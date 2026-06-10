Топ-5 наушников лето 2026: достоинства и недостатки Sony, JBL, Anker, Sennheiser (фото)

Специалисты назвали Sony WH-1000XM6 лучшими наушниками из всех, что они тестировали. Однако конкуренты JBL, Sennheiser и Anker не отстают, предлагая менее дорогие, но, тем не менее, качественные модели.

Специалисты rtings.com протестировали несколько моделей накладных наушников, актуальных летом 2026 года. Они выбрали модели от Sony, JBL, Sennheiser и Anker, говорится в материале.

Sony WH-1000XM6

Специалисты назвали Sony WH-1000XM6 лучшими наушниками из всех, что они тестировали. Благодаря мощной технологии активного шумоподавления (ANC) и пассивной изоляции, они отфильтровывают огромное количество окружающего шума. С включенным ANC время работы от батареи составляет почти 32 ч. Кроме того, можно использовать высококачественные кодеки, такие как LDAC и LC3, что может улучшить качество связи. Модель также поддерживает многоканальное Bluetooth-сопряжение 2-х устройств с автоматическим переключением. Гаджеты Sony располагают интуитивно понятным сенсорным управлением.

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Наушники Sony WH-1000XM6 Фото: Mashable

Если пользователям нравится имитация объемного звука, они могут настроить Sony 360 Reality Audio и наслаждаться пространственным звуком с совместимыми потоковыми сервисами и телефонами Android (зависит от производителя).

Наушники премиум-класса хранятся в жестком чехле, входящем в комплект поставки, что удобно для длительных поездок или ежедневных поездок на работу. Мягкие амбушюры и оголовье комфортны для большинства людей, хотя для наилучшего звучания и шумоизоляции важно обеспечить плотное прилегание к уху.

JBL Live 780NC

Данная модель — качественные наушники по более доступной цене. JBL Live 780NC стоят дешевле, чем гаджеты от таких брендов, как Sony, Bose и Apple, но при этом обладает расширенными функциями. Например, имеют хорошую систему активного шумоподавления (ANC), которая лишь немного уступает лидеру данного рейтинга. Они легко справляются с фоновым шумом в большинстве условий, таких как шумный офис, терминал аэропорта или городской перекресток. Модель уверенно конкурируют с лидером по возможностям подключения, поддерживая многоточечный Bluetooth и дополнительные кодеки, такие как LDAC и LC3. Однако она менее удобна для длительного ношения из-за сочетания более сильного прижима и посредственной мягкой подкладки оголовья.

Наушники JBL Live 780NC Фото: zdnet.com

Наушники JBL имеют усиленный басовый профиль, который акцентирует внимание на низких и средних частотах, что приводит к гулким колебаниям и мощным ударам в ваших любимых EDM-треках. Время работы от батареи у них почти вдвое больше, чем у Sony WH-1000XM6 — 60,5 ч против 31,75 ч, говорится в материале.

Anker Soundcore Space Q45 Wireless

Линейка Q охватывает широкий диапазон цен, и большинство вариантов трудно игнорировать — каждая модель оснащена такими функциями, как активное шумоподавление (ANC), сопряжение с несколькими устройствами и поддержка сопутствующего приложения. Их топовые наушники, Anker Soundcore Space Q45 Wireless, значительно дешевле, чем JBL Live 780NC. Хотя это означает снижение качества сборки и комфорта, а также более короткое время автономной работы (27 ч), регулируемое ANC у Anker по-прежнему отлично блокирует широкий спектр звуков по сравнению с более дорогим вариантом. Однако система ANC у Anker генерирует немного шума при активации, что может раздражать некоторых людей.

Наушники Anker Soundcore Space Q45 Wireless Фото: Anker

Звук насыщен басами и хорошо подходит для таких жанров, как поп и рок, подчеркивая мощь и напористость, сохраняя при этом четкость вокала и инструментов. Есть возможность настроить звук с помощью встроенного графического эквалайзера и предустановок. Эти наушники также поддерживают сопряжение с несколькими устройствами, например, ПК и смартфону одновременно. Из недостатков можно отметить, что микрофон делает голос тонким и приглушенным, хотя довольно хорошо блокирует фоновый шум, гаписали тестировщики.

Sennheiser HDB 630

Хорошее качество звука через Bluetooth обеспечивают накладные наушники лето 2026 Sennheiser HDB 630. В отличие от других моделей, которые имеют более выраженные басы или V-образный профиль, эти наушники предлагают плавный, сбалансированный звук без множества пиков или провалов. Как и в случае с Sony WH-1000XM6, можно настроить звук по своему вкусу с помощью встроенного графического эквалайзера, но у Sennheiser есть пара особенностей, которые выделяют их среди других. Во-первых, в приложении есть параметрический эквалайзер, который позволяет детально настраивать звук и даже проводить A/B-тестирование различных настроек. Во-вторых, есть функция кроссфида, которая смешивает левый и правый каналы, создавая более похожее на акустические системы звучание.

Наушники Sennheiser HDB 630 Фото: Tom's Guide

В дополнение к стандартной беспроводной поддержке Bluetooth, эти наушники поставляются со специальным Bluetooth-адаптером: BTD 700, который позволяет обойти внутренний Bluetooth-чип подключенного устройства, предоставляя пользователям больший контроль над аудиокодеками. Можно также слушать музыку через аналоговый кабель или USB-C. Удобная конструкция HDB 630 делает их приятными для длительного прослушивания, а их система активного шумоподавления превосходна, хотя и не совсем соответствует уровню нашего лучшего выбора. Их самый большой недостаток — плохая стабильность частот, отметили авторы.

Sennheiser HD 800 S

Лучшими аудиофильскими наушниками являются Sennheiser HD 800 S, уверены специалисты. В отличие от Sennheiser HDB 630, эта модель имеет открытую конструкцию, позволяющую звуку выходить за пределы амбушюр, что может создать более просторную, объемную звуковую сцену. С другой стороны, они предназначены для использования в контролируемой среде, поскольку не блокируют фоновый шум.

Наушники Sennheiser HD 800 S Фото: apos.audio

Наушники имеют ровный звуковой профиль, подходящий для большинства аудиоконтента. Хотя у них есть некоторые проблемы с воспроизведением мощных низких басов, высоких басов достаточно, чтобы басовые линии звучали тепло. Но пользователи всегда могут усилить низкие басы до целевого уровня, используя предоставленные нами настройки эквалайзера. Их средние частоты ровные, поэтому вокал и ведущие инструменты воспроизводятся четко и точно. Они также отличаются превосходным качеством сборки, и их посадка достаточно удобна для длительных сеансов критического прослушивания.

Ранее мы писали о том, чем хороши и плохи наушники AirPods, Sony, Dyson, Bose. Хорошим вариантом являются те устройства, которые предлагают более 48 ч автономной работы с включенным активным шумоподавлением, уверен эксперт.