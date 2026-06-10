Смартфон Xiaomi 17 порівняли з iPhone 17: результат здивував навіть експертів (фото)

Фахівці порівняли Xiaomi 17 з екраном 6.3 дюйма і чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 з 6.3-дюймовим iPhone 17, який має процесор Apple A19. Тестувальники вказали на сильні та слабкі сторони кожного з гаджетів.

Бенчмарк Nano Review опублікував нещодавно порівняльний тест, героями якого стали смартфони Xiaomi 17 (ціна базової моделі — від 34 309 грн, — прим. ред.) з iPhone 17 (ціна базової моделі — від 39 468 грн). Перший отримав 91 бал зі 100, а другий — 86 балів зі 100, ідеться в публікації.

Фахівці порівняли Xiaomi 17, що вийшов 25 вересня 2025 року, з екраном 6.3 дюйма і чипом Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 з 6.3-дюймовим iPhone 17, який має процесор Apple A19. Тестувальники вказали на сильні та слабкі сторони кожного з гаджетів.

Чим Xiaomi 17 виявився кращим за iPhone 17

Тестувальники вказують на той факт, що максимальна яскравість екрана китайського смартфона на 242% вища, ніж в американського — 3438 проти 1006 ніт.

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Також "китаєць" отримав акумулятор, ємність якого на на 2638 мАг більша за ємність батареї американського "колеги" — 6330 проти 3692 мАг.

Кращими виявилися і камери. Наприклад, камера Xiaomi 17 має оптичний зум 2.6x, а в iPhone 17 такого зуму немає. Також Сяомі здатний записувати сповільнену зйомку у форматі 1920 FPS, а Айфон — ні.

Xiaomi 17 і iPhone 17 Фото: pcwelt.de

У бенчмарку AnTuTu китайський телефон продемонстрував на 61% кращу продуктивність і на 33% кращу автономність роботи (33:58 год проти 25:32 год). Він також має на 40% більше оперативної пам'яті: 12 ГБ проти 8 ГБ, підтримує більш потужну зарядку (100W проти 30W)

У Xiaomi 17 є сканер відбитків пальців та інфрачервоний порт, на відміну від iPhone 17.

Характеристики Xiaomi 17 і iPhone 17

Дисплей (передача кольору, чіткість, яскравість зображення)

Xiaomi 17 — 93 бали

iPhone 17 — 90 балів

Камера (тести основної та фронтальної камер)

Xiaomi 17 — 86

iPhone 17 — 87

Продуктивність (робота додатків і системи)

Xiaomi 17 — 97

iPhone 17 — 93

Ігри (можливості в 3D-геймінгу)

Xiaomi 17 — 89

iPhone 17 — 88

Батарея (автономність, швидкість і тип зарядки)

Xiaomi 17 — 96

iPhone 17 — 65

Комунікації (наявність сучасних інтерфейсів зв'язку)

Xiaomi 17 — 98

iPhone 17 — 92

Підсумкова оцінка

Xiaomi 17 — 91 бал

iPhone 17 — 86 балів.

Раніше повідомляли, що фахівці назвали Sony WH-1000XM6 найкращими навушниками з усіх, що вони тестували. Однак конкуренти JBL, Sennheiser і Anker не відстають, пропонуючи менш дорогі, але, тим не менш, якісні моделі.