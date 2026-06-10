Ничем не хуже iPhone 17 Pro Max: что показало сравнение флагмана Apple с OnePlus 15
Смартфон OnePlus 15 обошел в тестах iPhone 17 Pro Max на1 балл — 94 против 93. И тем не менее, это подтверждает, что на рынке есть телефоны, которые ничем не хуже Apple.
Бенчмарк Nano Review опубликовал результаты сравнительных тестов OnePlus 15 с экраном 6.78 дюйма и процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5 и iPhone 17 Pro Max, который имеет экран с диагональю 6.9 дюйма и чип Apple A19 Pro. Оказалось, что модель от OnePlus ничем не хуже флагмана Apple, говорится в статье.
Оба телефона, тестировавшиеся бенчмарком, имели память 12 / 256 ГБ.
Эксперты выяснили, что максимальная яркость экрана OnePlus 15 на 242% выше, чем у iPhone 17 Pro Max (3386 против 991 нит). Частота обновления тоже выше – 165 Гц. Также первый смартфон комплектуется на 2212 мАч более емким аккумулятором – 7300 против 5088 мАч, что дает ему лучшую автономность — она выше на 28% (39 ч 14 мин. против 30 ч 35 мин.).
Что касается производительности чипов, то Snapdragon 8 Elite Gen 5 продемонстрировал результат, который превысил результат Apple A19 Pro на 51% (в бенчмарке AnTuTu).
Тестировщики также отметили, что OnePlus 15 поддерживает более мощную зарядку — 120W, тогда как конкурент способен поддержать зарядку только на 40W.
Из плюсов OnePlus они также выделили защиту корпуса устройства от влаги по стандарту IP69, наличие сканера отпечатков пальцев и инфракрасного порта, возможность записывать замедленную съемку в 480 FPS
Однако у iPhone 17 Pro Max лучше камеры — есть, к примеру оптический зум 4x. Имеется в арсенале и поддержка технологии Dolby Atmos, а чип оказался на 9% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 6 – 3940 против 3607 баллов.
Характеристики OnePlus 15 и iPhone 17 Pro Max
Экран (цветопередача, четкость, яркость)
- OnePlus 15 — 92 балла
- iPhone 17 Pro Max — 90 баллов
Камера (основная и фронтальная)
- OnePlus 15 — 92
- iPhone 17 Pro Max — 95
Производительность чипов
- OnePlus 15 — 98
- iPhone 17 Pro Max — 99
Игры (3D-гейминг)
- OnePlus 15 — 94
- iPhone 17 Pro Max — 95
Батарея (автономность, скорость, тип зарядки)
- OnePlus 15 — 100
- iPhone 17 Pro Max — 83
Интерфейсы связи
- OnePlus 15 — 98
- iPhone 17 Pro Max — 97
Итоговая оценка
- OnePlus 15 — 94 балла
- iPhone 17 Pro Max — 93 балла.
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