50 смартфонів незабаром отримають оновлення до Android 17: чи є ваш телефон у списку

Якщо ваш пристрій є у списку, то він гарантовано отримає оновлення до Android 17, щойно розпочнеться його розповсюдження наприкінці цього року.

У випадку з Realme нова ОС постачатиметься з оболонкою Realme UI 8.0, яка має додати додатковий набір функцій та вдосконалень, окрім тих, що надаються безпосередньо командою розробників Google, пише gizmochina.com.

Оновлення Realme до Android 17: перелік пристроїв

Серія Realme GT

Realme GT 8 Pro Realme GT 7 Realme GT 7 Pro Realme GT 7 Pro Racing Realme GT 7T Realme GT 6 Realme GT 6T Realme GT 5 Pro

Серія Realme

Realme 16 Realme 16 Pro Realme 16 Pro+ Realme 16T Realme 15 Realme 15 Pro Realme 15 Lite Realme 15T Realme 15x Realme 14 Realme 14 Pro Realme 14 Pro+ Realme 14T

Серія Realme P

Realme P4 Realme P4 Pro Realme P4 Lite Realme P4 Lite 4G Realme P4 5G Realme P4R Realme P4x Realme P3 Realme P3 Pro Realme P3 Ultra Realme P3x

Серія Realme C

Realme C85 Realme C85 4G Realme 85 Pro Realme C83 Realme C75 Realme C75x Realme C73 Realme C71

Серія Realme Narzo

Realme Narzo Power 5G Realme Narzo 100 Lite Realme Narzo 90 Realme Narzo 90X Realme Narzo 80 Lite Realme Narzo 80 Lite 4G Realme Narzo 80 Pro Realme Narzo 80x

Серія Realme Note

Realme Note 80

Realme Note 70

Realme Note 70T

Серія Realme Pad

Realme Pad 3

"Якщо ваш пристрій є у списку, то він гарантовано отримає оновлення до Android 17, щойно розпочнеться його розповсюдження наприкінці цього року", — зазначають ЗМІ.

Офіційний список може бути довшим, оскільки Realme ще не оголосила політику оновлення для кожного пристрою. Тому журналісти включили до нього лише ті пристрої, щодо оновлення яких ми впевнені, щоб список був якомога точнішим.

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