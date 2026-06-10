Діджитал
Ці 44 смартфони Motorola отримають нову ОС Android 17: чи є ваш пристрій у списку
Оновлення ОС Android дісталися і до смартфонів Motorola. Дізнайтеся, які саме моделі їх отримають незабаром.
Видання Gizmochina склало і опублікувало список смартфонів, які будуть оновлені до 17-ї версії операційної системи Android. Нижче наведено перелік цих пристроїв, що включає два планшети, передає Фокус.
- Motorola Razr 70 (Razr 2026)
- Motorola Razr 70+ (Razr+ 2026)
- Motorola Razr 70 Ultra (Razr Ultra 2026)
- Motorola Razr 60 (Razr 2025)
- Motorola Razr+ 2025
- Motorola Razr 60 Ultra (Razr Ultra 2025)
- Motorola Razr 50 (Razr 2024)
- Motorola Razr 50 Ultra (Razr+ 2024)
- Motorola Edge 70
- Motorola Edge 70 Pro
- Motorola Edge 70 Pro+
- Motorola Edge 70 Fusion
- Motorola Edge 70 Fusion+
- Motorola Edge 60
- Motorola Edge 60 Pro
- Motorola Edge 60 Neo
- Motorola Edge 60 Fusion
- Motorola Edge 60 Stylus
- Motorola Edge 50
- Motorola Edge 50 Pro
- Motorola Edge 50 Ultra
- Motorola Edge 50 Neo
- Motorola Edge 50 Fusion
- Motorola Edge (2026)
- Motorola Edge (2025)
- Moto G Stylus 5G (2026)
- Moto G Stylus 5G (2025)
- Moto G Power 5G (2026)
- Moto G Power 5G (2025)
- Moto G Play (2026)
- Moto G (2026)
- Moto G (2025)
- Moto G87
- Moto G86
- Moto G77
- Moto G75
- Moto G67
- Moto G57
- Moto G57 Power
- Moto G47
- Moto G37
- Moto G37 Power
- Motorola ThinkPhone 25
- Motorola Signature
Планшети, яким теж дістанеться оновлення:
- Moto Pad (2026)
- Moto Pad 60 Neo
Раніше повідомлялося, що фахівці порівняли Xiaomi 17 з iPhone 17. Тестувальники вказали на сильні та слабкі сторони кожного з гаджетів, але результат їх просто вразив.