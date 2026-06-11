Не гірше, ніж iPhone 17 Pro Max: китайський смартфон OnePlus 15 обійшов флагмана Apple
Смартфон OnePlus 15 обійшов у тестах iPhone 17 Pro Max на1 бал — 94 проти 93. І тим не менше, це підтверджує, що на ринку є телефони, які нічим не гірші за Apple.
Бенчмарк Nano Review опублікував результати порівняльних тестів OnePlus 15 з екраном 6.78 дюйма та процесором Snapdragon 8 Elite Gen 5 і iPhone 17 Pro Max, що має екран із діагоналлю 6.9 дюйма та чип Apple A19 Pro. Виявилося, що модель від OnePlus нічим не гірша за флагман Apple, йдеться у статті.
Обидва телефони, що тестувалися бенчмарком, мали пам'ять 12 / 256 ГБ.
Експерти з'ясували, що максимальна яскравість екрана OnePlus 15 на 242% вища, ніж у iPhone 17 Pro Max (3386 проти 991 ніт). Частота оновлення теж вища — 165 Гц. Також перший смартфон комплектується на 2212 мАг більш ємним акумулятором — 7300 проти 5088 мАг, що дає йому кращу автономність — вона вища на 28% (39 год 14 хв. проти 30 год 35 хв.).
Що стосується продуктивності чипів, то Snapdragon 8 Elite Gen 5 продемонстрував результат, який перевищив результат Apple A19 Pro на 51% (у бенчмарку AnTuTu).
Тестувальники також зазначили, що OnePlus 15 підтримує потужнішу зарядку — 120W, тоді як конкурент здатний підтримати зарядку лише на 40W.
З плюсів OnePlus вони також виділили захист корпусу пристрою від вологи за стандартом IP69, наявність сканера відбитків пальців та інфрачервоного порту, можливість записувати сповільнену зйомку в 480 FPS
Однак у iPhone 17 Pro Max кращі камери — є, наприклад, оптичний зум 4x. Є в арсеналі і підтримка технології Dolby Atmos, а чип виявився на 9% швидшим в одноядерному тесті GeekBench 6 — 3940 проти 3607 балів.
Характеристики OnePlus 15 і iPhone 17 Pro Max
Екран (передача кольору, чіткість, яскравість)
- OnePlus 15 — 92 бали
- iPhone 17 Pro Max — 90 балів
Камера (основна і фронтальна)
- OnePlus 15 — 92
- iPhone 17 Pro Max — 95
Продуктивність чипів
- OnePlus 15 — 98
- iPhone 17 Pro Max — 99
Ігри (3D-геймінг)
- OnePlus 15 — 94
- iPhone 17 Pro Max — 95
Батарея (автономність, швидкість, тип зарядки)
- OnePlus 15 — 100
- iPhone 17 Pro Max — 83
Інтерфейси зв'язку
- OnePlus 15 — 98
- iPhone 17 Pro Max — 97
Підсумкова оцінка
- OnePlus 15 — 94 бали
- iPhone 17 Pro Max — 93 бали.
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