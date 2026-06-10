Диджитал
Эти 44 смартфона Motorola получат новую ОС Android 17: есть ли ваше устройство в списке
Обновления ОС Android добрались и до смартфонов Motorola. Узнайте, какие именно модели их получат в скором времени.
Издание Gizmochina составило и опубликовало список смартфонов, которые будут обновлены до 17-й версии операционной системы Android. Ниже приведен перечень этих устройств, включающий два планшета, передает Фокус.
- Motorola Razr 70 (Razr 2026)
- Motorola Razr 70+ (Razr+ 2026)
- Motorola Razr 70 Ultra (Razr Ultra 2026)
- Motorola Razr 60 (Razr 2025)
- Motorola Razr+ 2025
- Motorola Razr 60 Ultra (Razr Ultra 2025)
- Motorola Razr 50 (Razr 2024)
- Motorola Razr 50 Ultra (Razr+ 2024)
- Motorola Edge 70
- Motorola Edge 70 Pro
- Motorola Edge 70 Pro+
- Motorola Edge 70 Fusion
- Motorola Edge 70 Fusion+
- Motorola Edge 60
- Motorola Edge 60 Pro
- Motorola Edge 60 Neo
- Motorola Edge 60 Fusion
- Motorola Edge 60 Stylus
- Motorola Edge 50
- Motorola Edge 50 Pro
- Motorola Edge 50 Ultra
- Motorola Edge 50 Neo
- Motorola Edge 50 Fusion
- Motorola Edge (2026)
- Motorola Edge (2025)
- Moto G Stylus 5G (2026)
- Moto G Stylus 5G (2025)
- Moto G Power 5G (2026)
- Moto G Power 5G (2025)
- Moto G Play (2026)
- Moto G (2026)
- Moto G (2025)
- Moto G87
- Moto G86
- Moto G77
- Moto G75
- Moto G67
- Moto G57
- Moto G57 Power
- Moto G47
- Moto G37
- Moto G37 Power
- Motorola ThinkPhone 25
- Motorola Signature
Планшеты, которым тоже достанется обновление:
- Moto Pad (2026)
- Moto Pad 60 Neo
Ранее сообщалось, что специалисты сравнили Xiaomi 17 с iPhone 17. Тестировщики указали на сильные и слабые стороны каждого из гаджетов, но результат их просто поразил.