Эти 50 смартфонов Realme вот-вот получат обновление до Android 17: полный список
Если ваше устройство есть в перечне, то оно гарантировано получит обновление до Android 17, как только начнется его распространение в конце этого года.
В случае Realme, новая ОС будет поставляться с оболочкой Realme UI 8.0, которая должна привнести дополнительный набор функций и улучшений, помимо тех, что предоставляются непосредственно командой разработчиков Google, пишет gizmochina.com.
Обновление Realme до Android 17: список устройств
Серия Realme GT
- Realme GT 8 Pro
- Realme GT 7
- Realme GT 7 Pro
- Realme GT 7 Pro Racing
- Realme GT 7T
- Realme GT 6
- Realme GT 6T
- Realme GT 5 Pro
Номерная серия Realme
- Realme 16
- Realme 16 Pro
- Realme 16 Pro+
- Realme 16T
- Realme 15
- Realme 15 Pro
- Realme 15 Lite
- Realme 15T
- Realme 15x
- Realme 14
- Realme 14 Pro
- Realme 14 Pro+
- Realme 14T
Серия Realme P
- Realme P4
- Realme P4 Pro
- Realme P4 Lite
- Realme P4 Lite 4G
- Realme P4 5G
- Realme P4R
- Realme P4x
- Realme P3
- Realme P3 Pro
- Realme P3 Ultra
- Realme P3x
Серия Realme C
- Realme С85
- Realme С85 4G
- Realme 85 Pro
- Realme С83
- Realme С75
- Realme C75x
- Realme С73
- Realme С71
Серия Realme Narzo
- Realme Narzo Power 5G
- Realme Narzo 100 Lite
- Realme Narzo 90
- Realme Narzo 90X
- Realme Narzo 80 Lite
- Realme Narzo 80 Lite 4G
- Realme Narzo 80 Pro
- Realme Narzo 80x
Realme Note-серия
- Realme Note 80
- Realme Note 70
- Realme Note 70T
Realme серия Pad
- Realme Pad 3
"Если ваше устройство есть в списке, то оно гарантировано получит обновление до Android 17, как только начнется его распространение в конце этого года", — отмечает СМИ.
Официальный список может быть бОльшим, поскольку Realme еще не объявила политику обновления для каждого устройства. Поэтому журналисті включили только те устройства, в обновлении которых мы уверены, чтобы список был максимально точным.
Ранее Фокус сообщал, что смартфон OnePlus 15 обошел в тестах iPhone 17 Pro Max на 1 балл — 94 против 93. И тем не менее, это подтверждает, что на рынке есть телефоны, которые ничем не хуже Apple.