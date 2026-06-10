Смартфон Xiaomi 17 порівняли з iPhone 17: результат здивував навіть експертів (фото)
Фахівці порівняли Xiaomi 17 з екраном 6.3 дюйма і чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 з 6.3-дюймовим iPhone 17, який має процесор Apple A19. Тестувальники вказали на сильні та слабкі сторони кожного з гаджетів.
Бенчмарк Nano Review опублікував нещодавно порівняльний тест, героями якого стали смартфони Xiaomi 17 (ціна базової моделі — від 34 309 грн, — прим. ред.) з iPhone 17 (ціна базової моделі — від 39 468 грн). Перший отримав 91 бал зі 100, а другий — 86 балів зі 100, ідеться в публікації.
Фахівці порівняли Xiaomi 17, що вийшов 25 вересня 2025 року, з екраном 6.3 дюйма і чипом Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 з 6.3-дюймовим iPhone 17, який має процесор Apple A19. Тестувальники вказали на сильні та слабкі сторони кожного з гаджетів.
Чим Xiaomi 17 виявився кращим за iPhone 17
Тестувальники вказують на той факт, що максимальна яскравість екрана китайського смартфона на 242% вища, ніж в американського — 3438 проти 1006 ніт.
Також "китаєць" отримав акумулятор, ємність якого на на 2638 мАг більша за ємність батареї американського "колеги" — 6330 проти 3692 мАг.
Кращими виявилися і камери. Наприклад, камера Xiaomi 17 має оптичний зум 2.6x, а в iPhone 17 такого зуму немає. Також Сяомі здатний записувати сповільнену зйомку у форматі 1920 FPS, а Айфон — ні.
У бенчмарку AnTuTu китайський телефон продемонстрував на 61% кращу продуктивність і на 33% кращу автономність роботи (33:58 год проти 25:32 год). Він також має на 40% більше оперативної пам'яті: 12 ГБ проти 8 ГБ, підтримує більш потужну зарядку (100W проти 30W)
У Xiaomi 17 є сканер відбитків пальців та інфрачервоний порт, на відміну від iPhone 17.
Характеристики Xiaomi 17 і iPhone 17
Дисплей (передача кольору, чіткість, яскравість зображення)
- Xiaomi 17 — 93 бали
- iPhone 17 — 90 балів
Камера (тести основної та фронтальної камер)
- Xiaomi 17 — 86
- iPhone 17 — 87
Продуктивність (робота додатків і системи)
- Xiaomi 17 — 97
- iPhone 17 — 93
Ігри (можливості в 3D-геймінгу)
- Xiaomi 17 — 89
- iPhone 17 — 88
Батарея (автономність, швидкість і тип зарядки)
- Xiaomi 17 — 96
- iPhone 17 — 65
Комунікації (наявність сучасних інтерфейсів зв'язку)
- Xiaomi 17 — 98
- iPhone 17 — 92
Підсумкова оцінка
- Xiaomi 17 — 91 бал
- iPhone 17 — 86 балів.
Раніше повідомляли, що фахівці назвали Sony WH-1000XM6 найкращими навушниками з усіх, що вони тестували. Однак конкуренти JBL, Sennheiser і Anker не відстають, пропонуючи менш дорогі, але, тим не менш, якісні моделі.