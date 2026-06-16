Какие смартфоны получат Android 17, а какие — нет: полный список и разбор причин (фото)

Если устройству более 4-5 лет, существует большая вероятность того, что оно больше не будет получать основные обновления Android.

Android 17 — это следующая крупная версия мобильной операционной системы Google. Фокус публикует список устройств, совместимых с Android 17, ожидаемые сроки распространения и все, что вам следует знать об обновлении.

Стоит помнить: если устройству более 4-5 лет, существует большая вероятность того, что оно больше не будет получать основные обновления Android, говорится в материале cashify.in.

Операционная система нового поколения предоставит:

Более интеллектуальные функции

Улучшенные средства контроля конфиденциальности приложений

Повышенная эффективность использования батареи

Более быстрые анимации

Улучшенная оптимизация игр

Улучшенная поддержка складных устройств

Улучшенная многозадачность

Новые инструменты настройки

Відео дня

Кроме того, Google может интегрировать больше функций Gemini AI непосредственно в Android 17 для оптимизации голосовой помощи и повышения производительности.

Смартфоны Google Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL Фото: Wired

Устройства Google Pixel

Устройства Pixel обычно получают обновления Android первыми. Телефоны Pixel также получают самую длительную и быструю поддержку программного обеспечения напрямую от компании-разработчика. Вот список устройств Google Pixel, совместимых с Android 17:

Pixel 10 Pro

Pixel 10

Pixel 9 Pro

Pixel 9

Pixel 8 Pro

Pixel 8

Pixel 7 Pro

Pixel 7

Pixel 6 Pro

Pixel 6

Pixel Fold

Pixel Tablet

Ожидается, что телефоны Google Pixel получат Android 17 первыми через бета-версии и стабильную версию.

Смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: sammobile.com

Устройства Samsung

В настоящее время Samsung предлагает одну из лучших политик обновления программного обеспечения Android на рынке смартфонов. Ожидается, что большинство новейших флагманских и премиальных смартфонов среднего ценового сегмента Galaxy получат Android 17 с One UI 9.

Серия Galaxy S:

Samsung Galaxy S26 Ultra,

Samsung Galaxy S25 Ultra,

Samsung Galaxy S24 Ultra,

Samsung Galaxy S23 Ultra,

Samsung Galaxy S25+,

Samsung Galaxy S24+,

Samsung Galaxy S24 FE

Смартфоны Fold:

Samsung Galaxy Z Fold 7,

Samsung Galaxy Z Fold 6,

Samsung Galaxy Z Fold 5,

Samsung Galaxy Z Flip 7,

Samsung Galaxy Z Flip 6,

Samsung Galaxy Z Flip 5

Смартфоны серии A:

Samsung Galaxy A56,

Samsung Galaxy A55,

Samsung Galaxy A36,

Samsung Galaxy A35

Смартфон OnePlus 13 Фото: OnePlus

Телефоны OnePlus

Компания OnePlus значительно улучшила свою политику обновлений за последние годы. Ожидается, что многие новые устройства OnePlus получат Android 17 с обновлениями OxygenOS.

OnePlus 15

OnePlus 13

OnePlus 12

OnePlus 11

OnePlus Nord 5

OnePlus Nord CE 5

Смартфон Xiaomi 14 Фото: phonearena.com

Смартфоны Xiaomi

Компания Xiaomi выпустит Android 17 с новыми обновлениями HyperOS для флагманских и среднебюджетных смартфонов.

Устройства Xiaomi:

Xiaomi 15 Ultra,

Xiaomi 15,

Xiaomi 14 Ultra,

Xiaomi 14

Смартфоны Redmi:

Redmi K70 Ultra,

Redmi Note 15 Pro+,

Redmi Note 15 Pro,

Redmi Note 15

Телефоны POCO:

POCO F7 Ultra,

POCO F7,

POCO X7 Pro,

POCO X7

Смартфон Motorola Edge 70 Фото: tomsguide.com

Телефоны Motorola

Motorola стала более последовательной в обновлениях программного обеспечения, особенно для устройств серии Edge. Вот список устройств Motorola, совместимых с Android 17:

Motorola Edge 70 Ultra

Motorola Edge 70

Motorola Edge 60 Fusion

Moto G86

Moto G86 Power

Смартфон CMF Phone 2 Pro Фото: gsmarena.com

Устройства Nothing

Ожидается, что смартфоны Nothing получат Android 17 вместе с обновлениями Nothing OS.

Nothing Phone (3)

Nothing Phone (2)

CMF Phone 2 Pro

Другие бренды, совместимые с Android 17

Несколько других брендов, таких как Oppo, Vivo, iQOO, Realme, Sony, Honor, Asus, выпустят обновления Android 17 для более новых смартфонов. То есть, большинство флагманских устройств, выпущенных в 2025 и 2026 годах этими брендами, будут соответствовать требованиям для получения Android 17.

Смартфоны, которые не получат Android 17

Некоторые более старые смартфоны могут не соответствовать требованиям для получения Android 17, поскольку периоды поддержки программного обеспечения закончились.

Модели Samsung Galaxy S21 и старше

Модели OnePlus 10 и старше

Серия Xiaomi 12 и старше

Серия Pixel 5a и старше

Ранее мы писали о том, почему смартфоны Pixel серии A такие дешевые. Самое большое различие между Pixel 10a и Pixel 10, помимо размера рамок и заявленных характеристик, — это система камер.