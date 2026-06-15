Як довго насправді служать смартфони iPhone: раніше користувачів обманювали (фото)

Якщо 10 років тому люди просто були змушені купувати новий iPhone кожні 2 роки, то сьогодні смартфон можна не міняти 6, а то й 8 років.

Раніше 2-річний цикл оновлення iPhone був цілком логічним. Apple швидко випускала нові апаратні вдосконалення та програмні функції, при цьому попередні моделі починали "гальмувати". Отже, у користувачів не було іншого вибору, окрім як оновитися, проте сьогодні все змінилося, пише bgr.com.

Користувачам, зацікавленим у використанні Touch ID або Face ID, доводилося переходити на iPhone 5s або iPhone X відповідно. Крім того, старі моделі iPhone помітно сповільнювалися через кілька років. Загалом, власники пристроїв у період з 2007 по 2012 рр. зазвичай користувалися своїми телефонами близько 2-3 років. Однак за останні 10 років динаміка оновлення значно змінилася.

Відео дня

Смартфон iPhone 16 Pro Max Фото: phonearena.com

iPhone використовують довше, ніж будь-коли раніше

Сучасні iPhone мають надійне апаратне забезпечення і є досить швидкими, тож більшість користувачів навіть не помічають зниження продуктивності з часом. А в поєднанні з тим, що оператори мобільного зв'язку та продавці більше не пропонують абсурдно щедрі субсидії, споживачі сьогодні користуються своїми iPhone довше, ніж будь-коли раніше.

У перші роки існування iPhone автор цього матеріалу, Йоні Хайзлер, користувався пристроєм близько 2 років. Потім він оновлював його та користувався субсидіями операторів. Навіть у ситуаціях, коли нова модель iPhone пропонувала лише незначні поліпшення, він купував новий гаджет, бо розумів, що старий став трохи повільним, особливо після оновлення до нових версій iOS, які вимагали потужнішого обладнання для плавної роботи.

Однак останніми роками цикл оновлення значно подовжився. Наприклад, Хайзлер придбав iPhone 11 Pro наприкінці 2019 року. Він чудово працював, і журналіст вирішив перейти на iPhone 17 лише у 2025 році. Загалом Йоні користувався iPhone 11 Pro 6 років, що було немислимо в перші роки існування iPhone. "Для порівняння: я чекав 3 роки, перш ніж оновитися з iPhone SE 2016 року до iPhone 11 Pro. По суті, частота моїх оновлень змінилася з 2-х років до 3-х, а потім до 6-ти років", — пише автор.

Смартфон iPhone 11 Фото: PhoneArena

Тривалі цикли оновлень iPhone

Цей випадок із більш тривалими циклами оновлення iPhone далеко не поодинокий. Швидше, це стало нормою. У дописі на Reddit кілька років тому проводилося опитування користувачів про те, як довго зазвичай служать їхні пристрої. Багато власників iPhone сказали, що зазвичай користуються своїми пристроями близько 3-4 років. Цікаво, що навіть серед тих, хто оновлює свої пристрої через 3-4 роки, багато хто говорив, що їхні телефони все ще працюють нормально, але вони все ж вирішили оновити їх через такі проблеми, як несправний роз'єм зарядки або тріснутий екран. Хоча деякі користувачі стверджували, що користувалися своїми iPhone 8 років, але це явно виняток із правил.

Тим часом інші користувачі в аналогічній гілці на Reddit заявили, що змогли значно подовжити термін експлуатації iPhone, замінивши акумулятор. Дійсно, це чудовий і доступний спосіб, який не вимагає витрачання величезних сум на новий пристрій.

Хоча деякі аналітики стверджували, що подовження циклів оновлення iPhone вплине на прибуток Apple, цей сценарій поки що не підтвердився. Наприклад, у березні 2026 року компанія зафіксувала виручку в розмірі 111,2 млрд доларів, що стало новим рекордом другого кварталу, за даними MacRumors.

Смартфон iPhone 12 Фото: Скриншот

Якість збірки iPhone покращилася

Те, що користувачі стали рідше оновлювати свої пристрої, цілком очікувано. По-перше, апаратне забезпечення iPhone стало настільки досконалим, що воно легко може працювати з оновленнями ПЗ, випущеними через багато років після першої появи пристрою. Багато виробників смартфонів обіцяли щонайменше 5 років оновлень, перш ніж вони припинять їх випуск, тому щороку купувати новий пристрій немає сенсу, пише Йоні Хейзлер.

Також варто зазначити, що якість збірки iPhone значно покращилася за ці роки. Візьмемо, наприклад, водостійкість. Моделі iPhone аж до iPhone 6s навіть не мали рейтингу IP для захисту від води та пилу. Це робило пристрої більш вразливими до пошкоджень під час повсякденного використання. iPhone 7 2016 року став першим водостійким iPhone від Apple і мав рейтинг IP67. Кілька років по тому iPhone XS отримав рейтинг IP68. Він міг витримувати занурення у воду на глибину 2 м протягом 30 хв. Наступні моделі iPhone поліпшили ці показники. Усі iPhone, починаючи з iPhone 12, мають клас захисту IP68 і витримують занурення на глибину до 6 м протягом 30 хв.

Так само сучасні iPhone менш схильні до пошкоджень під час падіння. Завдяки таким досягненням, як технологія Ceramic Shield від Apple та міцніші корпуси, сучасні iPhone просто довговічніші. Отже, необхідність оновлення до нової моделі після падіння iPhone сьогодні менш актуальна, ніж будь-коли, підсумовує автор.

Раніше повідомлялося, що 50 смартфонів незабаром отримають оновлення до Android 17. Якщо ваш пристрій є у списку, то він гарантовано отримає оновлення до Android 17, щойно розпочнеться його розповсюдження наприкінці цього року.