Эти 50 смартфонов Realme вот-вот получат обновление до Android 17: полный список

Если ваше устройство есть в перечне, то оно гарантировано получит обновление до Android 17, как только начнется его распространение в конце этого года.

В случае Realme, новая ОС будет поставляться с оболочкой Realme UI 8.0, которая должна привнести дополнительный набор функций и улучшений, помимо тех, что предоставляются непосредственно командой разработчиков Google, пишет gizmochina.com.

Обновление Realme до Android 17: список устройств

Серия Realme GT

Realme GT 8 Pro Realme GT 7 Realme GT 7 Pro Realme GT 7 Pro Racing Realme GT 7T Realme GT 6 Realme GT 6T Realme GT 5 Pro

Номерная серия Realme

Realme 16 Realme 16 Pro Realme 16 Pro+ Realme 16T Realme 15 Realme 15 Pro Realme 15 Lite Realme 15T Realme 15x Realme 14 Realme 14 Pro Realme 14 Pro+ Realme 14T

Серия Realme P

Realme P4 Realme P4 Pro Realme P4 Lite Realme P4 Lite 4G Realme P4 5G Realme P4R Realme P4x Realme P3 Realme P3 Pro Realme P3 Ultra Realme P3x

Серия Realme C

Realme С85 Realme С85 4G Realme 85 Pro Realme С83 Realme С75 Realme C75x Realme С73 Realme С71

Серия Realme Narzo

Realme Narzo Power 5G Realme Narzo 100 Lite Realme Narzo 90 Realme Narzo 90X Realme Narzo 80 Lite Realme Narzo 80 Lite 4G Realme Narzo 80 Pro Realme Narzo 80x

Realme Note-серия

Realme Note 80

Realme Note 70

Realme Note 70T

Realme серия Pad

Realme Pad 3

"Если ваше устройство есть в списке, то оно гарантировано получит обновление до Android 17, как только начнется его распространение в конце этого года", — отмечает СМИ.

Официальный список может быть бОльшим, поскольку Realme еще не объявила политику обновления для каждого устройства. Поэтому журналисті включили только те устройства, в обновлении которых мы уверены, чтобы список был максимально точным.

Відео дня

Ранее Фокус сообщал, что смартфон OnePlus 15 обошел в тестах iPhone 17 Pro Max на 1 балл — 94 против 93. И тем не менее, это подтверждает, что на рынке есть телефоны, которые ничем не хуже Apple.