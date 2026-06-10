Смартфон Xiaomi 17 сравнили с iPhone 17: результат удивил даже экспертов (фото)

Специалисты сравнили Xiaomi 17 с экраном 6.3 дюйма и чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 с 6.3-дюймовый iPhone 17, который имеет процессор Apple A19. Тестировщики указали на сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

Бенчмарк Nano Review опубликовал недавно сравнительный тест, героями которого стали смартфоны Xiaomi 17 (цена базовой модели — от 34 309 грн, — прим. ред.) с iPhone 17 (цена базовой модели — от 39 468 грн). Первый получил 91 балл из 100, а второй — 86 баллов из 100, сказано в публикации.

Специалисты сравнили вышедший 25 сентября 2025 года Xiaomi 17 с экраном 6.3 дюйма и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 с 6.3-дюймовый iPhone 17, который имеет процессор Apple A19. Тестировщики указали на сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

Чем Xiaomi 17 оказался лучше iPhone 17

Тестировщики указывают на тот факт, что максимальная яркость экрана китайского смартфона на 242% выше, чем у американского — 3438 против 1006 нит.

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Также "китаец" получил аккумулятор, емкость которого на на 2638 мАч больше емкости батареи американского "коллеги" – 6330 против 3692 мАч

Лучшими оказались и камеры. Например, камера Xiaomi 17 имеет оптический зум 2.6x, а у iPhone 17 такого зума нет. Также Сяоми способен записывать замедленную съемку в формате 1920 FPS, а Айфон — нет.

Xiaomi 17 и iPhone 17 Фото: pcwelt.de

В бенчмарке AnTuTu китайский телефон продемонстрировал на 61% лучшую производительность и на 33% лучшую автономность работы (33:58 ч против 25:32 ч). Он также имеет на 40% больше оперативной памяти: 12 ГБ против 8 ГБ, поддерживает более мощную зарядку (100W против 30W)

У Xiaomi 17 есть сканер отпечатков пальцев и инфракрасный порт, в отличие от iPhone 17.

Характеристики Xiaomi 17 и iPhone 17

Дисплей (цветопередача, четкость, яркость изображения)

Xiaomi 17 — 93 балла

iPhone 17 — 90 баллов

Камера (тесты основной и фронтальной камер)

Xiaomi 17 — 86

iPhone 17 — 87

Производительность (работа приложений и системы)

Xiaomi 17 — 97

iPhone 17 — 93

Игры (возможности в 3D-гейминге)

Xiaomi 17 — 89

iPhone 17 — 88

Батарея (автономность, скорость и тип зарядки)

Xiaomi 17 — 96

iPhone 17 — 65

Коммуникации (наличие современных интерфейсов связи)

Xiaomi 17 — 98

iPhone 17 — 92

Итоговая оценка

Xiaomi 17 — 91 балл

iPhone 17 — 86 баллов.

Ранее сообщали, что специалисты назвали Sony WH-1000XM6 лучшими наушниками из всех, что они тестировали. Однако конкуренты JBL, Sennheiser и Anker не отстают, предлагая менее дорогие, но, тем не менее, качественные модели.