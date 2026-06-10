Топ-5 навушників літо 2026: переваги та недоліки Sony, JBL, Anker, Sennheiser (фото)

Фахівці назвали Sony WH-1000XM6 найкращими навушниками з усіх, що вони тестували. Однак конкуренти JBL, Sennheiser і Anker не відстають, пропонуючи менш дорогі, але, тим не менш, якісні моделі.

Фахівці rtings.com протестували кілька моделей накладних навушників, актуальних влітку 2026 року. Вони обрали моделі від Sony, JBL, Sennheiser і Anker, ідеться в матеріалі.

Sony WH-1000XM6

Фахівці назвали Sony WH-1000XM6 найкращими навушниками з усіх, що вони тестували. Завдяки потужній технології активного шумозаглушення (ANC) і пасивної ізоляції, вони відфільтровують величезну кількість навколишнього шуму. З увімкненим ANC час роботи від батареї становить майже 32 год. Крім того, можна використовувати високоякісні кодеки, як-от LDAC і LC3, що може поліпшити якість зв'язку. Модель також підтримує багатоканальне Bluetooth-сполучення 2-х пристроїв з автоматичним перемиканням. Гаджети Sony мають інтуїтивно зрозуміле сенсорне управління.

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Навушники Sony WH-1000XM6 Фото: Mashable

Якщо користувачам подобається імітація об'ємного звуку, вони можуть налаштувати Sony 360 Reality Audio і насолоджуватися просторовим звуком із сумісними потоковими сервісами та телефонами Android (залежить від виробника).

Навушники преміум-класу зберігаються в жорсткому чохлі, що входить до комплекту постачання, що зручно для тривалих поїздок або щоденних поїздок на роботу. М'які амбушюри і наголов'я комфортні для більшості людей, хоча для найкращого звучання і шумоізоляції важливо забезпечити щільне прилягання до вуха.

JBL Live 780NC

Дана модель — якісні навушники за більш доступною ціною. JBL Live 780NC коштують дешевше, ніж гаджети від таких брендів, як Sony, Bose і Apple, але при цьому мають розширені функції. Наприклад, мають хорошу систему активного шумозаглушення (ANC), яка лише трохи поступається лідеру цього рейтингу. Вони легко справляються з фоновим шумом у більшості умов, таких як галасливий офіс, термінал аеропорту або міське перехрестя. Модель впевнено конкурує з лідером за можливостями підключення, підтримуючи багатоточковий Bluetooth і додаткові кодеки, такі як LDAC і LC3. Однак вона менш зручна для тривалого носіння через поєднання сильнішого притискання та посередньої м'якої підкладки оголів'я.

Навушники JBL Live 780NC Фото: zdnet.com

Навушники JBL мають посилений басовий профіль, який акцентує увагу на низьких і середніх частотах, що призводить до гучних коливань і потужних ударів у ваших улюблених EDM-треках. Час роботи від батареї у них майже вдвічі більший, ніж у Sony WH-1000XM6 — 60,5 год проти 31,75 год, ідеться в матеріалі.

Anker Soundcore Space Q45 Wireless

Лінійка Q охоплює широкий діапазон цін, і більшість варіантів важко ігнорувати — кожна модель оснащена такими функціями, як активне шумозаглушення (ANC), сполучення з декількома пристроями та підтримка супутнього додатка. Їхні топові навушники, Anker Soundcore Space Q45 Wireless, значно дешевші, ніж JBL Live 780NC. Хоча це означає зниження якості збірки і комфорту, а також коротший час автономної роботи (27 год), регульоване ANC в Anker, як і раніше, відмінно блокує широкий спектр звуків, як порівняти з дорожчим варіантом. Однак система ANC у Anker генерує трохи шуму під час активації, що може дратувати деяких людей.

Навушники Anker Soundcore Space Q45 Wireless Anker Soundcore Space Q45 Wireless Фото: Anker

Звук насичений басами і добре підходить для таких жанрів, як поп і рок, підкреслюючи міць і напористість, зберігаючи водночас чіткість вокалу та інструментів. Є можливість налаштувати звук за допомогою вбудованого графічного еквалайзера і попередніх налаштувань. Ці навушники також підтримують сполучення з кількома пристроями, наприклад, ПК і смартфону одночасно. З недоліків можна відзначити, що мікрофон робить голос тонким і приглушеним, хоча досить добре блокує фоновий шум, написали тестувальники.

Sennheiser HDB 630

Хорошу якість звуку через Bluetooth забезпечують накладні навушники літо 2026 Sennheiser HDB 630. На відміну від інших моделей, які мають більш виражені баси або V-подібний профіль, ці навушники пропонують плавний, збалансований звук без безлічі піків або провалів. Як і у випадку з Sony WH-1000XM6, можна налаштувати звук на свій смак за допомогою вбудованого графічного еквалайзера, але у Sennheiser є кілька особливостей, які вирізняють їх з-поміж інших. По-перше, в додатку є параметричний еквалайзер, який дає змогу детально налаштовувати звук і навіть проводити A/B-тестування різних налаштувань. По-друге, є функція кросфіда, яка змішує лівий і правий канали, створюючи більш схоже на акустичні системи звучання.

Навушники Sennheiser HDB 630 Фото: Tom's Guide

На додаток до стандартної бездротової підтримки Bluetooth, ці навушники постачаються зі спеціальним Bluetooth-адаптером: BTD 700, який дає змогу обійти внутрішній Bluetooth-чип під'єднаного пристрою, надаючи користувачам більший контроль над аудіокодеками. Можна також слухати музику через аналоговий кабель або USB-C. Зручна конструкція HDB 630 робить їх приємними для тривалого прослуховування, а їхня система активного шумопоглинання чудова, хоча й не зовсім відповідає рівню нашого найкращого вибору. Їхній найбільший недолік — погана стабільність частот, зазначили автори.

Sennheiser HD 800 S

Найкращими аудіофільськими навушниками є Sennheiser HD 800 S, упевнені фахівці. На відміну від Sennheiser HDB 630, ця модель має відкриту конструкцію, що дає змогу звуку виходити за межі амбушур, що може створити більш простору, об'ємну звукову сцену. З іншого боку, вони призначені для використання в контрольованому середовищі, оскільки не блокують фоновий шум.

Навушники Sennheiser HD 800 S Фото: apos.audio

Навушники мають рівний звуковий профіль, що підходить для більшості аудіоконтенту. Хоча у них є деякі проблеми з відтворенням потужних низьких басів, високих басів достатньо, щоб басові лінії звучали тепло. Але користувачі завжди можуть посилити низькі баси до цільового рівня, використовуючи надані нами налаштування еквалайзера. Їхні середні частоти рівні, тому вокал і провідні інструменти відтворюються чітко і точно. Вони також вирізняються чудовою якістю збірки, і їхня посадка досить зручна для тривалих сеансів критичного прослуховування.

Раніше ми писали про те, чим хороші і погані навушники AirPods, Sony, Dyson, Bose. Хорошим варіантом є ті пристрої, які пропонують понад 48 год автономної роботи з увімкненим активним шумозаглушенням, упевнений експерт.