 м в течение 30 мин. Последующие модели iPhone улучшили эти показатели. Все iPhone, начиная с iPhone 12, имеют класс защиты IP68 и выдерживают погружение на глубину до 6 м в течение 30 мин.

Аналогично, современные iPhone менее подвержены разрушению при падении. Благодаря таким достижениям, как технология Ceramic Shield от Apple и более прочные корпуса, современные iPhone просто более долговечны. Следовательно, необходимость обновления до более новой модели после падения iPhone сегодня менее актуальна, чем когда-либо, подытоживает автор.

Ранее сообщали, что 50 смартфонов скоро получат обновление до Android 17. Если ваше устройство есть в перечне, то оно гарантировано получит обновление до Android 17, как только начнется его распространение в конце этого года.