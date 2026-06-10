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Эти 44 смартфона Motorola получат новую ОС Android 17: есть ли ваше устройство в списке

Девушка держит смартфон Motorola
Девушка держит смартфон Motorola: иллюстративное фото | Фото: Motorola

Обновления ОС Android добрались и до смартфонов Motorola. Узнайте, какие именно модели их получат в скором времени.

Издание Gizmochina составило и опубликовало список смартфонов, которые будут обновлены до 17-й версии операционной системы Android. Ниже приведен перечень этих устройств, включающий два планшета, передает Фокус.

  1. Motorola Razr 70 (Razr 2026)
  2. Motorola Razr 70+ (Razr+ 2026)
  3. Motorola Razr 70 Ultra (Razr Ultra 2026)
  4. Motorola Razr 60 (Razr 2025)
  5. Motorola Razr+ 2025
  6. Motorola Razr 60 Ultra (Razr Ultra 2025)
  7. Motorola Razr 50 (Razr 2024)
  8. Motorola Razr 50 Ultra (Razr+ 2024)
  9. Motorola Edge 70
  10. Motorola Edge 70 Pro
  11. Motorola Edge 70 Pro+
  12. Motorola Edge 70 Fusion
  13. Motorola Edge 70 Fusion+
  14. Motorola Edge 60
  15. Motorola Edge 60 Pro
  16. Motorola Edge 60 Neo
  17. Motorola Edge 60 Fusion
  18. Motorola Edge 60 Stylus
  19. Motorola Edge 50
  20. Motorola Edge 50 Pro
  21. Motorola Edge 50 Ultra
  22. Motorola Edge 50 Neo
  23. Motorola Edge 50 Fusion
  24. Motorola Edge (2026)
  25. Motorola Edge (2025)
  26. Moto G Stylus 5G (2026)
  27. Moto G Stylus 5G (2025)
  28. Moto G Power 5G (2026)
  29. Moto G Power 5G (2025)
  30. Moto G Play (2026)
  31. Moto G (2026)
  32. Moto G (2025)
  33. Moto G87
  34. Moto G86
  35. Moto G77
  36. Moto G75
  37. Moto G67
  38. Moto G57
  39. Moto G57 Power
  40. Moto G47
  41. Moto G37
  42. Moto G37 Power
  43. Motorola ThinkPhone 25
  44. Motorola Signature

Планшеты, которым тоже достанется обновление:

  1. Moto Pad (2026)
  2. Moto Pad 60 Neo

Ранее сообщалось, что специалисты сравнили Xiaomi 17 с iPhone 17. Тестировщики указали на сильные и слабые стороны каждого из гаджетов, но результат их просто поразил.