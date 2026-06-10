Ничем не хуже iPhone 17 Pro Max: что показало сравнение флагмана Apple с OnePlus 15

Смартфон OnePlus 15 обошел в тестах iPhone 17 Pro Max на1 балл — 94 против 93. И тем не менее, это подтверждает, что на рынке есть телефоны, которые ничем не хуже Apple.

Бенчмарк Nano Review опубликовал результаты сравнительных тестов OnePlus 15 с экраном 6.78 дюйма и процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5 и iPhone 17 Pro Max, который имеет экран с диагональю 6.9 дюйма и чип Apple A19 Pro. Оказалось, что модель от OnePlus ничем не хуже флагмана Apple, говорится в статье.

Оба телефона, тестировавшиеся бенчмарком, имели память 12 / 256 ГБ.

Эксперты выяснили, что максимальная яркость экрана OnePlus 15 на 242% выше, чем у iPhone 17 Pro Max (3386 против 991 нит). Частота обновления тоже выше – 165 Гц. Также первый смартфон комплектуется на 2212 мАч более емким аккумулятором – 7300 против 5088 мАч, что дает ему лучшую автономность — она выше на 28% (39 ч 14 мин. против 30 ч 35 мин.).

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Что касается производительности чипов, то Snapdragon 8 Elite Gen 5 продемонстрировал результат, который превысил результат Apple A19 Pro на 51% (в бенчмарке AnTuTu).

Смартфон iPhone 17 Pro Max Фото: PhoneArena

Тестировщики также отметили, что OnePlus 15 поддерживает более мощную зарядку — 120W, тогда как конкурент способен поддержать зарядку только на 40W.

Из плюсов OnePlus они также выделили защиту корпуса устройства от влаги по стандарту IP69, наличие сканера отпечатков пальцев и инфракрасного порта, возможность записывать замедленную съемку в 480 FPS

Однако у iPhone 17 Pro Max лучше камеры — есть, к примеру оптический зум 4x. Имеется в арсенале и поддержка технологии Dolby Atmos, а чип оказался на 9% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 6 – 3940 против 3607 баллов.

Характеристики OnePlus 15 и iPhone 17 Pro Max

Экран (цветопередача, четкость, яркость)

OnePlus 15 — 92 балла

iPhone 17 Pro Max — 90 баллов

Камера (основная и фронтальная)

OnePlus 15 — 92

iPhone 17 Pro Max — 95

Производительность чипов

OnePlus 15 — 98

iPhone 17 Pro Max — 99

Игры (3D-гейминг)

OnePlus 15 — 94

iPhone 17 Pro Max — 95

Батарея (автономность, скорость, тип зарядки)

OnePlus 15 — 100

iPhone 17 Pro Max — 83

Интерфейсы связи

OnePlus 15 — 98

iPhone 17 Pro Max — 97

Итоговая оценка

OnePlus 15 — 94 балла

iPhone 17 Pro Max — 93 балла.

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